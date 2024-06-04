https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/galatasaray-erden-timura-tesekkur-etti-1084510117.html

Galatasaray, Erden Timur'a teşekkür etti

Galatasaray, Erden Timur'a teşekkür etti

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekiliği görevinden istifa eden Erden Timur için veda mesajı yayımladı. 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T21:47+0300

2024-06-04T21:47+0300

2024-06-04T23:06+0300

spor

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

galatasaray

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Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un istifası Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.Galatasaray Sportif AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Sayın Erden Timur, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi. Galatasaray, Erden Timur'a teşekkür ettiSarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Birlikte kazanılan tüm zaferler, şampiyonluklar ve sayısız mutluluklar... Görevi süresince hepimizin çocukluk aşkı Galatasaray'a verdiği emeklerden ve katkılardan dolayı Galatasaraylı Erden'e kalpten teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/erden-timur-basin-toplantisi-duzenliyor-galatasaray-icin-kararini-acikladi-1084486380.html

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kamuyu aydınlatma platformu (kap), galatasaray