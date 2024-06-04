https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/bakan-isikhan-detaylari-acikladi-bayram-ikramiyesi-odeme-takvimi-nasil-isleyecek-1084505550.html

Bakan Işıkhan detayları açıkladı: Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nasıl işleyecek?

Bakan Işıkhan detayları açıkladı: Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nasıl işleyecek?

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesiyle ilgili "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri 10... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T19:40+0300

2024-06-04T19:40+0300

2024-06-04T20:23+0300

türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

vedat ışıkhan

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emekli

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleriIşıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

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