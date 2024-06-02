https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/gazze-savasinin-240inci-gunu-bidenin-ateskes-teklifi-hayata-gececek-mi-1084428338.html

Gazze Savaşı'nın 240’ıncı günü: Biden’ın ateşkes teklifi hayata geçecek mi?

Gazze Savaşı'nın 240’ıncı günü: Biden’ın ateşkes teklifi hayata geçecek mi?

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyu devam eden saldırıları sonucu can kayıpları yaşandığı kaydedilirken, İsrail'in Hamas'a sunduğu... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T10:20+0300

2024-06-02T10:20+0300

2024-06-02T10:20+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

soykırım

ateşkes

joe biden

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084428804_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1fd4bfb752403a43bc15cdedddc45e4.jpg

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze ve Refah kentlerini saldırıların 240'ıncı gününde de aralıksız sürdürdü.Gazze kentinin Derec Mahallesi'ndeki Sahat eş-Şevva bölgesi, el-Belde el-Kadime'ye İsrail savaş uçakları, kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'ndeki üniversite çevresi topçu atışları ile vuruldu. Saldırılara hedef olan evlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.Refah kentindeki Brazil Mahallesi'ne İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu birçok ev tahrip oldu, insanlar yaralandı.Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Zehra ve Migraka beldeleri, Zeytun Mahallesi, İsrail topçuları tarafından uzun süre dövüldü.İsrail işgal güçleri, Refah kentinin batısını top atışlarıyla vururken ses ve sis bombaları da kullandı.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan 'insani ara'da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.​​​​​​​İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 520 Filistinli hayatını kaybetti.Biden’ın ateşkes teklifiBaşkanlık seçimlerine yaklaşılan ülkede Gazze politikası nedeniyle eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, iki gün önce yaptığı Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktarmıştı.Arabuluculardan ateşkes teklifine dair açıklamalarMısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahire'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sona erdirmeye yönelik her türlü çabayı desteklediğini bildirirken, "Yardım sağlamak için İsrail ile Gazze arasındaki tüm kara geçişlerinin açılması ve uluslararası yardım ekiplerinin Gazze Şeridi'nde çalışması için güvenli koşulların sağlanmasının gerekliliğini" vurguladı.Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise, Gazze müzakereleri taraflarının, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifiyle ilgili esaslara olumlu yaklaşmasını temenni ettiklerini belirtti.Al Sani, söz konusu esasların "İsrail askerlerinin yerleşim yerlerinden çekilmesi, yüzlerce Filistinliye karşılık kadın, yaşlı ve yaralılar da dahil olmak üzere İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların girmesini" içerdiğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/ab-israilin-hamasa-sundugu-yeni-teklifi-olumlu-karsiladi-1084411479.html

israil

gazze

gazze şeridi

abd

mısır

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, ateşkes, joe biden, abd, mısır, katar