Enerji Bakanı Bayraktar, St.Petersurg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacak

Forumun organizatörü olan Rusya hükümetine bağlı Roscongress Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Roscongress Vakfı Direktörü Aleksandr Stuglev'le bir görüşme yaptı.



Stuglev ve Bilgiç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile diğer Türk temsilcilerin SPIEF 2024'e katılım programının hazırlıklarını istişare etti.



Açıklamada, Bakan Bayraktar'ın SPIEF 2024'ün 'Geleceğin Teknolojik Ekosistemi: İnsan ve Gezegen İçin' adlı paneline katılacağının bakanlık tarafından teyit edildiği de aktarıldı.



Roscongress Vakfı'nın bildirdiğine göre Türk heyeti, SPIEF 2024'te Rus ve yabancı işletmelerle görüşmeler yapacak, Rusya'nın bölgelerinden gelen temsilcilerle tanışacak, iş ve kültür programları ile tematik etkinliklere katılacak.



Taraflar Rus-Türk işbirliğini genişletme olanaklarını da ele alırken Stuglev, Türk ortakların Rusya'daki kongre ve fuar etkinliklerine büyük ilgi gösterdiğini söyledi.



Stuglev, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler sağlık, bilim, makine mühendisliği, geleceğin teknolojileri gibi alanlarda aktif şekilde gelişiyor, insani bağlar genişliyor. İki ülke vatandaşları arasında karşılıklı turizm ilgisi artıyor. Ülkeler arasındaki çok formatlı işbirliğinin sadece SPIEF'te değil, bu yıl Rusya'da gerçekleşecek diğer ticari etkinliklerde de verimli diyalog konusu olacağına inanıyorum" dedi.



SPIEF 2024, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.