Yüzyıllardır bilim insanlarını şaşırtan devasa Paskalya Adası heykellerinin gizemi çözüldü

Türkiye
Jose Mourinho'dan Ali Koç ve Aziz Yıldırım açıklaması
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
09:04
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
8 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
09:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
11:09
4 dk
SESLİ HABER
NATO, Ukrayna’yı uyardı
11:20
4 dk
SESLİ HABER
John Lennon’un kayıp gitarı rekor fiyata satıldı
11:30
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
11:38
7 dk
SESLİ HABER
‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu eriyor: 35 binden fazla asker kaybetti
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
12:18
6 dk
SESLİ HABER
Almanya rekor vatandaşlık verdi: Türkler ikinci sırada
12:45
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
12:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Psikanalist Dr. Bengi Düşgör: Şiirler, bilinç dışına giden yolu anlamanın bir başka aracıdır
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Banu Yüksel: Bence bir erkek, annesinden gördüğü ilgiyi tekrar görebilmek için pavyona gidiyor
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
18:10
3 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
18:21
4 dk
SESLİ HABER
‘Biden’ı eleştirme talimatı verildi’
18:49
2 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:04
9 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
19:20
5 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
19:40
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
20:04
6 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşması tedirginlik uyandırdı
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyecekler
20:43
3 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
21:04
6 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
21:15
1 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
21:25
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
21:49
3 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
22:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
22:41
2 dk
SESLİ HABER
Askerlik yaşının düşürüleceği iddiası: ‘Gençleri ölüme göndermesi iğrenç’
23:04
2 dk
SESLİ HABER
Çekyalı gazeteci: Bu, Ukraynalılar için endişe verici bir sinyal
23:21
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
23:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni vergi uygulamaları hükümetin gündeminde
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABER MASASI
Bakan Tekin, yeni müfredatı onayladı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/yuzyillardir-bilim-insanlarini-sasirtan-devasa--paskalya-adasi-heykellerinin-gizemi-cozuldu--1084459993.html
Yüzyıllardır bilim insanlarını şaşırtan devasa Paskalya Adası heykellerinin gizemi çözüldü
Yüzyıllardır bilim insanlarını şaşırtan devasa Paskalya Adası heykellerinin gizemi çözüldü
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, yüzyıllardır uzmanları şaşırtan devasa Paskalya Adası heykellerinin ardındaki gizemi nihayet çözdü. Şili'nin Polinezya bölgesinde bulunan ve... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T14:08+0300
2024-06-03T14:08+0300
paskalya adası
heykel
gizem
yaşam
rapa nui
sır
keşif
arkeolojik keşif
arkeoloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084460378_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_a704097662920a505dcdaad7e8e373e2.jpg
Paskalya Adası'ndaki heykellerin tam olarak nerede bulundukları yıllarca belirsizdi. Ancak yeni araştırmalar, heykellerin adanın kıyısı boyunca stratejik olarak yerleştirildiğini ortaya koyuyor. Bu heykellerin, adanın şeflerini onurlandırmak amacıyla inşa edildiği biliniyordu, ancak yerlerinin tam olarak belirlenmesi bugüne kadar netlik kazanmamıştı.Su kaynaklar ve heykeller arasındaki bağlantıNew York Binghamton Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, adadaki heykellerin konumlarını su kaynaklarıyla ilişkilendirdi. Adada doğal olarak az miktarda tatlı su bulunduğu için, Rapa Nui sakinleri yeraltı suyu deşarjına bağımlı hale gelmişti. Yeraltı suyu deşarjı, su içeren kaya veya tortu katmanlarından oluşan sualtı akiferlerinden oluşur. Bu akiferlerden su, yer altından dışarı akarak kıyıda tatlı su kaynakları oluşturur.Araştırma bulgularıAraştırma ekibi, kıyı sularındaki tuz oranını ölçerek tatlı su kaynakları ile heykellerin yerleşimi arasında güçlü bir korelasyon buldu. Binghamton Üniversitesi'nde antropolog olan Carl Lipo, "Adanın gözenekli volkanik toprakları yağmuru hızla emiyor, bu da akarsu ve nehir eksikliğine neden oluyor. Neyse ki, toprağın altındaki su yokuş aşağı akıyor ve gözenekli yeraltı kayasının okyanusla buluştuğu noktada doğrudan topraktan çıkıyor" dedi.Heykellerin stratejik yerleşimiTatlı suyun bu noktalarda bulunması, heykellerin bu noktalarda inşa edilmesini anlamlı kılıyor. Lipo, "Artık tatlı suyun konumu hakkında daha fazla şey bildiğimize göre, bu anıtların ve diğer özelliklerin konumu muazzam bir anlam ifade ediyor. Tatlı suyun hemen bulunabileceği yerlerde konumlandırılmışlar" diye ekledi.Avrupalı kaşifler yanılmış: Yerli halk tamamen deniz suyu içerek yaşamıyormuşAdaya gelen ilk Avrupalı kaşifler, yerlilerin deniz suyu içtiğini belirtmişti. Bu davranış, o dönemin Hollandalı kaşifleri için anlaşılmazdı. Ancak şimdi, yerlilerin aslında tatlı su ile az miktarda tuzlu suyun karışımını içtikleri anlaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/oldugu-aciklanmisti-kayip-kadin-30-yil-sonra-evinden-2-kilometre-uzakta-ortaya-cikti-1084457763.html
paskalya adası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084460378_160:0:2624:1848_1920x0_80_0_0_043352ba09f2a253866552c2b1bffad2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
paskalya adası, heykel, gizem, rapa nui , sır, keşif, arkeolojik keşif, arkeoloji
paskalya adası, heykel, gizem, rapa nui , sır, keşif, arkeolojik keşif, arkeoloji

