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Acun Ilıcalı: Aziz Yıldırım'ın Mourinho olayı komple yalan
Acun Ilıcalı: Aziz Yıldırım'ın Mourinho olayı komple yalan
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu için listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan. Üç gün... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
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spor
acun ılıcalı
fenerbahçe
aziz yıldırım
adnan oktar
ali koç
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Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, TV 100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına konuk oldu.Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın katıldığı bir programda için "Acun Ilıcalı, Adnan Hocacı. Dosyada adı geçiyor demiş" sözleri Ilıcalı'ya soruldu. Yıldırım'ın sözlerine tepki gösteren Ilıcalı, yayında geçmişte Yıldırım ile olan fotoğraflarını gösterdi.Ilıcalı, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Mourinho’ya Sayın Aziz Yıldırım dedi ki ‘Bana sordu bu tarafla görüşüyorum’ diye, Moruinho’ya sordunuz mu böyle bir konuşma olmuş mu?" sorusu üzerine Ilıcalı "Aziz Yıldırım şu anda ‘Ben bu seçimi kazanayım da’ modunda baltayla girmiş, kimi biçersem biçeyim, ne yalan söylersem söyleyeyim modunda. Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan. Üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar! Mourinho, bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi, ulaşamadılar. Anlaşma falan yok. Londra'da görüşmüşler, Mourinho da Ali Koç'a ve projelere baktı... Adam kabul etti" yanıtını verdi ve şunu ekledi:
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acun ılıcalı, fenerbahçe, aziz yıldırım, adnan oktar, ali koç
acun ılıcalı, fenerbahçe, aziz yıldırım, adnan oktar, ali koç

Acun Ilıcalı: Aziz Yıldırım'ın Mourinho olayı komple yalan

22:15 03.06.2024 (güncellendi: 22:16 03.06.2024)
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AA
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu için listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan. Üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar" dedi.
Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, TV 100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına konuk oldu.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın katıldığı bir programda için "Acun Ilıcalı, Adnan Hocacı. Dosyada adı geçiyor demiş" sözleri Ilıcalı'ya soruldu. Yıldırım'ın sözlerine tepki gösteren Ilıcalı, yayında geçmişte Yıldırım ile olan fotoğraflarını gösterdi.
Ilıcalı, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığını çok istiyor olabilir. Seçimden büyük bir hezimetle ayrıldı. Fenerbahçe başkanı olmak için karalamaya çalışmak bana üzücü geliyor.
Fenerbahçe'nin en büyük problemi bu Fenerbahçe içinde tam bir birlik olmaması. Suçlama çok çirkin. Kalkıp 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa bunun adı artniyet. Kötü bir düşünce. Adnan Hoca konusunu daha önce açıkladım. 35 yıl önce görüşmüşüm. Gittiğim bir sohbetti. Gittiğimde 18 yaşındaydım. Ayrılalı 34 sene olmuş. 34 senedir görmediğim, alakam olmayan bir adamı, Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik.
Daha komiği de şu; ben Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe'yi kendi programımda ağırladım. Benim amacım kulübe yardım etmekti. Var Mısın Yok Musun programına bütün takımı getirdi. Fenercell'e destek olmak için. Başka kanaldayım, kendi kanalım değil. Kanalı Fenercell takımı için kullandım. Onları ayarlıyorum.
Acun, Aziz Yıldırım başkanken çok iyi, başkan değişiyor çok kötü. Benim amacım Fenerbahçe'ye hep destek olmak. Aşığım bu renklere. Ali Koç başkan oldu, ilk işi beni çağırdı 'bir gün kanalını açıp yardım kampanyası yapabilir misin' dedi. Ben de 'bir gün değil üç gün açacağım' dedim. Üç gün boyunca 20 milyon euro para topladım. Kanalımı Fenerbahçe için kullandırmışım. Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalışan biriyim. Kendi kendine beni karalamaya çalışıyor. Ben sokakta yürüyemiyorum ilgiden, sevgiden. Üzücü bir durum."
"Mourinho’ya Sayın Aziz Yıldırım dedi ki ‘Bana sordu bu tarafla görüşüyorum’ diye, Moruinho’ya sordunuz mu böyle bir konuşma olmuş mu?" sorusu üzerine Ilıcalı "Aziz Yıldırım şu anda ‘Ben bu seçimi kazanayım da’ modunda baltayla girmiş, kimi biçersem biçeyim, ne yalan söylersem söyleyeyim modunda. Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan. Üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar! Mourinho, bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi, ulaşamadılar. Anlaşma falan yok. Londra'da görüşmüşler, Mourinho da Ali Koç'a ve projelere baktı... Adam kabul etti" yanıtını verdi ve şunu ekledi:
Taraftarın şunu iyi bilmesi lazım Aziz Yıldırım bu kulübü 600 milyon euro borçla bıraktı. Bir insan bir kulübü 600 milyon euro batırıp öyle gider mi?
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