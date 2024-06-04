https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/galatasaray-erden-timura-tesekkur-etti-1084510117.html
Galatasaray, Erden Timur'a teşekkür etti
Galatasaray, Erden Timur'a teşekkür etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekiliği görevinden istifa eden Erden Timur için veda mesajı yayımladı. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T21:47+0300
2024-06-04T21:47+0300
2024-06-04T23:06+0300
spor
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
galatasaray
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Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un istifası Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.Galatasaray Sportif AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Sayın Erden Timur, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi. Galatasaray, Erden Timur'a teşekkür ettiSarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Birlikte kazanılan tüm zaferler, şampiyonluklar ve sayısız mutluluklar... Görevi süresince hepimizin çocukluk aşkı Galatasaray'a verdiği emeklerden ve katkılardan dolayı Galatasaraylı Erden'e kalpten teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/erden-timur-basin-toplantisi-duzenliyor-galatasaray-icin-kararini-acikladi-1084486380.html
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kamuyu aydınlatma platformu (kap), galatasaray
kamuyu aydınlatma platformu (kap), galatasaray
Galatasaray, Erden Timur'a teşekkür etti
21:47 04.06.2024 (güncellendi: 23:06 04.06.2024)
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekiliği görevinden istifa eden Erden Timur için veda mesajı yayımladı.
Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un istifası Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.
Galatasaray Sportif AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Sayın Erden Timur, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray, Erden Timur'a teşekkür etti
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Birlikte kazanılan tüm zaferler, şampiyonluklar ve sayısız mutluluklar... Görevi süresince hepimizin çocukluk aşkı Galatasaray'a verdiği emeklerden ve katkılardan dolayı Galatasaraylı Erden'e kalpten teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.