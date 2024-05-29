https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kolombiya-lideri-petrodan-bmye-cagri-baris-gucu-gonderin-1084301104.html

Kolombiya lideri Petro’dan BM'ye çağrı: Barış gücü gönderin

Kolombiya lideri Petro’dan BM'ye çağrı: Barış gücü gönderin

Sputnik Türkiye

Gazze'de ateşkese yanaşmayan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun tarihe soykırımcı olarak geçeceğini duyuran Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye barış... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T09:03+0300

2024-05-29T09:03+0300

2024-05-29T09:03+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

soykırım

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

kolombiya

gustavo petro

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Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde BM barış gücünden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır" ifadelerini kullandı.İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'i kınayan haberleri kişisel hesabından alıntılayan Petro, Filistin'e destek paylaşımlarında bulunuyor.Petro, 28 Mayıs'taki paylaşımında ise İsrail'in Refah'ta katliam yapmaya devam ettiğini belirtmişti.Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurmuştu.Beyaz Saray: İsrail'in Refah'taki saldırısı ‘kırmızı çizgiyi’ aşmadıBeyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise İsrail'in Refah'ta sivillerin öldürüldüğü saldırısını ‘çok trajik ve üzüntü verici’ olarak nitelerken, bu saldırının "nüfusun yoğun olduğu bölgelere kapsamlı saldırı" şeklindeki ABD'nin kırmızı çizgisini aşmadığını savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/milli-guvenlik-kurulu-toplantisi-sona-erdi-1084289609.html

israil

gazze

gazze şeridi

kolombiya

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), soykırım, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, kolombiya, gustavo petro, birleşmiş milletler (bm)