https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/ukrayna-yonetimi-hersonda-sivillerin-olumune-iliskin-provokasyon-hazirliginda-1084447513.html

‘Ukrayna yönetimi, Herson’da sivillerin ölümüne ilişkin provokasyon hazırlığında’

‘Ukrayna yönetimi, Herson’da sivillerin ölümüne ilişkin provokasyon hazırlığında’

Sputnik Türkiye

Ukrayna yönetiminin, Rusya’yı sivilleri öldürmekle suçlamak amacıyla Herson’a gönderdiği bir grup yönetmen ve savaş muhabirinin sağlık, eğitim ve diğer sosyal... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T08:29+0300

2024-06-03T08:29+0300

2024-06-03T08:26+0300

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Herson’daki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, “Rus ordusunun şehrin sivil altyapı tesislerine yönelik saldırılarının acil mizansenini çekmek için 28 Mayıs’ta Kiev’den Herson şehrine toplam 13 kişiden oluşan bir grup belgesel yönetmeni ve savaş muhabiri geldi. Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordu birliklerinin geçici olarak konuşlandırdığı yerlere yönelik füze saldırıları sırasında şehrin sağlık, eğitim ve diğer sosyal kurumlarında sivil vatandaşların vurulduğu mizanseni çekmeyi ve ardından Rusya’yı sivilleri öldürmekle suçlamayı planlanıyorlar” ifadesini kullandı.Herson’a gelen kişilerin, İngiltere ve ABD'den uzmanların rehberliğinde bilgi ve psikolojik etki alanında eğitim aldığını kaydeden kaynak, “Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat İdaresi acil harekat grubundan 5 kişilik bir grup da bu medya grubunun kontrol ve koordinasyonunu yapıyor” dedi.Kiev rejiminin daha önce de Rusya’yı sivilleri bombalamakla suçlamak amacıyla ‘fake’ video çektiği ortaya çıkmıştı. Mariupol şehrinin sakini Nelya Semenova, 24 Temmuz 2023’te Sputnik’e yaptığı açıklamada, Azov aşırı milliyetçi alayı üyelerinin Mariupol’deki meskun evleri bombaladıktan birkaç dakika sonra olay yerine yabancı gazeteci gruplarının getirildiğini, yapılan çekimlerin ardından Rus askerlerin sivilleri öldürmekle suçlandığını anlatmıştı.Kolektif Batı ülkeleri ve müttefikleri benzer taktiğe Suriye’deki iç savaş sırasında da defalarca başvurmuştu. ABD ve İngiltere’nin finanse ettiği eski İngiliz subayı James Le Mesurier liderliğindeki Beyaz Miğferler örgütü, Suriye hükümet ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullandığı anların mizansenini çektiği defalarca tespit edilmişti. Bunlardan biri 2018’de Doğu Duma ilçesinde meydana gelmişti. Beyaz Miğferler’in mizansen videosu Batı medyasında yayınlandıktan birkaç gün sonra ABD, Fransa ve İngiltere Suriye’deki askeri hedeflere füze saldırıları düzenlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/bidendan-ukrayna-icin-beklenmedik-plani-1084435350.html

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