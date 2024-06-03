https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/cinde-iki-yetkilinin-ingiliz-mi6-icin-calistigi-ortaya-cikarildi-1084459790.html
Çin’de iki yetkilinin İngiliz MI6 için çalıştığı ortaya çıkarıldı
Çin’de iki yetkilinin İngiliz MI6 için çalıştığı ortaya çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı, ülkenin devlet kurumlarında çalışan iki yetkilinin İngiliz istihbarat servisi MI6 için çalıştığını belirtti. 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T13:49+0300
2024-06-03T13:49+0300
2024-06-03T13:53+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
ingiltere
büyük britanya
mi6
casus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084459458_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_fa54f7e1436275c59250600f15a1e673.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Devlet güvenlik yetkilileri, son zamanlarda gerçekleştirilen kapsamlı bir soruşturma sonucu, büyük bir casusluk vakasını ortaya çıkardı. Çin merkezi hükümet kurumlarının çalışanları olan evli çift Wang ve Zhou’nun İngiliz istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkarıldı” ifadesine yer verildi.Wang soyadlı adamın 2015’te İngiltere’de bir değişim programına başvurduğu ve oraya gittikten sonra, hobilerini ve karakter zayıflıklarını öğrenmek isteyen MI6’nın onun için partiler düzenlediği belirtildi.Açıklamaya göre, söz konusu Çinli yetkili zamanla İngilizlere ‘danışmanlık hizmetleri’ sunmaya başladı, ardından MI6 ajanları ona para karşılığında doğrudan İngiliz hükümeti için çalışmayı teklif etti. Wang teklifi kabul ettikten sonra İngiliz istihbaratı onun için özel casusluk eğitimi organize etti, ardından da “önemli bilgiler” toplaması için büyük miktarda maddi destek sunma vaadiyle onu yeniden Çin’e gönderdi. Daha sonra Zhou soyadlı eşi de MI6 için çalışmaya başladı.Titizlikle yürütülen soruşturmanın ardından tüm delilleri toplayan devlet güvenlik kurumları gereken tedbirler aldı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.MI6'in adı ikici kez geçiyorDevlet Güvenliği Bakanlığı, daha önce ocak ayında yaptığı bir paylaşımda, ilk kez İngiliz istihbarat kuruluşu MI6'nın Çin'deki faaliyetlerine işaret etmişti.Bakanlık, Çin'deki bir uluslararası danışmanlık şirketinin yöneticisi olan üçüncü ülke vatandaşını İngiliz istihbarat kuruluşu MI6 adına casusluk yaptığı şüphesiyle sortuşturduğunu bildirmişti.Bakanlığın sosyal medya hesabında daha önce ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptığı öne sürülen kişilerin yakalandığına dair paylaşımlar yer almıştı.10 Ağustos 2023'te Çin'de kamuya ait bir silah şirketinin 52 yaşındaki çalışanının casusluk şüphesiyle gözaltına alındığı, zanlının İtalya'da öğrenim görürken CIA için çalışmaya başladığı öne sürülmüştü.21 Ağustos 2023'te Çin'de 39 yaşındaki bir bakanlık yetkilisinin CIA adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına altına alındığı, soyadının "Hao" olduğu belirtilen şahsın Japonya'da öğrenimini sürdürürken CIA tarafından "işe alındığı" iddia edilmişti.Casuslukla Mücadele Yasası'nda değişiklikÇin'de Casuslukla Mücadele Yasası'nda Temmuz 2023'te yürürlüğe giren değişiklikle, devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin tanımı muğlaklaştırılırken adli makamlara geniş soruşturma yetkileri tanınmıştı.İstihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, 31 Temmuz 2023'te açtığı WeChat hesabında, kamuoyunu karşı istihbarat çalışmalarına yönelik bilinçlendirme amacıyla paylaşımlar yapmaya başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/cinden-abdye-net-mesaj-asya-pasifikte-soguk-veya-sicak-savasa-izin-vermeyecegiz-1084436855.html
çin
çin halk cumhuriyeti
ingiltere
büyük britanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084459458_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_e9c386e52bbe395a464c69bbd355585b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çin halk cumhuriyeti, ingiltere, büyük britanya, mi6, casus
çin, çin halk cumhuriyeti, ingiltere, büyük britanya, mi6, casus
Çin’de iki yetkilinin İngiliz MI6 için çalıştığı ortaya çıkarıldı
13:49 03.06.2024 (güncellendi: 13:53 03.06.2024)
Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı, ülkenin devlet kurumlarında çalışan iki yetkilinin İngiliz istihbarat servisi MI6 için çalıştığını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Devlet güvenlik yetkilileri, son zamanlarda gerçekleştirilen kapsamlı bir soruşturma sonucu, büyük bir casusluk vakasını ortaya çıkardı. Çin merkezi hükümet kurumlarının çalışanları olan evli çift Wang ve Zhou’nun İngiliz istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkarıldı” ifadesine yer verildi.
