https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/gazze-seridinden-bir-genc-yikilan-binalarin-enkazinda-resim-ciziyor-1084506405.html

Gazzeli genç, yıkılan binaların enkazında resim çiziyor

Gazzeli genç, yıkılan binaların enkazında resim çiziyor

Sputnik Türkiye

Han Yunus kentinden olduğu bilinen 14 yaşındaki sanatçı Mahmud Muhammed İsmail Ebu Nimer, Gazze Şeridi’nde yaşanan trajik olaylardan yola çıkarak yıkılan... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T21:55+0300

2024-06-04T21:55+0300

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Yaptığı çalışmaları anlatan Ebu Nimer, “Bu duvar resmi, içinde çocukları yanarken çadırından zar zor kendisini dışarı atan ve yardım edecek hiç kimseyi bulamayan bir kadını tasvir ediyor” diye konuştu.Genç sanatçı, “Dünyaya ve yurtdışındaki sessiz halklara mesajımı iletmek, onlara Siyonist işgalin bu büyük yıkımı yarattığını anlatmak için savaşın yıktığı binaların ve yapıların üzerinde resim çiziyorum” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/gazze-savasinin-240inci-gunu-bidenin-ateskes-teklifi-hayata-gececek-mi-1084428338.html

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Gazze Şeridi’nden bir genç, yıkılan binaların enkazında resim çiziyor Sputnik Türkiye Gazze Şeridi’nden bir genç, yıkılan binaların enkazında resim çiziyor 2024-06-04T21:55+0300 true PT0M44S

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video, han yunus, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistinliler