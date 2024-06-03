https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/mourinho-fatih-terimi-aradi-hic-dusunme-1084447947.html

Mourinho Fatih Terim'i aradı: 'Hiç düşünme'

Mourinho Fatih Terim'i aradı: 'Hiç düşünme'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun Fenerbahçe için imza atmadan önce yakın arkadaşı olduğu bilinen Fatih Terim'i aradığı ortaya çıktı. 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T09:32+0300

2024-06-03T09:32+0300

2024-06-03T09:47+0300

spor

jose mourinho

fatih terim

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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fenerbahçe spor kulübü

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Dün Şükrü Saracoğlu'nda binlerce Fenerbahçeli karşısında resmi imzayı atan dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho için gün geçtikçe yeni detaylar da ortaya çıkıyor.Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Mourinho, yakın arkadaşı Fatih Terim'den görüş aldı. Gelmeden önce Fenerbahçe'yi Terim'e sordu. Portekizli teknik adam “Hiç düşünmeden git” cevabını aldı.Jose Mourinho Fatih Terim arkadaşlığıFatih Terim ile Jose Mourinho'nun bu yakın arkadaşlığını çözebilmek için tam 11 yıl geriye gitmemiz gerekecek. UEFA'nın ilk 1999'da düzenlediği 'Elit Teknik Direktörler Forumu', Terim-Mourinho ikilisinin tanıştığı yer. İsviçre, Nyon'daki merkezde gerçekleştirilen organizasyonların amacı, UEFA tarafından düzenlenen yarışmalarda yer alan kulüplerden gelen geri dönüşleri değerlendirmek ve teknik adamların gelecek yıllardaki turnuvalar hakkında yeni fikirlerini almak. Bu sebeple son 14 yıldır düzenlenen bu forumlara UEFA'nın davet ettiği özel isimler katılıyor. Fatih Terim ilk davetini Galatasaray'ı ikinci kez çalıştırmaya başladığı 2002'de aldı. Jose Mourinho ise aynı yıl FC Porto'ya teknik direktör olarak geri dönmüştü.İkili Nyon'daki toplantıya geldi ve orada tanıştılar. Forumun arka planında neler yaşandı, teknik adamlar aralarında neler konuştular bilemesek de, orada 2 sene sonra Mourinho'nun Fatih Terim'den nasıl etkilendiğini ve ona nasıl saygı duyduğunu anlamamızı sağlayacak bir olay yaşandığı iki tarafın da sık sık anlattığı ettiği bir hikaye.Kupa kazanınca Fatih Terim örneğini vermiştiFatih Terim Galatasaray ile UEFA kupasını kazandığında sene 1999'du. O yıllarda Jose Mourinho henüz teknik direktörlüğe başlamamıştı. FC Barcelona'da asistan menajerlik yapıyordu. Yıl 2004 olduğunda Terim Fiorentina ve AC Milan'ı birer sezon çalıştırıp Galatasaray'a dönmüş, Mourinho ise teknik direktörlüğe başlayalı 2 yıl olmuştu. Terim hâlâ Galatasaray'ı, Mourinho ise Porto'yu çalıştırmaktaydı. Jose Mourinho hayatında bir ilki yaşarak FC Porto ile Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı. Ardından Süper Kupa'yı kazanan Porto aynı zamanda lig şampiyonu da olmuştu. Mourinho bu başarıların ardından gerçekleştirdiği bir basın toplantısında "Hem Avrupa'da kupa kazanan, hem de lig ve ülke kupalarını aynı sene içinde kazanabilmiş tarihteki birkaç teknik adamdan biriyim" dedikten sonra, Fatih Terim örneğini verdi.İstanbul buluşmasıMourinho kariyerine 2004'ten 2007'ye kadar Premier Lig takımlarından Chealse'yle devam etti. Sonra 2010 yılına kadar Serie A'da Inter Milan'ı çalıştırdı. Fatih Terim ise 2005'te başladığı milli takım teknik direktörlüğünü 2010 yılına kadar devam ettirdi. İkilinin yolları 2012 yılında İstanbul'da yeniden kesişti. Mourinho bir inşaat firmasının reklam çekimleri için Türkiye'ye geldi. Portekizli teknik direktör için düzenlenen akşam yemeğine Terim de davetliydi. İki teknik adam yemek boyunca muhabbet ettiler. Mourinho gecenin bitiminde kendisine Terim'le ilgili soru soran basın mensuplarına bir kez daha tecrübeli hocayı överek "Fatih Terim bana göre büyük bir motivasyon ustası ve takımı için çok önemli bir lider. Galatasaray'da önemli işler yapıyor" demişti.

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