Mourinho Fatih Terim'i aradı: 'Hiç düşünme'

Türkiye
SON DAKİKA | Otogaza indirim bekleniyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
09:04
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
8 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
09:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
11:09
4 dk
SESLİ HABER
NATO, Ukrayna’yı uyardı
11:20
4 dk
SESLİ HABER
John Lennon’un kayıp gitarı rekor fiyata satıldı
11:30
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
11:38
7 dk
SESLİ HABER
‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu eriyor: 35 binden fazla asker kaybetti
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
12:18
6 dk
SESLİ HABER
Almanya rekor vatandaşlık verdi: Türkler ikinci sırada
12:45
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
12:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
18:10
3 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
18:21
4 dk
SESLİ HABER
‘Biden’ı eleştirme talimatı verildi’
18:49
2 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:04
9 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
19:20
5 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
19:40
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
20:04
6 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşması tedirginlik uyandırdı
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyecekler
20:43
3 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
21:04
6 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
21:15
1 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
21:25
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
21:49
3 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
22:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
22:41
2 dk
SESLİ HABER
Askerlik yaşının düşürüleceği iddiası: ‘Gençleri ölüme göndermesi iğrenç’
23:04
2 dk
SESLİ HABER
Çekyalı gazeteci: Bu, Ukraynalılar için endişe verici bir sinyal
23:21
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
23:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni vergi uygulamaları hükümetin gündeminde
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/mourinho-fatih-terimi-aradi-hic-dusunme-1084447947.html
Mourinho Fatih Terim'i aradı: 'Hiç düşünme'
Mourinho Fatih Terim'i aradı: 'Hiç düşünme'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun Fenerbahçe için imza atmadan önce yakın arkadaşı olduğu bilinen Fatih Terim'i aradığı ortaya çıktı. 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T09:32+0300
2024-06-03T09:47+0300
spor
jose mourinho
fatih terim
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084450579_0:164:480:434_1920x0_80_0_0_78381db51b141f319d61cf4069aaa9e9.jpg
Dün Şükrü Saracoğlu'nda binlerce Fenerbahçeli karşısında resmi imzayı atan dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho için gün geçtikçe yeni detaylar da ortaya çıkıyor.Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Mourinho, yakın arkadaşı Fatih Terim'den görüş aldı. Gelmeden önce Fenerbahçe'yi Terim'e sordu. Portekizli teknik adam “Hiç düşünmeden git” cevabını aldı.Jose Mourinho Fatih Terim arkadaşlığıFatih Terim ile Jose Mourinho'nun bu yakın arkadaşlığını çözebilmek için tam 11 yıl geriye gitmemiz gerekecek. UEFA'nın ilk 1999'da düzenlediği 'Elit Teknik Direktörler Forumu', Terim-Mourinho ikilisinin tanıştığı yer. İsviçre, Nyon'daki merkezde gerçekleştirilen organizasyonların amacı, UEFA tarafından düzenlenen yarışmalarda yer alan kulüplerden gelen geri dönüşleri değerlendirmek ve teknik adamların gelecek yıllardaki turnuvalar hakkında yeni fikirlerini almak. Bu sebeple son 14 yıldır düzenlenen bu forumlara UEFA'nın davet ettiği özel isimler katılıyor. Fatih Terim ilk davetini Galatasaray'ı ikinci kez çalıştırmaya başladığı 2002'de aldı. Jose Mourinho ise aynı yıl FC Porto'ya teknik direktör olarak geri dönmüştü.