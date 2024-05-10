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Vapur seferlerine fırtına engeli
Vapur seferlerine fırtına engeli
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T15:04+0300
2024-05-10T15:04+0300
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bursa deniz otobüsleri (budo)
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.Ayrıca saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu ile 15.25'teki Armutlu-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle gerçekleşemeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/meteorolojiden-istanbul-ve-izmir-basta-olmak-uzere-13-ile-sari-alarm-kuvvetli-yagis-ve-firtina-var-1083664527.html
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fırtına, bursa, bursa deniz otobüsleri (budo)
fırtına, bursa, bursa deniz otobüsleri (budo)

Vapur seferlerine fırtına engeli

15:04 10.05.2024
© DHAFırtına, rüzgar, deniz
Fırtına, rüzgar, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© DHA
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Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
Ayrıca saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu ile 15.25'teki Armutlu-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle gerçekleşemeyecek.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
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