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Kayseri'de eğitim uçağı düştü: Mürettabattan haber alınamıyor
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ABD medyası: Pentagon, elektronik harp araçlarını geliştirme konusunda Rusya’yı örnek almalı
ABD medyası: Pentagon, elektronik harp araçlarını geliştirme konusunda Rusya’yı örnek almalı
Sputnik Türkiye
Bloomberg, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) dikkatini Rusya’nın elektronik harp sistemlerini kullanma yönündeki son derece başarılı deneyimine çekerek ABD... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
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Bloomberg’in yazısında, “Rusya, elektronik harp sistemleri sayesinde Ukrayna’da insansız hava araçlarını ve Amerikan güdümlü mühimmatı başarılı bir şekilde vuruyor. Bu, Pentagon’u alarma geçirmeli” ifadesine yer verildi.ABD’deki hassas silah geliştirme çalışmalarını göz ardı etmeyen Rusya ve Çin’in, elektronik mücadele tedbirleri üzerinde aktif çalıştığı ifade edilirken Pentagon’un kendi elektronik harp stratejisinde başarısız olduğu kaydedildi. İddialı araştırma programlarının ABD ordusuna hayati öneme sahip parazit oluşturma araçlarını sağlayamadığı belirtildi.Batı medyası, Rus elektronik harp araçlarının etkinliğine defalarca dikkat çekmişti. Reuters haber ajansı, Rus elektronik harp araçlarının Ukrayna ordusunun kullandığı ABD yapımı yerden fırlatılan küçük çaplı bombalarına (GLSDB) karşı etkili olduğunu yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/abd-gurcistana-yabanci-ajan-yasasi-nedeniyle-tereddutsuz-yaptirim-uygulayacagiz-1084477780.html
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abd, abd savunma bakanlığı, pentagon, bloomberg, rusya, çin, elektronik harp sistemi, abd ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, yerden fırlatılan küçük çaplı bomba (glsdb)

ABD medyası: Pentagon, elektronik harp araçlarını geliştirme konusunda Rusya’yı örnek almalı

09:00 04.06.2024
© Fotoğraf : Public DomainABD Savunma Bakanlığı, Pentagon
ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© Fotoğraf : Public Domain
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Bloomberg, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) dikkatini Rusya’nın elektronik harp sistemlerini kullanma yönündeki son derece başarılı deneyimine çekerek ABD ordusunun da bu alanı aktif şekilde geliştirmesi gerektiğini belirtti.
Bloomberg’in yazısında, “Rusya, elektronik harp sistemleri sayesinde Ukrayna’da insansız hava araçlarını ve Amerikan güdümlü mühimmatı başarılı bir şekilde vuruyor. Bu, Pentagon’u alarma geçirmeli” ifadesine yer verildi.
ABD’deki hassas silah geliştirme çalışmalarını göz ardı etmeyen Rusya ve Çin’in, elektronik mücadele tedbirleri üzerinde aktif çalıştığı ifade edilirken Pentagon’un kendi elektronik harp stratejisinde başarısız olduğu kaydedildi. İddialı araştırma programlarının ABD ordusuna hayati öneme sahip parazit oluşturma araçlarını sağlayamadığı belirtildi.

Hedefini vuramadıktan sonra Excalibur güdümlü füzeye 100 bin dolar harcamanın hiçbir anlamı yok. Amerika’nın düşmanları bu tür teknolojilerin değerini anlıyor. Ukrayna’daki savaş sayesinde ABD’nin de bunu anlaması gerekiyor.

Batı medyası, Rus elektronik harp araçlarının etkinliğine defalarca dikkat çekmişti. Reuters haber ajansı, Rus elektronik harp araçlarının Ukrayna ordusunun kullandığı ABD yapımı yerden fırlatılan küçük çaplı bombalarına (GLSDB) karşı etkili olduğunu yazmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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