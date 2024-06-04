https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/disisleri-bakani-hakan-fidan-cinde-gorusmeleri-surduruyor-1084480627.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'de görüşmeleri sürdürüyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'de görüşmeleri sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Çin’e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Devlet Başkanı Yardımcısı Han... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T09:25+0300
2024-06-04T09:25+0300
2024-06-04T09:25+0300
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hakan fidan
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çin komünist partisi
çin komünist partisi (çkp)
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdüyor. Bakan Fidan bu kapsamda Pekin'de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile görüşme gerçekleştirdi.Ayrıca ziyaret çerçevesinde Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nde Türk vatandaşları ve iş adamlarıyla da bir araya gelindi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/cinde-iki-yetkilinin-ingiliz-mi6-icin-calistigi-ortaya-cikarildi-1084459790.html
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hakan fidan, çin halk cumhuriyeti, çin komünist partisi, çin komünist partisi (çkp)
hakan fidan, çin halk cumhuriyeti, çin komünist partisi, çin komünist partisi (çkp)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'de görüşmeleri sürdürüyor
Çin’e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile Pekin'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdüyor.
Bakan Fidan bu kapsamda Pekin'de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile görüşme gerçekleştirdi.
Ayrıca ziyaret çerçevesinde Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nde Türk vatandaşları ve iş adamlarıyla da bir araya gelindi.