https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/abd-medyasi-pentagon-elektronik-harp-araclarini-gelistirme-konusunda-rusyayi-ornek-almali-1084478652.html

ABD medyası: Pentagon, elektronik harp araçlarını geliştirme konusunda Rusya’yı örnek almalı

ABD medyası: Pentagon, elektronik harp araçlarını geliştirme konusunda Rusya’yı örnek almalı

Sputnik Türkiye

Bloomberg, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) dikkatini Rusya’nın elektronik harp sistemlerini kullanma yönündeki son derece başarılı deneyimine çekerek ABD... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T09:00+0300

2024-06-04T09:00+0300

2024-06-04T08:58+0300

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elektronik harp sistemi

abd ordusu

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Bloomberg’in yazısında, “Rusya, elektronik harp sistemleri sayesinde Ukrayna’da insansız hava araçlarını ve Amerikan güdümlü mühimmatı başarılı bir şekilde vuruyor. Bu, Pentagon’u alarma geçirmeli” ifadesine yer verildi.ABD’deki hassas silah geliştirme çalışmalarını göz ardı etmeyen Rusya ve Çin’in, elektronik mücadele tedbirleri üzerinde aktif çalıştığı ifade edilirken Pentagon’un kendi elektronik harp stratejisinde başarısız olduğu kaydedildi. İddialı araştırma programlarının ABD ordusuna hayati öneme sahip parazit oluşturma araçlarını sağlayamadığı belirtildi.Batı medyası, Rus elektronik harp araçlarının etkinliğine defalarca dikkat çekmişti. Reuters haber ajansı, Rus elektronik harp araçlarının Ukrayna ordusunun kullandığı ABD yapımı yerden fırlatılan küçük çaplı bombalarına (GLSDB) karşı etkili olduğunu yazmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/abd-gurcistana-yabanci-ajan-yasasi-nedeniyle-tereddutsuz-yaptirim-uygulayacagiz-1084477780.html

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