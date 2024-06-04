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Hava sıcaklıkları ne zamana kadar etkisini sürdürecek?
Hava sıcaklıkları ne zamana kadar etkisini sürdürecek?
Sputnik Türkiye
Tüm Türkiye'de mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkları cuma gününe kadar etkisini sürdürecek. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T17:45+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi."Hava sıcaklıkları tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Cuma gününe kadar böyle devam edecek" diyen Macit, sıcaklıkların cumadan itibaren biraz azalarak mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde olmasını beklediklerini bildirdi.Ankara'da yarın ve 6 Haziran'da 33 derece olması öngörülen sıcaklıkların 7 ve 8 Haziran'da 28 dereceye kadar düşmesinin beklediğini aktaran Macit, 6 Haziran'da gök gürültülü sağanak öngörüldüğünü ifade etti.İstanbul'da sıcaklar kaç dereceye çıkacak?İstanbul'da bu hafta sıcaklıkların 30-31 dereceye kadar çıkacağını ancak yağış beklenmediğini anlatan Macit, İzmir'de ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydetti.Macit, 6 Haziran'dan itibaren özellikle Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri beklendiğini aktardı.Vatandaşlar, sıcakta parklar ve ağaçlık alanları tercih ettiSıcak havadan bunalan vatandaşlar ise çareyi parklara gitmekte buldu.Kuğulupark'ta vaktini geçiren Çağrı Bayazıtoğlu, Adana'dan Ankara'ya ziyaret amacıyla geldiğini ifade etti. Bayazıtoğlu, başkentin sıcaklığının Adana'ya oranla "daha iyi olduğunu" söyledi. Adana'da belli saatlerde sokağa çıkmayarak, klimali ortamları tercih ettiklerini belirten Bayazıtoğlu, sağlık problemleri yaşamamak için sokağa akşam saatlerinde çıktıklarını anlattı.Ahmet Sarıgüney de hava sıcaklığı sebebiyle kendisini sokağa attığını belirterek, gölgede temiz havanın tadını çıkardıklarını söyledi.
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istanbul'da sıcaklar kaç dereceye çıkacak? istanbul ve ankara için hava durumu tahmini nedir, sıcak havalar ne kadar devam edecek
istanbul'da sıcaklar kaç dereceye çıkacak? istanbul ve ankara için hava durumu tahmini nedir, sıcak havalar ne kadar devam edecek

Hava sıcaklıkları ne zamana kadar etkisini sürdürecek?

17:45 04.06.2024 (güncellendi: 17:57 04.06.2024)
© AA / Aydın ArikDiyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu dolduran çocuklar, bir yandan serinliyor, bir yandan da eğlenceli vakit geçiriyor
Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu dolduran çocuklar, bir yandan serinliyor, bir yandan da eğlenceli vakit geçiriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AA / Aydın Arik
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Tüm Türkiye'de mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkları cuma gününe kadar etkisini sürdürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.
"Hava sıcaklıkları tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Cuma gününe kadar böyle devam edecek" diyen Macit, sıcaklıkların cumadan itibaren biraz azalarak mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde olmasını beklediklerini bildirdi.
Ankara'da yarın ve 6 Haziran'da 33 derece olması öngörülen sıcaklıkların 7 ve 8 Haziran'da 28 dereceye kadar düşmesinin beklediğini aktaran Macit, 6 Haziran'da gök gürültülü sağanak öngörüldüğünü ifade etti.

İstanbul'da sıcaklar kaç dereceye çıkacak?

İstanbul'da bu hafta sıcaklıkların 30-31 dereceye kadar çıkacağını ancak yağış beklenmediğini anlatan Macit, İzmir'de ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydetti.
Macit, 6 Haziran'dan itibaren özellikle Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri beklendiğini aktardı.

Vatandaşlar, sıcakta parklar ve ağaçlık alanları tercih etti

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise çareyi parklara gitmekte buldu.
Kuğulupark'ta vaktini geçiren Çağrı Bayazıtoğlu, Adana'dan Ankara'ya ziyaret amacıyla geldiğini ifade etti. Bayazıtoğlu, başkentin sıcaklığının Adana'ya oranla "daha iyi olduğunu" söyledi. Adana'da belli saatlerde sokağa çıkmayarak, klimali ortamları tercih ettiklerini belirten Bayazıtoğlu, sağlık problemleri yaşamamak için sokağa akşam saatlerinde çıktıklarını anlattı.
Ahmet Sarıgüney de hava sıcaklığı sebebiyle kendisini sokağa attığını belirterek, gölgede temiz havanın tadını çıkardıklarını söyledi.
sıcak hava, günbatımı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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Türkiye genelinde sıcaklık artıyor: Bakan Özhaseki'den 40 derece uyarısı
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