İkili Nyon'daki toplantıya geldi ve orada tanıştılar. Forumun arka planında neler yaşandı, teknik adamlar aralarında neler konuştular bilemesek de, orada 2 sene sonra Mourinho'nun Fatih Terim'den nasıl etkilendiğini ve ona nasıl saygı duyduğunu anlamamızı sağlayacak bir olay yaşandığı iki tarafın da sık sık anlattığı ettiği bir hikaye.Kupa kazanınca Fatih Terim örneğini vermiştiFatih Terim Galatasaray ile UEFA kupasını kazandığında sene 1999'du. O yıllarda Jose Mourinho henüz teknik direktörlüğe başlamamıştı. FC Barcelona'da asistan menajerlik yapıyordu. Yıl 2004 olduğunda Terim Fiorentina ve AC Milan'ı birer sezon çalıştırıp Galatasaray'a dönmüş, Mourinho ise teknik direktörlüğe başlayalı 2 yıl olmuştu. Terim hâlâ Galatasaray'ı, Mourinho ise Porto'yu çalıştırmaktaydı. Jose Mourinho hayatında bir ilki yaşarak FC Porto ile Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı. Ardından Süper Kupa'yı kazanan Porto aynı zamanda lig şampiyonu da olmuştu. Mourinho bu başarıların ardından gerçekleştirdiği bir basın toplantısında "Hem Avrupa'da kupa kazanan, hem de lig ve ülke kupalarını aynı sene içinde kazanabilmiş tarihteki birkaç teknik adamdan biriyim" dedikten sonra, Fatih Terim örneğini verdi.İstanbul buluşmasıMourinho kariyerine 2004'ten 2007'ye kadar Premier Lig takımlarından Chealse'yle devam etti. Sonra 2010 yılına kadar Serie A'da Inter Milan'ı çalıştırdı. Fatih Terim ise 2005'te başladığı milli takım teknik direktörlüğünü 2010 yılına kadar devam ettirdi. İkilinin yolları 2012 yılında İstanbul'da yeniden kesişti. Mourinho bir inşaat firmasının reklam çekimleri için Türkiye'ye geldi. Portekizli teknik direktör için düzenlenen akşam yemeğine Terim de davetliydi. İki teknik adam yemek boyunca muhabbet ettiler. Mourinho gecenin bitiminde kendisine Terim'le ilgili soru soran basın mensuplarına bir kez daha tecrübeli hocayı överek "Fatih Terim bana göre büyük bir motivasyon ustası ve takımı için çok önemli bir lider. Galatasaray'da önemli işler yapıyor" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/okan-buruk-icin-yazdi-sonra-sildi-zahadan--yeterince-icimde-tuttum-isyani-1084445802.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084450579_0:119:480:479_1920x0_80_0_0_ed81bf8d9ba133179d24835599f503f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jose mourinho kimdir, jose mourinho kimdir, jose mourinho kaç kupa kazandı, jose mourinho hangi takımları çalıştırdı, fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü mourinho mu oldu, jose mourinho anlaştı mı, jose mourinho fatih terim, jose mourinho ekşi, jose mourinho fatih terim ekşi, jose mourinho fatih terim arkadaşlığı
jose mourinho kimdir, jose mourinho kimdir, jose mourinho kaç kupa kazandı, jose mourinho hangi takımları çalıştırdı, fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü mourinho mu oldu, jose mourinho anlaştı mı, jose mourinho fatih terim, jose mourinho ekşi, jose mourinho fatih terim ekşi, jose mourinho fatih terim arkadaşlığı

