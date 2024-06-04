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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur istifa etti
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur istifa etti
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Erden Timur, Galatasaray'da Sportif Aş'deki görevinden ayrıldığını söyledi. Erden Timur, "14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray" dedi. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur basın toplantısı düzenliyor.Erden Timur'un açıklamaları:
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erden timur,erden timur istifa,erden timur galatasaray

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur istifa etti

11:17 04.06.2024 (güncellendi: 13:15 04.06.2024)
© AA / Abdulhamid HoşbaşGalatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Erden Timur, Galatasaray'da Sportif Aş'deki görevinden ayrıldığını söyledi. Erden Timur, "14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray" dedi.
Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur basın toplantısı düzenliyor.
Erden Timur'un açıklamaları:
Şampiyonluktan 1 veya 1.5 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce kendi talebini iletti. Şampiyonluk yarışından dolayı bunu açıklayabilmek kolay değildi. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Florya'yı da etkilememesi gerekiyordu. Sportif AŞ'deki görevim devam ediyor demem gerekiyordu. Şampiyonluktan sonra 2 gün içinde bunu da açıklayabilirdim ama insanların kutlamalarına zarar vermek doğru değil."
Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni bana gönderilen mesajlar, okusanız ağlarsanız. Bunlar camiadan önemli insanlar, özellikle göndermişler."
14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray"
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