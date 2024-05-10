https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/vapur-seferlerine-firtina-engeli-1083678409.html

Vapur seferlerine fırtına engeli

Vapur seferlerine fırtına engeli

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T15:04+0300

2024-05-10T15:04+0300

2024-05-10T15:04+0300

türkiye

fırtına

bursa

bursa deniz otobüsleri (budo)

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.Ayrıca saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu ile 15.25'teki Armutlu-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle gerçekleşemeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/meteorolojiden-istanbul-ve-izmir-basta-olmak-uzere-13-ile-sari-alarm-kuvvetli-yagis-ve-firtina-var-1083664527.html

türkiye

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fırtına, bursa, bursa deniz otobüsleri (budo)