Yüzyıllardır bilim insanlarını şaşırtan devasa Paskalya Adası heykellerinin gizemi çözüldü

14:08 03.06.2024
© AFP 2023 / MARTIN BERNETTIPaskalya Adası Heykellerinin Gizemi Çözüldü
Paskalya Adası Heykellerinin Gizemi Çözüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AFP 2023 / MARTIN BERNETTI
Abone ol
Bilim insanları, yüzyıllardır uzmanları şaşırtan devasa Paskalya Adası heykellerinin ardındaki gizemi nihayet çözdü. Şili'nin Polinezya bölgesinde bulunan ve Rapa Nui olarak da bilinen bu adadaki ikonik taş kafalar, uzun süredir bilim insanları için büyük bir gizem kaynağıydı. Üstelik Nemrut Dağı'ndaki heykellerle benzerliği de merak uyandırıyordu.
Paskalya Adası'ndaki heykellerin tam olarak nerede bulundukları yıllarca belirsizdi. Ancak yeni araştırmalar, heykellerin adanın kıyısı boyunca stratejik olarak yerleştirildiğini ortaya koyuyor. Bu heykellerin, adanın şeflerini onurlandırmak amacıyla inşa edildiği biliniyordu, ancak yerlerinin tam olarak belirlenmesi bugüne kadar netlik kazanmamıştı.

Su kaynaklar ve heykeller arasındaki bağlantı

© AFP 2023 / PABLO COZZAGLIOPaskalya Adası Heykellerinin Gizemi Çözüldü
Paskalya Adası Heykellerinin Gizemi Çözüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
Paskalya Adası Heykellerinin Gizemi Çözüldü
© AFP 2023 / PABLO COZZAGLIO
New York Binghamton Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, adadaki heykellerin konumlarını su kaynaklarıyla ilişkilendirdi. Adada doğal olarak az miktarda tatlı su bulunduğu için, Rapa Nui sakinleri yeraltı suyu deşarjına bağımlı hale gelmişti. Yeraltı suyu deşarjı, su içeren kaya veya tortu katmanlarından oluşan sualtı akiferlerinden oluşur. Bu akiferlerden su, yer altından dışarı akarak kıyıda tatlı su kaynakları oluşturur.

Araştırma bulguları

Araştırma ekibi, kıyı sularındaki tuz oranını ölçerek tatlı su kaynakları ile heykellerin yerleşimi arasında güçlü bir korelasyon buldu. Binghamton Üniversitesi'nde antropolog olan Carl Lipo, "Adanın gözenekli volkanik toprakları yağmuru hızla emiyor, bu da akarsu ve nehir eksikliğine neden oluyor. Neyse ki, toprağın altındaki su yokuş aşağı akıyor ve gözenekli yeraltı kayasının okyanusla buluştuğu noktada doğrudan topraktan çıkıyor" dedi.

Heykellerin stratejik yerleşimi

Tatlı suyun bu noktalarda bulunması, heykellerin bu noktalarda inşa edilmesini anlamlı kılıyor. Lipo, "Artık tatlı suyun konumu hakkında daha fazla şey bildiğimize göre, bu anıtların ve diğer özelliklerin konumu muazzam bir anlam ifade ediyor. Tatlı suyun hemen bulunabileceği yerlerde konumlandırılmışlar" diye ekledi.

Avrupalı kaşifler yanılmış: Yerli halk tamamen deniz suyu içerek yaşamıyormuş

Adaya gelen ilk Avrupalı kaşifler, yerlilerin deniz suyu içtiğini belirtmişti. Bu davranış, o dönemin Hollandalı kaşifleri için anlaşılmazdı. Ancak şimdi, yerlilerin aslında tatlı su ile az miktarda tuzlu suyun karışımını içtikleri anlaşıldı.
Patricia Kopta - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
YAŞAM
Öldüğü açıklanmıştı: Kayıp kadın 30 yıl sonra evinden 2 kilometre uzakta ortaya çıktı
12:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала