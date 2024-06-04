https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/gozaltina-alinmisti-askim-kapismak-icin-karar-verildi-1084476708.html

Gözaltına alınmıştı: Aşkım Kapışmak için karar verildi

Gözaltına alınmıştı: Aşkım Kapışmak için karar verildi

Sputnik Türkiye

Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 118 şüpheliden 71'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında yazar... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T07:09+0300

2024-06-04T07:09+0300

2024-06-04T07:09+0300

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Ankara merkezli operasyon, "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım-satım platformu üzerinden 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik gerçekleştirildi. "Sibergöz-42" adı verilen operasyon kapsamında, 1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar TL) haksız kazanç elde edildiği tespit edilen 118 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.Aşkım Kapışmak'ın gözaltına alınmasıOperasyon kapsamında, yazar Aşkım Kapışmak da İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirilen Kapışmak'ın, örgütün yöneticileriyle birlikte "Eğitim ve Bilgilendirme Kampı" adı altında toplantılar düzenlediği ve katılımcılara sertifikalar verdiği iddia edildi. Bu kapsamda, Kapışmak hakkında 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldü.Adli kontrol ve tutuklama kararlarıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 71’i adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 47 şüpheli ise tutuklandı. Yazar Aşkım Kapışmak da savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/bugun-gozler-cumhurbaskani-erdoganin-aciklamasinda-kurban-bayrami-tatili-9-gun-olacak-mi-1084476419.html

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