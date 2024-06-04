https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/2-gun-once-evlenen-21-yasindaki-kadin-balayi-icin-geldigi-kapadokyada-hayatini-kaybetti--1084493473.html

2 gün önce evlenen 21 yaşındaki kadın balayı için geldiği Kapadokya'da hayatını kaybetti

2 gün önce evlenen 21 yaşındaki kadın balayı için geldiği Kapadokya'da hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İki gün önce balayı tatili için Kapadokya'ya eşiyle gelen Nazlı Can Göksü, aniden fenalaşması sonucu hayatını kaybetti. 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T15:43+0300

2024-06-04T15:43+0300

2024-06-04T15:43+0300

türkiye

kapadokya

evlilik

ölüm

balayı

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İki gün önce dünya evine giren genç kadın, balayı tatili için geldiği Kapadokya’da hayatını kaybetti.İki gün önce dünya evine giren Nazlı Can Göksu (21), eşi ile birlikte Kapadokya’ya balayı tatili için geldi. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesinde bulunan bir otele yerleşen Göksu çiftinden Nazlı Can Göksu gece saatlerinde rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine kaldıkları otele sağlık ekipleri sevk edildi. Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırılan Nazlı Can Göksu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nazlı Can Göksu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Göksu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

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kapadokya, evlilik, ölüm, balayı