Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur istifa etti

Şampiyonluktan 1 veya 1.5 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce kendi talebini iletti. Şampiyonluk yarışından dolayı bunu açıklayabilmek kolay değildi. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Florya'yı da etkilememesi gerekiyordu. Sportif AŞ'deki görevim devam ediyor demem gerekiyordu. Şampiyonluktan sonra 2 gün içinde bunu da açıklayabilirdim ama insanların kutlamalarına zarar vermek doğru değil."