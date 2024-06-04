https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/bakan-isikhan-detaylari-acikladi-bayram-ikramiyesi-odeme-takvimi-nasil-isleyecek-1084505550.html
Bakan Işıkhan detayları açıkladı: Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nasıl işleyecek?
Bakan Işıkhan detayları açıkladı: Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nasıl işleyecek?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesiyle ilgili "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri 10... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T19:40+0300
2024-06-04T19:40+0300
2024-06-04T20:23+0300
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleriIşıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:
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Bakan Işıkhan detayları açıkladı: Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nasıl işleyecek?
19:40 04.06.2024 (güncellendi: 20:23 04.06.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesiyle ilgili "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri 10 Haziran'da, Bağ-Kur kapsamında aylık alanların 11 Haziran'da, SSK kapsamında aylık alanların ikramiyeleri de 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödenecek" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.
SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."