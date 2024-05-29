https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/bbp-lideri-desticiden-en-dusuk-emekli-maasi-aciklamasi-17-bin-liranin-uzerinde-olmali-1084327186.html
BBP lideri Destici'den emekli maaşı açıklaması: '17 bin liranın üzerinde olmalı'
BBP lideri Destici'den emekli maaşı açıklaması: '17 bin liranın üzerinde olmalı'
Sputnik Türkiye
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, en düşük emekli maaşının şu anki asgari ücretin altında olmaması gerektiğini belirterek, en düşük emekli maaşının 17 bin... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T23:10+0300
2024-05-29T23:10+0300
2024-05-29T23:15+0300
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mustafa destici
enflasyon
emekli
emekli maaşı
asgari ücret
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BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutlayarak, dünyada bir çağın açıldığını, bir çağın ise kapandığını söyledi.Destici, hükümetin en düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkarmayı planladığına ilişkin habere değinerek, 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik atılacak adımları desteklediklerini, ancak habere konu olan iyileştirmeyi asla yeterli bulmadıklarını kaydetti.En düşük emekli maaşının şu anki asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunan Destici, temmuzda "bu yanlışın ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini" belirtti. Destici, en düşük emekli maaşının 17 bin liranın üzerinde olması gerektiğini ifade etti.Esnafın sorunlarına da değinen Destici, esnafın ekonominin olumsuz koşullarından en fazla etkilenen kesim olduğunu belirtti. Destici, hükümetin, esnafın problemleri konusunda çalışma grubu oluşturması, alınacak ekonomik önlemlerin bir karara bağlanması gerektiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/desticiden-abbnin-amblem-degisikligi-kararina-tepki-ankarada-hic-kimse-hititlerin-torunu-degil-1083339195.html
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mustafa destici, enflasyon, emekli, emekli maaşı, asgari ücret
mustafa destici, enflasyon, emekli, emekli maaşı, asgari ücret
BBP lideri Destici'den emekli maaşı açıklaması: '17 bin liranın üzerinde olmalı'
23:10 29.05.2024 (güncellendi: 23:15 29.05.2024)
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, en düşük emekli maaşının şu anki asgari ücretin altında olmaması gerektiğini belirterek, en düşük emekli maaşının 17 bin liranın üzerinde olması gerektiğini ifade etti.
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutlayarak, dünyada bir çağın açıldığını, bir çağın ise kapandığını söyledi.
Destici, hükümetin en düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkarmayı planladığına ilişkin habere değinerek, 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik atılacak adımları desteklediklerini, ancak habere konu olan iyileştirmeyi asla yeterli bulmadıklarını kaydetti.
En düşük emekli maaşının şu anki asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunan Destici, temmuzda "bu yanlışın ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini" belirtti. Destici, en düşük emekli maaşının 17 bin liranın üzerinde olması gerektiğini ifade etti.
Esnafın sorunlarına da değinen Destici, esnafın ekonominin olumsuz koşullarından en fazla etkilenen kesim olduğunu belirtti. Destici, hükümetin, esnafın problemleri konusunda çalışma grubu oluşturması, alınacak ekonomik önlemlerin bir karara bağlanması gerektiğini kaydetti.