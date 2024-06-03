https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/5-ilde-gosteri-yuruyusleri-gecici-sureyle-yasaklandi-1084474212.html

9 ilde gösteri yürüyüşleri geçici süreyle yasaklandı

9 ilde gösteri yürüyüşleri geçici süreyle yasaklandı

Sputnik Türkiye

Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları ile her türlü protesto eylemi 10 gün, Tunceli, Batman, Muş, Ağrı, Şırnak, Mardin ve Siirt'te 7 gün, Van'da... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T23:09+0300

2024-06-03T23:09+0300

2024-06-04T00:14+0300

türkiye

bitlis

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Birçok kentte gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları geçici süreyle yasaklandı.Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün süreyle yasaklandıBitlis Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medyada, "Tüm belediyeler önünde yapılacak nöbet eylemlerine halkın davet edileceği, ülke genelinde protesto eylemlerinin yapılacağı" yönünde paylaşımların tespit edildiği belirtildi.Bu çerçevede, Bitlis'te de konuyla ilgili protesto eylemlerinin yapılacağının değerlendirildiğine yer verilen açıklama, şunlar kaydedildi:Açıklamada, belirtilen tarihlerde Bitlis güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen ve benzer konulara ilişkin kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılımın önlenmesi amacıyla il ve ilçelere girişlere, buralardan da bireysel ve toplu çıkışlara izin verilmemesine karar verildiği aktarıldı. Batman'da gösteri ve yürüyüşler 7 gün süreyle yasaklandıBatman'da oturma eylemi, basın açıklaması ve yürüyüş gibi eylem ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyet'in temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Hakkari Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılarak yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in vekaleten görevlendirilmesi konusu veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek benzer nitelikteki eylem ve etkinlikler ile ilgili olarak, açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylemin, bu konudaki eylemlere katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişlerinin, dış ilçelerimiz açısından ise muhtemel eylem/etkinliklere katılmak amacıyla çıkışlarının ve/veya il merkezimize girişlerinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 3 Haziran saat 17.00'den 9 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir."Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 7 gün süreyle yasaklandıSiirt'te oturma eylemi, basın açıklaması ve yürüyüş gibi eylem ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün süreyle yasaklandıMardin'de oturma eylemi, basın açıklaması ve yürüyüş gibi eylem ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 5 gün süreyle yasaklandıVan Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, suç işlenmesinin önlenmesinin, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının engellenmesinin amaçlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:ŞırnakŞırnak Valiliği, gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricinde diğer programların 4-10 Haziran'da yasaklandığı bildirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:AğrıAğrı Valiliği, gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, genel asayişi sağlamak ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Ağrı geneli 4 Haziran saat 00.01'den başlayarak 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklandığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, belirtilen tarihlerde Ağrı güzergahını kullanarak kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılımın önlenmesi amacıyla il ve ilçelere girişlere, buralardan da bireysel ve toplu çıkışlara izin verilmemesine karar verildiği aktarıldı.MuşMuş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, suç işlenmesinin önlenmesinin, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının engellenmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, şunlar bildirildi:Tunceli’de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı Tunceli Valiliği, kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri​​​​​​​ 7 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/gozaltina-alinmisti-hakkari-belediye-baskani-akis-gorevden-alindi-belediyeye-kayyum-atandi-1084454630.html

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bitlis, mardin, siirt, batman, batman, van, şırnak valiliği, şırnak, yasak