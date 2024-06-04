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Bakan Işıkhan detayları açıkladı: Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nasıl işleyecek?
Bakan Işıkhan detayları açıkladı: Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nasıl işleyecek?
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesiyle ilgili "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri 10... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleriIşıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:
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emeklilerin ikramiyesi ne zaman yatacak?kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?bayram ikramiyesi ödeme takvimi, bayram ikramiyesi ödeme takviminedir,kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?ssk, bağ-kur ve eyt emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
emeklilerin ikramiyesi ne zaman yatacak?kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?bayram ikramiyesi ödeme takvimi, bayram ikramiyesi ödeme takviminedir,kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?ssk, bağ-kur ve eyt emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bakan Işıkhan detayları açıkladı: Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nasıl işleyecek?

19:40 04.06.2024 (güncellendi: 20:23 04.06.2024)
© AA / Abdullah GüçlüÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AA / Abdullah Güçlü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesiyle ilgili "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri 10 Haziran'da, Bağ-Kur kapsamında aylık alanların 11 Haziran'da, SSK kapsamında aylık alanların ikramiyeleri de 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödenecek" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı ikramiyesi 10-14 Haziran’da emeklilerin hesabına yatacak
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