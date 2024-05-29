Enerji Bakanı Bayraktar, St.Petersurg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hakan Fidan'a soru önergesi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiny House alırken dikkat edilmesi gerekenler
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Korkmazcan: İran’da Reisi’nin politikaları değişmez
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yıllarca bize anlattıkları uluslararası kurumlara bugün yaptırım uygulamayı konuşuyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan’dan İmamoğlu'na 'Roma seyahati' eleştirisi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpekleri sorunu nedir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları koruma yasası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
17:45
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Meloni dünya gündeminde: Hakarete böyle yanıt verdi!
18:16
3 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
18:26
7 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
18:41
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
18:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
19:08
4 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:19
9 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
19:48
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/enerji-bakani-bayraktar-stpetersurg-uluslararasi-ekonomi-forumuna-katilacak-1084318579.html
Enerji Bakanı Bayraktar, St.Petersurg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacak
Enerji Bakanı Bayraktar, St.Petersurg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacak
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın beraberindeki heyetle St.Petersurg Uluslararası Ekonomi Forumu 2024'e (SPIEF 2024) katılacağı ifade... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T16:09+0300
2024-05-29T16:09+0300
yaşam
rusya
türkiye
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
alparslan bayraktar
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084317760_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9f170309cd153680e82c4c74b659938a.jpg
Forumun organizatörü olan Rusya hükümetine bağlı Roscongress Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Roscongress Vakfı Direktörü Aleksandr Stuglev'le bir görüşme yaptı.Stuglev ve Bilgiç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile diğer Türk temsilcilerin SPIEF 2024'e katılım programının hazırlıklarını istişare etti.Açıklamada, Bakan Bayraktar'ın SPIEF 2024'ün 'Geleceğin Teknolojik Ekosistemi: İnsan ve Gezegen İçin' adlı paneline katılacağının bakanlık tarafından teyit edildiği de aktarıldı.Roscongress Vakfı'nın bildirdiğine göre Türk heyeti, SPIEF 2024'te Rus ve yabancı işletmelerle görüşmeler yapacak, Rusya'nın bölgelerinden gelen temsilcilerle tanışacak, iş ve kültür programları ile tematik etkinliklere katılacak.Taraflar Rus-Türk işbirliğini genişletme olanaklarını da ele alırken Stuglev, Türk ortakların Rusya'daki kongre ve fuar etkinliklerine büyük ilgi gösterdiğini söyledi.Stuglev, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler sağlık, bilim, makine mühendisliği, geleceğin teknolojileri gibi alanlarda aktif şekilde gelişiyor, insani bağlar genişliyor. İki ülke vatandaşları arasında karşılıklı turizm ilgisi artıyor. Ülkeler arasındaki çok formatlı işbirliğinin sadece SPIEF'te değil, bu yıl Rusya'da gerçekleşecek diğer ticari etkinliklerde de verimli diyalog konusu olacağına inanıyorum" dedi.SPIEF 2024, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/stpetersburg-uluslararasi-ekonomi-forumu-2024un-is-programi-tanitildi-1084243292.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084317760_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0536b946cd5b928b9c8978a0f729cbfb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), alparslan bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
rusya, türkiye, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), alparslan bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

Enerji Bakanı Bayraktar, St.Petersurg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacak

16:09 29.05.2024
roscongress bilgiç
roscongress bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın beraberindeki heyetle St.Petersurg Uluslararası Ekonomi Forumu 2024'e (SPIEF 2024) katılacağı ifade edildi.
Forumun organizatörü olan Rusya hükümetine bağlı Roscongress Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Roscongress Vakfı Direktörü Aleksandr Stuglev'le bir görüşme yaptı.

Stuglev ve Bilgiç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile diğer Türk temsilcilerin SPIEF 2024'e katılım programının hazırlıklarını istişare etti.

Açıklamada, Bakan Bayraktar'ın SPIEF 2024'ün 'Geleceğin Teknolojik Ekosistemi: İnsan ve Gezegen İçin' adlı paneline katılacağının bakanlık tarafından teyit edildiği de aktarıldı.

Roscongress Vakfı'nın bildirdiğine göre Türk heyeti, SPIEF 2024'te Rus ve yabancı işletmelerle görüşmeler yapacak, Rusya'nın bölgelerinden gelen temsilcilerle tanışacak, iş ve kültür programları ile tematik etkinliklere katılacak.

Taraflar Rus-Türk işbirliğini genişletme olanaklarını da ele alırken Stuglev, Türk ortakların Rusya'daki kongre ve fuar etkinliklerine büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Stuglev, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler sağlık, bilim, makine mühendisliği, geleceğin teknolojileri gibi alanlarda aktif şekilde gelişiyor, insani bağlar genişliyor. İki ülke vatandaşları arasında karşılıklı turizm ilgisi artıyor. Ülkeler arasındaki çok formatlı işbirliğinin sadece SPIEF'te değil, bu yıl Rusya'da gerçekleşecek diğer ticari etkinliklerde de verimli diyalog konusu olacağına inanıyorum" dedi.

SPIEF 2024, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
SPIEF 2023 Hosts “Dedollarization: The Future of Money” Panel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
YAŞAM
St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2024'ün iş programı tanıtıldı
27 Mayıs, 13:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала