https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/diyarbakirda-izinsiz-yuruyus-yapmak-isteyen-gruba-polis-mudahale-etti-2-gozalti-1084475711.html

Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti: 2 gözaltı

Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti: 2 gözaltı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da DEM Partililer, Hakkari Belediye Başkanı Akış’ın görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Çelik’in belediye başkan vekili olarak atanmasına... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T00:25+0300

2024-06-04T00:25+0300

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Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edildi, taş atılması sonucu 2 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki bir AVM önünde toplanan DEM Partililer açıklama yapmak istedi. Basın açıklamasına önce izin verilmezken, yapılan görüşmeler sonucu grubun açıklama yapmasına izin verildi. DEM Parti Diyarbakır İl Başkanı Pınar Sakık Tekin yaptığı açıklamada, “Van’da, Hilvan’da sahip çıktığımız irademize Hakkari’de de sahip çıkıp, faşizme geçit vermeyeceğiz” dedi. Daha sonra semtte toplanan grup, Hakkari Diclekent Bulvarı'na yürümek istedi.Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. 2 gözaltıAtılan taşlar nedeniyle 2 polis yaralandı. Polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.Uyarıların ardından grup dağıldı.

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