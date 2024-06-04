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Gazzeli genç, yıkılan binaların enkazında resim çiziyor
Gazzeli genç, yıkılan binaların enkazında resim çiziyor
Sputnik Türkiye
Han Yunus kentinden olduğu bilinen 14 yaşındaki sanatçı Mahmud Muhammed İsmail Ebu Nimer, Gazze Şeridi’nde yaşanan trajik olaylardan yola çıkarak yıkılan... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T21:55+0300
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Yaptığı çalışmaları anlatan Ebu Nimer, “Bu duvar resmi, içinde çocukları yanarken çadırından zar zor kendisini dışarı atan ve yardım edecek hiç kimseyi bulamayan bir kadını tasvir ediyor” diye konuştu.Genç sanatçı, “Dünyaya ve yurtdışındaki sessiz halklara mesajımı iletmek, onlara Siyonist işgalin bu büyük yıkımı yarattığını anlatmak için savaşın yıktığı binaların ve yapıların üzerinde resim çiziyorum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/gazze-savasinin-240inci-gunu-bidenin-ateskes-teklifi-hayata-gececek-mi-1084428338.html
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Gazze Şeridi’nden bir genç, yıkılan binaların enkazında resim çiziyor
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Gazze Şeridi’nden bir genç, yıkılan binaların enkazında resim çiziyor
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Gazzeli genç, yıkılan binaların enkazında resim çiziyor

21:55 04.06.2024 (güncellendi: 22:02 04.06.2024)
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Han Yunus kentinden olduğu bilinen 14 yaşındaki sanatçı Mahmud Muhammed İsmail Ebu Nimer, Gazze Şeridi’nde yaşanan trajik olaylardan yola çıkarak yıkılan binaların enkazı üzerinde duvar resimleri çiziyor.
Yaptığı çalışmaları anlatan Ebu Nimer, “Bu duvar resmi, içinde çocukları yanarken çadırından zar zor kendisini dışarı atan ve yardım edecek hiç kimseyi bulamayan bir kadını tasvir ediyor” diye konuştu.
Genç sanatçı, “Dünyaya ve yurtdışındaki sessiz halklara mesajımı iletmek, onlara Siyonist işgalin bu büyük yıkımı yarattığını anlatmak için savaşın yıktığı binaların ve yapıların üzerinde resim çiziyorum” ifadelerini kullandı.
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