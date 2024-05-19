https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-1083989175.html

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kaldı. Kurban Bayramı bu sene 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi 16 Haziran'dan önce... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T22:39+0300

2024-05-19T22:39+0300

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ekonomi

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ikramiye

emekli ikramiyesi

kurban bayramı

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Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı dolayısıyla 15,3 milyon emekli ve hak sahibine ikramiye ödemesi yapacak. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinde son durum.Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek ve 4 gün sürecek.15 Haziran Cumartesi günü öncesi emekli bayram ikramiyeleri ödemelerinin hesaplara yatması bekleniyor.Bu kapsamda resmi kurum ve kişilerden gelen açıklamalar oldukça haberimizde yer vereceğiz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240208/ssk-ve-bagkur-emeklilerini-ilgilendiriyor-ikramiye-zammi-icin-konusulan-rakam-ne-1080527649.html

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