https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kolombiya-lideri-petrodan-bmye-cagri-baris-gucu-gonderin-1084301104.html
Kolombiya lideri Petro’dan BM'ye çağrı: Barış gücü gönderin
Kolombiya lideri Petro’dan BM'ye çağrı: Barış gücü gönderin
Sputnik Türkiye
Gazze'de ateşkese yanaşmayan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun tarihe soykırımcı olarak geçeceğini duyuran Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye barış... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T09:03+0300
2024-05-29T09:03+0300
2024-05-29T09:03+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
soykırım
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
kolombiya
gustavo petro
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Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde BM barış gücünden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır" ifadelerini kullandı.İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'i kınayan haberleri kişisel hesabından alıntılayan Petro, Filistin'e destek paylaşımlarında bulunuyor.Petro, 28 Mayıs'taki paylaşımında ise İsrail'in Refah'ta katliam yapmaya devam ettiğini belirtmişti.Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurmuştu.Beyaz Saray: İsrail'in Refah'taki saldırısı ‘kırmızı çizgiyi’ aşmadıBeyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise İsrail'in Refah'ta sivillerin öldürüldüğü saldırısını ‘çok trajik ve üzüntü verici’ olarak nitelerken, bu saldırının "nüfusun yoğun olduğu bölgelere kapsamlı saldırı" şeklindeki ABD'nin kırmızı çizgisini aşmadığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/milli-guvenlik-kurulu-toplantisi-sona-erdi-1084289609.html
israil
gazze
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), soykırım, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, kolombiya, gustavo petro, birleşmiş milletler (bm)
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), soykırım, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, kolombiya, gustavo petro, birleşmiş milletler (bm)
Kolombiya lideri Petro’dan BM'ye çağrı: Barış gücü gönderin
Gazze'de ateşkese yanaşmayan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun tarihe soykırımcı olarak geçeceğini duyuran Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye barış gücü göndermesi için Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçmesi çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde BM barış gücünden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır" ifadelerini kullandı.
İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'i kınayan haberleri kişisel hesabından alıntılayan Petro, Filistin'e destek paylaşımlarında bulunuyor.
Petro, 28 Mayıs'taki paylaşımında ise İsrail'in Refah'ta katliam yapmaya devam ettiğini belirtmişti.
Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurmuştu.
Beyaz Saray: İsrail'in Refah'taki saldırısı ‘kırmızı çizgiyi’ aşmadı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise İsrail'in Refah'ta sivillerin öldürüldüğü saldırısını ‘çok trajik ve üzüntü verici’ olarak nitelerken, bu saldırının "nüfusun yoğun olduğu bölgelere kapsamlı saldırı" şeklindeki ABD'nin kırmızı çizgisini aşmadığını savundu.