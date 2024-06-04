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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/galatasaray-erden-timura-tesekkur-etti-1084510117.html
Galatasaray, Erden Timur'a teşekkür etti
Galatasaray, Erden Timur'a teşekkür etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekiliği görevinden istifa eden Erden Timur için veda mesajı yayımladı. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T21:47+0300
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Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un istifası Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.Galatasaray Sportif AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Sayın Erden Timur, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi. Galatasaray, Erden Timur'a teşekkür ettiSarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Birlikte kazanılan tüm zaferler, şampiyonluklar ve sayısız mutluluklar... Görevi süresince hepimizin çocukluk aşkı Galatasaray'a verdiği emeklerden ve katkılardan dolayı Galatasaraylı Erden'e kalpten teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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kamuyu aydınlatma platformu (kap), galatasaray
kamuyu aydınlatma platformu (kap), galatasaray

Galatasaray, Erden Timur'a teşekkür etti

21:47 04.06.2024 (güncellendi: 23:06 04.06.2024)
© AA / Adem KutucuGalatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Bebek'teki ofisinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Bebek'teki ofisinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AA / Adem Kutucu
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Galatasaray Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekiliği görevinden istifa eden Erden Timur için veda mesajı yayımladı.
Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un istifası Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.
Galatasaray Sportif AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Sayın Erden Timur, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Erden Timur'a teşekkür etti

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Birlikte kazanılan tüm zaferler, şampiyonluklar ve sayısız mutluluklar... Görevi süresince hepimizin çocukluk aşkı Galatasaray'a verdiği emeklerden ve katkılardan dolayı Galatasaraylı Erden'e kalpten teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
SPOR
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur istifa etti
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