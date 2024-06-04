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2 gün önce evlenen 21 yaşındaki kadın balayı için geldiği Kapadokya'da hayatını kaybetti
2 gün önce evlenen 21 yaşındaki kadın balayı için geldiği Kapadokya'da hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İki gün önce balayı tatili için Kapadokya'ya eşiyle gelen Nazlı Can Göksü, aniden fenalaşması sonucu hayatını kaybetti. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T15:43+0300
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türkiye
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evlilik
ölüm
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İki gün önce dünya evine giren genç kadın, balayı tatili için geldiği Kapadokya’da hayatını kaybetti.İki gün önce dünya evine giren Nazlı Can Göksu (21), eşi ile birlikte Kapadokya’ya balayı tatili için geldi. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesinde bulunan bir otele yerleşen Göksu çiftinden Nazlı Can Göksu gece saatlerinde rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine kaldıkları otele sağlık ekipleri sevk edildi. Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırılan Nazlı Can Göksu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nazlı Can Göksu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Göksu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.
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kapadokya, evlilik, ölüm, balayı
kapadokya, evlilik, ölüm, balayı

2 gün önce evlenen 21 yaşındaki kadın balayı için geldiği Kapadokya'da hayatını kaybetti

15:43 04.06.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz112
112 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İki gün önce balayı tatili için Kapadokya'ya eşiyle gelen Nazlı Can Göksü, aniden fenalaşması sonucu hayatını kaybetti.
İki gün önce dünya evine giren genç kadın, balayı tatili için geldiği Kapadokya’da hayatını kaybetti.
İki gün önce dünya evine giren Nazlı Can Göksu (21), eşi ile birlikte Kapadokya’ya balayı tatili için geldi. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesinde bulunan bir otele yerleşen Göksu çiftinden Nazlı Can Göksu gece saatlerinde rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine kaldıkları otele sağlık ekipleri sevk edildi.
Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırılan Nazlı Can Göksu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nazlı Can Göksu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Göksu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.
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