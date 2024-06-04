Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti: 2 gözaltı
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - RIDVAN KILIÇ-Diyarbakır'da DEM Partililer, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in belediye başkan vekili olarak atanmasına yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi.
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - RIDVAN KILIÇ-
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Diyarbakır'da DEM Partililer, Hakkari Belediye Başkanı Akış’ın görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Çelik’in belediye başkan vekili olarak atanmasına yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi. Daja sonra izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Taş atılması sonucu 2 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edildi, taş atılması sonucu 2 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki bir AVM önünde toplanan DEM Partililer açıklama yapmak istedi. Basın açıklamasına önce izin verilmezken, yapılan görüşmeler sonucu grubun açıklama yapmasına izin verildi.
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - RIDVAN KILIÇ-Diyarbakır'da DEM Partililer, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in belediye başkan vekili olarak atanmasına yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi.
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© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - RIDVAN KILIÇ-
Diyarbakır'da DEM Partililer, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in belediye başkan vekili olarak atanmasına yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi.
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - RIDVAN KILIÇ-Diyarbakır'da DEM Partililer, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in belediye başkan vekili olarak atanmasına yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi.
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© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - RIDVAN KILIÇ-
Diyarbakır'da DEM Partililer, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in belediye başkan vekili olarak atanmasına yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi.
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - RIDVAN KILIÇ-Diyarbakır'da DEM Partililer, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in belediye başkan vekili olarak atanmasına yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi.
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© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - RIDVAN KILIÇ-
Diyarbakır'da DEM Partililer, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in belediye başkan vekili olarak atanmasına yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi.
1/3
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - RIDVAN KILIÇ-
Diyarbakır'da DEM Partililer, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in belediye başkan vekili olarak atanmasına yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi.
2/3
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - RIDVAN KILIÇ-
Diyarbakır'da DEM Partililer, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in belediye başkan vekili olarak atanmasına yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi.
3/3
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - RIDVAN KILIÇ-
Diyarbakır'da DEM Partililer, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in belediye başkan vekili olarak atanmasına yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi.
DEM Parti Diyarbakır İl Başkanı Pınar Sakık Tekin yaptığı açıklamada, “Van’da, Hilvan’da sahip çıktığımız irademize Hakkari’de de sahip çıkıp, faşizme geçit vermeyeceğiz” dedi.
Daha sonra semtte toplanan grup, Hakkari Diclekent Bulvarı'na yürümek istedi.
Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.
2 gözaltı
Atılan taşlar nedeniyle 2 polis yaralandı. Polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Uyarıların ardından grup dağıldı.