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Aziz Yıldırım: Acun Ilıcalı Dominik'te FETÖ'cülere pasaport veriyormuş, yapma dedim
Aziz Yıldırım: Acun Ilıcalı Dominik'te FETÖ'cülere pasaport veriyormuş, yapma dedim
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım'ın karşılıklı iddiaları devam ediyor. Yıldırım "FETÖ'cülere pasaport veriyormuş", Ilıcalı "Yalancı" dedi. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kongre öncesi başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım arasındaki kavga büyüyerek sürüyor.Karşılıklı suçlamalarla devam eden tartışmaya bu defa yeni teknik direktör Mourinho transferinde öne çıkan ve Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan televizyoncu Acun Ilıcalı da dahil oldu.Aziz Yıldırım önce Enver Aysever'in YouTube yayınında, daha sonra da Fenerbahçe Kongre üyeleriyle buluşmasında Ilıcalı'yı hedef aldı.'FETÖ'cülere pasaport veriyormuş'Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Ilıcalı: Adnan Hoca konusunu daha önce açıkladım. 35 yıl önce görüşmüşümTV 100 yayınına katılan Acun Ilıcalı ise "çirkin ve art niyetli" diyerek Yıldırım'a cevap verdi.
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Aziz Yıldırım: Acun Ilıcalı Dominik'te FETÖ'cülere pasaport veriyormuş, yapma dedim

09:43 04.06.2024
© İHAAziz Yıldırım
Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© İHA
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Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım'ın karşılıklı iddiaları devam ediyor. Yıldırım "FETÖ'cülere pasaport veriyormuş", Ilıcalı "Yalancı" dedi.
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kongre öncesi başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım arasındaki kavga büyüyerek sürüyor.
Karşılıklı suçlamalarla devam eden tartışmaya bu defa yeni teknik direktör Mourinho transferinde öne çıkan ve Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan televizyoncu Acun Ilıcalı da dahil oldu.
Aziz Yıldırım önce Enver Aysever'in YouTube yayınında, daha sonra da Fenerbahçe Kongre üyeleriyle buluşmasında Ilıcalı'yı hedef aldı.

'FETÖ'cülere pasaport veriyormuş'

Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Acun Ilıcalı Dominik'te 'FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! Çağırdım. Yapma. senin için kötü olacak' dedim. 'Ya ben yapmıyorum etmiyorum falan.' Ama var bir şeyler. Onun için fazla konuşmasın. Adnan hoca konusuna girersem, sokağa çıkamaz öyle. Adnan hoca meselesinde onun için oturdum polis fezlekesini okudum. 3 bin 500 sayfa. Orada suçlanan insanların yüzde 20'si 'Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı' diyor."

Ilıcalı: Adnan Hoca konusunu daha önce açıkladım. 35 yıl önce görüşmüşüm

TV 100 yayınına katılan Acun Ilıcalı ise "çirkin ve art niyetli" diyerek Yıldırım'a cevap verdi.
"Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı olma arzusu nedeniyle kendisini karalamaya çalıştığını ve bu durumun üzücü olduğunu söyleyen Ilıcalı şöyle konuştu: "Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığını çok istiyor olabilir. Seçimden büyük bir hezimetle ayrıldı. Fenerbahçe başkanı olmak için karalamaya çalışmak bana üzücü geliyor. Suçlama çok çirkin. Kalkıp 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa bunun adı art niyet. Kötü bir düşünce. Adnan Hoca konusunu daha önce açıkladım. 35 yıl önce görüşmüşüm. Gittiğim bir sohbetti. Gittiğimde 18 yaşındaydım. Ayrılalı 34 sene olmuş. 34 senedir görmediğim, alakam olmayan bir adamı, Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik. Taraftarın şunu iyi bilmesi lazım Aziz Yıldırım bu kulübü 600 milyon euro borçla bıraktı. Bir insan bir kulübü 600 milyon euro batırıp öyle gider mi? Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan. Üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar! Mourinho, bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi, ulaşamadılar. Anlaşma falan yok. Londra'da görüşmüşler, Mourinho da Ali Koç'a ve projelere baktı... Adam kabul etti."
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
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Acun Ilıcalı: Aziz Yıldırım'ın Mourinho olayı komple yalan
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