Wang soyadlı adamın 2015’te İngiltere’de bir değişim programına başvurduğu ve oraya gittikten sonra, hobilerini ve karakter zayıflıklarını öğrenmek isteyen MI6’nın onun için partiler düzenlediği belirtildi.
Açıklamaya göre, söz konusu Çinli yetkili zamanla İngilizlere ‘danışmanlık hizmetleri’ sunmaya başladı, ardından MI6 ajanları ona para karşılığında doğrudan İngiliz hükümeti için çalışmayı teklif etti.
Wang teklifi kabul ettikten sonra İngiliz istihbaratı onun için özel casusluk eğitimi organize etti, ardından da “önemli bilgiler” toplaması için büyük miktarda maddi destek sunma vaadiyle onu yeniden Çin’e gönderdi. Daha sonra Zhou soyadlı eşi de MI6 için çalışmaya başladı.
Titizlikle yürütülen soruşturmanın ardından tüm delilleri toplayan devlet güvenlik kurumları gereken tedbirler aldı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
MI6'in adı ikici kez geçiyor
Devlet Güvenliği Bakanlığı, daha önce ocak ayında yaptığı bir paylaşımda, ilk kez İngiliz istihbarat kuruluşu MI6'nın Çin'deki faaliyetlerine işaret etmişti.
Bakanlık, Çin'deki bir uluslararası danışmanlık şirketinin yöneticisi olan üçüncü ülke vatandaşını İngiliz istihbarat kuruluşu MI6 adına casusluk yaptığı şüphesiyle sortuşturduğunu bildirmişti.
Bakanlığın sosyal medya hesabında daha önce ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptığı öne sürülen kişilerin yakalandığına dair paylaşımlar yer almıştı.
10 Ağustos 2023'te Çin'de kamuya ait bir silah şirketinin 52 yaşındaki çalışanının casusluk şüphesiyle gözaltına alındığı, zanlının İtalya'da öğrenim görürken CIA için çalışmaya başladığı öne sürülmüştü.
21 Ağustos 2023'te Çin'de 39 yaşındaki bir bakanlık yetkilisinin CIA adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına altına alındığı, soyadının "Hao" olduğu belirtilen şahsın Japonya'da öğrenimini sürdürürken CIA tarafından "işe alındığı" iddia edilmişti.
Casuslukla Mücadele Yasası'nda değişiklik
Çin'de Casuslukla Mücadele Yasası'nda Temmuz 2023'te yürürlüğe giren değişiklikle, devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin tanımı muğlaklaştırılırken adli makamlara geniş soruşturma yetkileri tanınmıştı.
İstihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, 31 Temmuz 2023'te açtığı WeChat hesabında, kamuoyunu karşı istihbarat çalışmalarına yönelik bilinçlendirme amacıyla paylaşımlar yapmaya başlamıştı.