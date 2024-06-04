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Türkiye genelinde sıcaklık artıyor: Bakan Özhaseki'den 40 derece uyarısı
Türkiye genelinde sıcaklık artıyor: Bakan Özhaseki'den 40 derece uyarısı
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde hava sıcaklığı yükselmeye devam ediyor. Tahminlere göre, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde termometreler 40 derecenin... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T09:26+0300
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Yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Yüksek sıcaklık, üç gün daha etkili olacak.Sıcaklıkların cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üstünde seyredeceğini söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Özellikle güney bölgelerimizde Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar yer yer 40 derecenin üzerine çıkacak" dedi.Sıcaklık; Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde 35 derecenin üzerine çıkacak.Çelik, özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlara ve yaşlılara, dışarıya çıkmamaları veya tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.Bakan'dan uyarıBakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde bugünden itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısıBazı bölgelerde ise toz taşınımı bekleniyor.Hafif bir toz taşı ihtimali olduğunu belirten Çelik, "Ege ve İç Anadolu'nun batısında bugün ve yarın çok az da olsa bir toz taşınımı ihtimali var" ifadelerini kullandı.Ankara'da hava nasıl olacak?İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklık 30 dereceyi geçecek.Çelik "Ankara'daki en yüksek sıcaklık 32 - 33 derecelerde hafta sonunda 28 - 29 dereceye düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 30 - 31 dereceler civarında seyrediyor. İzmir'de ise en yüksek sıcaklıklar önümüzdeki günlerde 34 ile 36 derece arasında seyredecek" dedi.EDİRNE °C, 38°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 36°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 37°CParçalı ve az bulutluEge'de hava durumuAz bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 31°CParçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 40°CParçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAkdeniz'de hava durumuAz bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 42°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 35°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİç Anadolu'da hava durumuParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CParçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 36°CParçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 33°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 30°CParçalı ve az bulutluBatı Karadeniz'de hava durumuParçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu'nun güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CParçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 37°CParçalı bulutluSİNOP °C, 27°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 29°CParçalı bulutluOrta ve Doğru KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ARTVİN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 27°CParçalı bulutluTOKAT °C, 34°CParçalı bulutluTRABZON °C, 25°CAz bulutlu ve açıkDoğu Anadolu'da hava nasıl?Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 26°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 25°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 25°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık
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Türkiye genelinde sıcaklık artıyor: Bakan Özhaseki'den 40 derece uyarısı

09:26 04.06.2024
© AA / Berkan Çetinsıcak hava, günbatımı
sıcak hava, günbatımı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AA / Berkan Çetin
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Türkiye genelinde hava sıcaklığı yükselmeye devam ediyor. Tahminlere göre, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde termometreler 40 derecenin üzerini gösterecek. Bazı bölgelerde de hafif toz taşınımı görülecek.
Yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Yüksek sıcaklık, üç gün daha etkili olacak.
Sıcaklıkların cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üstünde seyredeceğini söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Özellikle güney bölgelerimizde Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar yer yer 40 derecenin üzerine çıkacak" dedi.
Sıcaklık; Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde 35 derecenin üzerine çıkacak.
Çelik, özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlara ve yaşlılara, dışarıya çıkmamaları veya tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bakan'dan uyarı

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde bugünden itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:
"Bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum."

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Bazı bölgelerde ise toz taşınımı bekleniyor.
Hafif bir toz taşı ihtimali olduğunu belirten Çelik, "Ege ve İç Anadolu'nun batısında bugün ve yarın çok az da olsa bir toz taşınımı ihtimali var" ifadelerini kullandı.

Ankara'da hava nasıl olacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklık 30 dereceyi geçecek.
Çelik "Ankara'daki en yüksek sıcaklık 32 - 33 derecelerde hafta sonunda 28 - 29 dereceye düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 30 - 31 dereceler civarında seyrediyor. İzmir'de ise en yüksek sıcaklıklar önümüzdeki günlerde 34 ile 36 derece arasında seyredecek" dedi.
EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

Ege'de hava durumu

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Akdeniz'de hava durumu

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İç Anadolu'da hava durumu

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz'de hava durumu

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu'nun güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 37°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı bulutlu

Orta ve Doğru Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 34°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Doğu Anadolu'da hava nasıl?

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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