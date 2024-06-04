https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/adalet-bakani-tunc-aymnin-kararini-degerlendirdi-atama-gorevi-cumhurbaskanina-aittir-1084511898.html

Bakan Tunç, AYM'nin kararını değerlendirdi: Atama görevi Cumhurbaşkanına aittir

Bakan Tunç, AYM'nin kararını değerlendirdi: Atama görevi Cumhurbaşkanına aittir

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasanın 104'üncü maddesinde de belirtildiği üzere, üst kademe kamu yöneticilerini atama görevi Cumhurbaşkanına aittir ve... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T22:38+0300

2024-06-04T22:38+0300

2024-06-04T23:06+0300

adalet bakanlığı

türkiye

yılmaz tunç

recep tayyip erdoğan

anayasa

anayasa mahkemesi (aym)

kamu

kamu görevlisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/13/1081852919_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35ac065d3727182bbe96748a02306f6a.jpg

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anayasadan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibariyle geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumların gerçek olmadığını söyledi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, AYM'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerine ilişkin iptal kararını değerlendirdi.21 Ocak 2017 tarihli 6771 sayılı kanunla Anayasa'da yapılan değişikliklere uyumun sağlanması amacıyla, 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verildiğini anımsatan Tunç, 7142 sayılı Yetki Kanununun çerçevesinin tamamen Anayasa değişikliğine uyum şeklinde çizildiğini kaydetti.Bakan Tunç, söz konusu Yetki Kanununa dayanılarak hazırlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını aktardı.AYM'nin, 703 sayılı KHK'nın iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladığı ve bazı hükümler hakkında iptal kararı verdiğini bildiren Bakan Tunç, KHK'nın tümünün iptali isteminin ise reddedildiğine işaret etti.'Geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır'AYM'nin, iptal kararı verdiği düzenlemeleri şekli yönünden değerlendirdiğini, bu düzenlemelerin esasen kanunla yapılması gerektiği kanaatine ulaştığını ve gereğinin yapılması için de kanun koyucuya 12 aylık süre tanıdığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/aymden-dikkat-ceken-karar-cumhurbaskaninin-rektor-atamasi-anayasaya-aykiri-1084492993.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adalet bakanlığı, yılmaz tunç, recep tayyip erdoğan, anayasa, anayasa mahkemesi (aym), kamu, kamu görevlisi