Acun Ilıcalı: Aziz Yıldırım'ın Mourinho olayı komple yalan

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığını çok istiyor olabilir. Seçimden büyük bir hezimetle ayrıldı. Fenerbahçe başkanı olmak için karalamaya çalışmak bana üzücü geliyor. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığını çok istiyor olabilir. Seçimden büyük bir hezimetle ayrıldı. Fenerbahçe başkanı olmak için karalamaya çalışmak bana üzücü geliyor.

Fenerbahçe'nin en büyük problemi bu Fenerbahçe içinde tam bir birlik olmaması. Suçlama çok çirkin. Kalkıp 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa bunun adı artniyet. Kötü bir düşünce. Adnan Hoca konusunu daha önce açıkladım. 35 yıl önce görüşmüşüm. Gittiğim bir sohbetti. Gittiğimde 18 yaşındaydım. Ayrılalı 34 sene olmuş. 34 senedir görmediğim, alakam olmayan bir adamı, Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik. Fenerbahçe'nin en büyük problemi bu Fenerbahçe içinde tam bir birlik olmaması. Suçlama çok çirkin. Kalkıp 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa bunun adı artniyet. Kötü bir düşünce. Adnan Hoca konusunu daha önce açıkladım. 35 yıl önce görüşmüşüm. Gittiğim bir sohbetti. Gittiğimde 18 yaşındaydım. Ayrılalı 34 sene olmuş. 34 senedir görmediğim, alakam olmayan bir adamı, Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik.

Daha komiği de şu; ben Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe'yi kendi programımda ağırladım. Benim amacım kulübe yardım etmekti. Var Mısın Yok Musun programına bütün takımı getirdi. Fenercell'e destek olmak için. Başka kanaldayım, kendi kanalım değil. Kanalı Fenercell takımı için kullandım. Onları ayarlıyorum. Daha komiği de şu; ben Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe'yi kendi programımda ağırladım. Benim amacım kulübe yardım etmekti. Var Mısın Yok Musun programına bütün takımı getirdi. Fenercell'e destek olmak için. Başka kanaldayım, kendi kanalım değil. Kanalı Fenercell takımı için kullandım. Onları ayarlıyorum.