Mourinho Fatih Terim'i aradı: 'Hiç düşünme'

09:32 03.06.2024 (güncellendi: 09:47 03.06.2024)
© İHAjose mourinho fatih terim
jose mourinho fatih terim - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© İHA
Abone ol
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun Fenerbahçe için imza atmadan önce yakın arkadaşı olduğu bilinen Fatih Terim'i aradığı ortaya çıktı.
Dün Şükrü Saracoğlu'nda binlerce Fenerbahçeli karşısında resmi imzayı atan dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho için gün geçtikçe yeni detaylar da ortaya çıkıyor.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Mourinho, yakın arkadaşı Fatih Terim'den görüş aldı. Gelmeden önce Fenerbahçe'yi Terim'e sordu. Portekizli teknik adam “Hiç düşünmeden git” cevabını aldı.

Jose Mourinho Fatih Terim arkadaşlığı

Fatih Terim ile Jose Mourinho'nun bu yakın arkadaşlığını çözebilmek için tam 11 yıl geriye gitmemiz gerekecek. UEFA'nın ilk 1999'da düzenlediği 'Elit Teknik Direktörler Forumu', Terim-Mourinho ikilisinin tanıştığı yer. İsviçre, Nyon'daki merkezde gerçekleştirilen organizasyonların amacı, UEFA tarafından düzenlenen yarışmalarda yer alan kulüplerden gelen geri dönüşleri değerlendirmek ve teknik adamların gelecek yıllardaki turnuvalar hakkında yeni fikirlerini almak. Bu sebeple son 14 yıldır düzenlenen bu forumlara UEFA'nın davet ettiği özel isimler katılıyor. Fatih Terim ilk davetini Galatasaray'ı ikinci kez çalıştırmaya başladığı 2002'de aldı. Jose Mourinho ise aynı yıl FC Porto'ya teknik direktör olarak geri dönmüştü.
İkili Nyon'daki toplantıya geldi ve orada tanıştılar. Forumun arka planında neler yaşandı, teknik adamlar aralarında neler konuştular bilemesek de, orada 2 sene sonra Mourinho'nun Fatih Terim'den nasıl etkilendiğini ve ona nasıl saygı duyduğunu anlamamızı sağlayacak bir olay yaşandığı iki tarafın da sık sık anlattığı ettiği bir hikaye.

Kupa kazanınca Fatih Terim örneğini vermişti

Fatih Terim Galatasaray ile UEFA kupasını kazandığında sene 1999'du. O yıllarda Jose Mourinho henüz teknik direktörlüğe başlamamıştı. FC Barcelona'da asistan menajerlik yapıyordu. Yıl 2004 olduğunda Terim Fiorentina ve AC Milan'ı birer sezon çalıştırıp Galatasaray'a dönmüş, Mourinho ise teknik direktörlüğe başlayalı 2 yıl olmuştu. Terim hâlâ Galatasaray'ı, Mourinho ise Porto'yu çalıştırmaktaydı. Jose Mourinho hayatında bir ilki yaşarak FC Porto ile Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı. Ardından Süper Kupa'yı kazanan Porto aynı zamanda lig şampiyonu da olmuştu. Mourinho bu başarıların ardından gerçekleştirdiği bir basın toplantısında "Hem Avrupa'da kupa kazanan, hem de lig ve ülke kupalarını aynı sene içinde kazanabilmiş tarihteki birkaç teknik adamdan biriyim" dedikten sonra, Fatih Terim örneğini verdi.

İstanbul buluşması

Mourinho kariyerine 2004'ten 2007'ye kadar Premier Lig takımlarından Chealse'yle devam etti. Sonra 2010 yılına kadar Serie A'da Inter Milan'ı çalıştırdı. Fatih Terim ise 2005'te başladığı milli takım teknik direktörlüğünü 2010 yılına kadar devam ettirdi. İkilinin yolları 2012 yılında İstanbul'da yeniden kesişti. Mourinho bir inşaat firmasının reklam çekimleri için Türkiye'ye geldi. Portekizli teknik direktör için düzenlenen akşam yemeğine Terim de davetliydi. İki teknik adam yemek boyunca muhabbet ettiler. Mourinho gecenin bitiminde kendisine Terim'le ilgili soru soran basın mensuplarına bir kez daha tecrübeli hocayı överek "Fatih Terim bana göre büyük bir motivasyon ustası ve takımı için çok önemli bir lider. Galatasaray'da önemli işler yapıyor" demişti.
Wilfried Zaha - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
SPOR
Zaha'dan 'Yeterince içimde tuttum' isyanı: Okan Buruk için sert sözler yazıp sildi
06:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала