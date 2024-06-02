Gazze Savaşı'nın 240’ıncı günü: Biden’ın ateşkes teklifi hayata geçecek mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
‘Zelenskiy'i koruyan albaylar Budanov'a suikast hazırladı’
07:03
3 dk
SESLİ HABER
Askerlik yaşının düşürüleceği iddiası: ‘Gençleri ölüme göndermesi iğrenç’
07:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
8 dk
SESLİ HABER
‘Biden’ı eleştirme talimatı verildi’
07:49
2 dk
SESLİ HABER
Almanya rekor vatandaşlık verdi: Türkler ikinci sırada
08:04
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
08:14
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
08:22
2 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
08:29
9 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
08:45
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
09:04
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu eriyor: 35 binden fazla asker kaybetti
09:14
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
09:26
6 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşması tedirginlik uyandırdı
09:48
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
10:04
6 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
10:19
7 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
10:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
10:42
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyecekler
10:51
3 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
11:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
12:10
5 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
12:21
4 dk
SESLİ HABER
NATO, Ukrayna’yı uyardı
12:39
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
12:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
16:11
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
16:23
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
16:33
6 dk
SESLİ HABER
John Lennon’un kayıp gitarı rekor fiyata satıldı
16:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
SESLİ HABER
Çekyalı gazeteci: Bu, Ukraynalılar için endişe verici bir sinyal
17:12
2 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
17:35
6 dk
SESLİ HABER
Gürcistan, AB ve ABD’nin uyarılarına rağmen ‘yabancı ajan’ yasasını geçirmekte kararlı
17:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
18:10
4 dk
SESLİ HABER
‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’
18:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Bu iddialar, Rusya’ya yönelik psikolojik savaşın bir parçası
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
20:05
6 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
20:17
3 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
20:26
4 dk
SESLİ HABER
‘İngiltere, Ukrayna’ya Rusya’ya saldırı izni vermedi’
20:52
2 dk
SESLİ HABER
‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’
21:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Macron’u ti’ye aldı
21:33
2 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör Puşkov: Zelenskiy’in planları başarısız oldu
22:04
3 dk
SESLİ HABER
Almanya, Rusya’ya saldırılarda Batı silahlarına karşı
22:29
2 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
09:04
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
8 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
09:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
11:09
4 dk
SESLİ HABER
NATO, Ukrayna’yı uyardı
11:20
4 dk
SESLİ HABER
John Lennon’un kayıp gitarı rekor fiyata satıldı
11:30
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
11:38
7 dk
SESLİ HABER
‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu eriyor: 35 binden fazla asker kaybetti
12:08
4 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
12:18
6 dk
SESLİ HABER
Almanya rekor vatandaşlık verdi: Türkler ikinci sırada
12:45
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
12:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
18:10
3 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
18:21
4 dk
SESLİ HABER
‘Biden’ı eleştirme talimatı verildi’
18:49
2 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:04
9 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
19:20
5 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
19:40
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
20:04
6 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşması tedirginlik uyandırdı
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyecekler
20:43
3 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
21:04
6 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
21:15
1 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
21:25
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
21:49
3 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
22:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
22:41
2 dk
SESLİ HABER
Askerlik yaşının düşürüleceği iddiası: ‘Gençleri ölüme göndermesi iğrenç’
23:04
2 dk
SESLİ HABER
Çekyalı gazeteci: Bu, Ukraynalılar için endişe verici bir sinyal
23:21
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
23:39
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/gazze-savasinin-240inci-gunu-bidenin-ateskes-teklifi-hayata-gececek-mi-1084428338.html
Gazze Savaşı'nın 240’ıncı günü: Biden’ın ateşkes teklifi hayata geçecek mi?
Gazze Savaşı'nın 240’ıncı günü: Biden’ın ateşkes teklifi hayata geçecek mi?
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyu devam eden saldırıları sonucu can kayıpları yaşandığı kaydedilirken, İsrail'in Hamas'a sunduğu... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T10:20+0300
2024-06-02T10:20+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
soykırım
ateşkes
joe biden
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084428804_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1fd4bfb752403a43bc15cdedddc45e4.jpg
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze ve Refah kentlerini saldırıların 240'ıncı gününde de aralıksız sürdürdü.Gazze kentinin Derec Mahallesi'ndeki Sahat eş-Şevva bölgesi, el-Belde el-Kadime'ye İsrail savaş uçakları, kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'ndeki üniversite çevresi topçu atışları ile vuruldu. Saldırılara hedef olan evlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.Refah kentindeki Brazil Mahallesi'ne İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu birçok ev tahrip oldu, insanlar yaralandı.Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Zehra ve Migraka beldeleri, Zeytun Mahallesi, İsrail topçuları tarafından uzun süre dövüldü.İsrail işgal güçleri, Refah kentinin batısını top atışlarıyla vururken ses ve sis bombaları da kullandı.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan 'insani ara'da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.​​​​​​​İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 520 Filistinli hayatını kaybetti.Biden’ın ateşkes teklifiBaşkanlık seçimlerine yaklaşılan ülkede Gazze politikası nedeniyle eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, iki gün önce yaptığı Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktarmıştı.Arabuluculardan ateşkes teklifine dair açıklamalarMısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahire'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sona erdirmeye yönelik her türlü çabayı desteklediğini bildirirken, "Yardım sağlamak için İsrail ile Gazze arasındaki tüm kara geçişlerinin açılması ve uluslararası yardım ekiplerinin Gazze Şeridi'nde çalışması için güvenli koşulların sağlanmasının gerekliliğini" vurguladı.Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise, Gazze müzakereleri taraflarının, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifiyle ilgili esaslara olumlu yaklaşmasını temenni ettiklerini belirtti.Al Sani, söz konusu esasların "İsrail askerlerinin yerleşim yerlerinden çekilmesi, yüzlerce Filistinliye karşılık kadın, yaşlı ve yaralılar da dahil olmak üzere İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların girmesini" içerdiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/ab-israilin-hamasa-sundugu-yeni-teklifi-olumlu-karsiladi-1084411479.html
israil
gazze
gazze şeridi
abd
mısır
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084428804_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_aa0259b7914655737c8f4b93ebead9de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, ateşkes, joe biden, abd, mısır, katar
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, ateşkes, joe biden, abd, mısır, katar

Gazze Savaşı'nın 240’ıncı günü: Biden’ın ateşkes teklifi hayata geçecek mi?

10:20 02.06.2024
© AFP 2023 / EYAD BABAGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
© AFP 2023 / EYAD BABA
Abone ol
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyu devam eden saldırıları sonucu can kayıpları yaşandığı kaydedilirken, İsrail'in Hamas'a sunduğu ve Joe Biden'ın açıkladığı yeni ateşkes teklifi sonrası atılacak adımlar merakla bekleniyor.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze ve Refah kentlerini saldırıların 240'ıncı gününde de aralıksız sürdürdü.
Gazze kentinin Derec Mahallesi'ndeki Sahat eş-Şevva bölgesi, el-Belde el-Kadime'ye İsrail savaş uçakları, kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'ndeki üniversite çevresi topçu atışları ile vuruldu. Saldırılara hedef olan evlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.
Refah kentindeki Brazil Mahallesi'ne İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu birçok ev tahrip oldu, insanlar yaralandı.
Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Zehra ve Migraka beldeleri, Zeytun Mahallesi, İsrail topçuları tarafından uzun süre dövüldü.
İsrail işgal güçleri, Refah kentinin batısını top atışlarıyla vururken ses ve sis bombaları da kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan 'insani ara'da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
​​​​​​​İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 520 Filistinli hayatını kaybetti.

Biden’ın ateşkes teklifi

Başkanlık seçimlerine yaklaşılan ülkede Gazze politikası nedeniyle eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, iki gün önce yaptığı Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.
Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktarmıştı.

Arabuluculardan ateşkes teklifine dair açıklamalar

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahire'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sona erdirmeye yönelik her türlü çabayı desteklediğini bildirirken, "Yardım sağlamak için İsrail ile Gazze arasındaki tüm kara geçişlerinin açılması ve uluslararası yardım ekiplerinin Gazze Şeridi'nde çalışması için güvenli koşulların sağlanmasının gerekliliğini" vurguladı.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise, Gazze müzakereleri taraflarının, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifiyle ilgili esaslara olumlu yaklaşmasını temenni ettiklerini belirtti.
Al Sani, söz konusu esasların "İsrail askerlerinin yerleşim yerlerinden çekilmesi, yüzlerce Filistinliye karşılık kadın, yaşlı ve yaralılar da dahil olmak üzere İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların girmesini" içerdiğini aktardı.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
AB, İsrail'in Hamas'a sunduğu yeni teklifi olumlu karşıladı
Dün, 12:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала