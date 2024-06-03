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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/rus-komurune-yaptirim-uyguluyor-abnin-ithal-ettigi-komur-15-kat-pahalandi-1084463781.html
Rus kömürüne yaptırım uyguluyor: AB’nin ithal ettiği kömür 1.5 kat pahalandı
Rus kömürüne yaptırım uyguluyor: AB’nin ithal ettiği kömür 1.5 kat pahalandı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB) bu yılın ilk çeyreğinde ithal ettiği kömürün maliyeti ton başına 184 euro’ya çıktı. Bu rakam, 5. yaptırım paketi kapsamında 2022... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T15:18+0300
2024-06-03T15:18+0300
avrupa'da enerji krizi
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avrupa birliği
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ekonomik yaptırım
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Sputnik’in Avrupa gümrük verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, AB ülkelerinin taşkömürü için yaptığı ortalama aylık harcama 2021’deki 987 milyon euro’ya kıyasla bu yılın Ocak-Mart döneminde 1 milyar 100 milyon euro olarak gerçekleşti, yani sadece yüzde 9 oranında artış oldu. Ancak söz konusu dönemde satın alınan ortalama aylık miktarın, 2021’deki 8 milyon 240 bin tona kıyasla yüzde 29 oranında azalarak 5 milyon 850 bin ton olarak gerçekleşti.Yani ortalama kömür fiyatı 1.5 kat artarak ton başına 184 euro’ya yükselirken, 2021’de bu rakamın 120 euro olduğu kaydedildi.Öte yandan dünya piyasalarında 2021’de ortalama fiyat 117 euro, bu yılın mart ayında ise 122 euro seviyesinde gerçekleşti.Fiyatlardaki bu hareket öncelikle arz yönündeki değişikliklerle açıklanabilir. 2021’de AB kömür pazarının ana tedarikçisi, yüzde 45’lik payla Rusya olurken 2024’te yüzde 36’lık payla Avustralya ve yüzde 35’lik payla ABD oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/turkiyenin-ihracati-mayista-rekor-kirdi-1084457794.html
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avrupa, avrupa birliği, kömür, ithalat, enerji, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım
avrupa, avrupa birliği, kömür, ithalat, enerji, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım

Rus kömürüne yaptırım uyguluyor: AB’nin ithal ettiği kömür 1.5 kat pahalandı

15:18 03.06.2024
© AP Photo / Martin MeissnerAlmanya sanayi üretimi
Almanya sanayi üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Martin Meissner
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Avrupa Birliği’nin (AB) bu yılın ilk çeyreğinde ithal ettiği kömürün maliyeti ton başına 184 euro’ya çıktı. Bu rakam, 5. yaptırım paketi kapsamında 2022 Ağustos’ta Rus kömürüne getirilen kısıtlama yürürlüğe girmeden önce 120 euro seviyesindeydi.
Sputnik’in Avrupa gümrük verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, AB ülkelerinin taşkömürü için yaptığı ortalama aylık harcama 2021’deki 987 milyon euro’ya kıyasla bu yılın Ocak-Mart döneminde 1 milyar 100 milyon euro olarak gerçekleşti, yani sadece yüzde 9 oranında artış oldu. Ancak söz konusu dönemde satın alınan ortalama aylık miktarın, 2021’deki 8 milyon 240 bin tona kıyasla yüzde 29 oranında azalarak 5 milyon 850 bin ton olarak gerçekleşti.
Yani ortalama kömür fiyatı 1.5 kat artarak ton başına 184 euro’ya yükselirken, 2021’de bu rakamın 120 euro olduğu kaydedildi.
Öte yandan dünya piyasalarında 2021’de ortalama fiyat 117 euro, bu yılın mart ayında ise 122 euro seviyesinde gerçekleşti.
Fiyatlardaki bu hareket öncelikle arz yönündeki değişikliklerle açıklanabilir. 2021’de AB kömür pazarının ana tedarikçisi, yüzde 45’lik payla Rusya olurken 2024’te yüzde 36’lık payla Avustralya ve yüzde 35’lik payla ABD oldu.
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