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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kolombiya-lideri-petrodan-bmye-cagri-baris-gucu-gonderin-1084301104.html
Kolombiya lideri Petro’dan BM'ye çağrı: Barış gücü gönderin
Kolombiya lideri Petro’dan BM'ye çağrı: Barış gücü gönderin
Sputnik Türkiye
Gazze'de ateşkese yanaşmayan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun tarihe soykırımcı olarak geçeceğini duyuran Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye barış... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T09:03+0300
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israil- filistin çatışması
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soykırım
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Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde BM barış gücünden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır" ifadelerini kullandı.İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'i kınayan haberleri kişisel hesabından alıntılayan Petro, Filistin'e destek paylaşımlarında bulunuyor.Petro, 28 Mayıs'taki paylaşımında ise İsrail'in Refah'ta katliam yapmaya devam ettiğini belirtmişti.Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurmuştu.Beyaz Saray: İsrail'in Refah'taki saldırısı ‘kırmızı çizgiyi’ aşmadıBeyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise İsrail'in Refah'ta sivillerin öldürüldüğü saldırısını ‘çok trajik ve üzüntü verici’ olarak nitelerken, bu saldırının "nüfusun yoğun olduğu bölgelere kapsamlı saldırı" şeklindeki ABD'nin kırmızı çizgisini aşmadığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/milli-guvenlik-kurulu-toplantisi-sona-erdi-1084289609.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), soykırım, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, kolombiya, gustavo petro, birleşmiş milletler (bm)
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), soykırım, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, kolombiya, gustavo petro, birleşmiş milletler (bm)

Kolombiya lideri Petro’dan BM'ye çağrı: Barış gücü gönderin

09:03 29.05.2024
© AFP 2023 / RAUL ARBOLEDAKolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / RAUL ARBOLEDA
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Gazze'de ateşkese yanaşmayan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun tarihe soykırımcı olarak geçeceğini duyuran Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye barış gücü göndermesi için Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçmesi çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde BM barış gücünden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır" ifadelerini kullandı.
İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'i kınayan haberleri kişisel hesabından alıntılayan Petro, Filistin'e destek paylaşımlarında bulunuyor.
Petro, 28 Mayıs'taki paylaşımında ise İsrail'in Refah'ta katliam yapmaya devam ettiğini belirtmişti.
Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurmuştu.

Beyaz Saray: İsrail'in Refah'taki saldırısı ‘kırmızı çizgiyi’ aşmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise İsrail'in Refah'ta sivillerin öldürüldüğü saldırısını ‘çok trajik ve üzüntü verici’ olarak nitelerken, bu saldırının "nüfusun yoğun olduğu bölgelere kapsamlı saldırı" şeklindeki ABD'nin kırmızı çizgisini aşmadığını savundu.
Milli Güvenlik Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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MGK toplantısı sona erdi: 'Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının artması kritik önemde'
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