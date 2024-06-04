Aziz Yıldırım: Acun Ilıcalı Dominik'te FETÖ'cülere pasaport veriyormuş, yapma dedim

"Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı olma arzusu nedeniyle kendisini karalamaya çalıştığını ve bu durumun üzücü olduğunu söyleyen Ilıcalı şöyle konuştu: "Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığını çok istiyor olabilir. Seçimden büyük bir hezimetle ayrıldı. Fenerbahçe başkanı olmak için karalamaya çalışmak bana üzücü geliyor. Suçlama çok çirkin. Kalkıp 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa bunun adı art niyet. Kötü bir düşünce. Adnan Hoca konusunu daha önce açıkladım. 35 yıl önce görüşmüşüm. Gittiğim bir sohbetti. Gittiğimde 18 yaşındaydım. Ayrılalı 34 sene olmuş. 34 senedir görmediğim, alakam olmayan bir adamı, Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik. Taraftarın şunu iyi bilmesi lazım Aziz Yıldırım bu kulübü 600 milyon euro borçla bıraktı. Bir insan bir kulübü 600 milyon euro batırıp öyle gider mi? Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan. Üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar! Mourinho, bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi, ulaşamadılar. Anlaşma falan yok. Londra'da görüşmüşler, Mourinho da Ali Koç'a ve projelere baktı... Adam kabul etti."