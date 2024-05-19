https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-1083989175.html
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kaldı. Kurban Bayramı bu sene 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi 16 Haziran'dan önce... 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T22:39+0300
2024-05-19T22:39+0300
2024-05-19T22:39+0300
ekonomi
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emekli ikramiyesi
kurban bayramı
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Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı dolayısıyla 15,3 milyon emekli ve hak sahibine ikramiye ödemesi yapacak. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinde son durum.Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek ve 4 gün sürecek.15 Haziran Cumartesi günü öncesi emekli bayram ikramiyeleri ödemelerinin hesaplara yatması bekleniyor.Bu kapsamda resmi kurum ve kişilerden gelen açıklamalar oldukça haberimizde yer vereceğiz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240208/ssk-ve-bagkur-emeklilerini-ilgilendiriyor-ikramiye-zammi-icin-konusulan-rakam-ne-1080527649.html
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kaldı. Kurban Bayramı bu sene 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi 16 Haziran'dan önce ödenecek. Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri 2-5 Nisan arasında hesaplara yatırılmıştı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı dolayısıyla 15,3 milyon emekli ve hak sahibine ikramiye ödemesi yapacak. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinde son durum.
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek ve 4 gün sürecek.
15 Haziran Cumartesi günü öncesi emekli bayram ikramiyeleri ödemelerinin hesaplara yatması bekleniyor.
Bu kapsamda resmi kurum ve kişilerden gelen açıklamalar oldukça haberimizde yer vereceğiz.