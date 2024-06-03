https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/rus-komurune-yaptirim-uyguluyor-abnin-ithal-ettigi-komur-15-kat-pahalandi-1084463781.html

Rus kömürüne yaptırım uyguluyor: AB’nin ithal ettiği kömür 1.5 kat pahalandı

Rus kömürüne yaptırım uyguluyor: AB’nin ithal ettiği kömür 1.5 kat pahalandı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nin (AB) bu yılın ilk çeyreğinde ithal ettiği kömürün maliyeti ton başına 184 euro’ya çıktı. Bu rakam, 5. yaptırım paketi kapsamında 2022... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T15:18+0300

2024-06-03T15:18+0300

2024-06-03T15:18+0300

avrupa'da enerji krizi

avrupa

avrupa birliği

kömür

ithalat

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yaptırım

ekonomik yaptırım

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Sputnik’in Avrupa gümrük verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, AB ülkelerinin taşkömürü için yaptığı ortalama aylık harcama 2021’deki 987 milyon euro’ya kıyasla bu yılın Ocak-Mart döneminde 1 milyar 100 milyon euro olarak gerçekleşti, yani sadece yüzde 9 oranında artış oldu. Ancak söz konusu dönemde satın alınan ortalama aylık miktarın, 2021’deki 8 milyon 240 bin tona kıyasla yüzde 29 oranında azalarak 5 milyon 850 bin ton olarak gerçekleşti.Yani ortalama kömür fiyatı 1.5 kat artarak ton başına 184 euro’ya yükselirken, 2021’de bu rakamın 120 euro olduğu kaydedildi.Öte yandan dünya piyasalarında 2021’de ortalama fiyat 117 euro, bu yılın mart ayında ise 122 euro seviyesinde gerçekleşti.Fiyatlardaki bu hareket öncelikle arz yönündeki değişikliklerle açıklanabilir. 2021’de AB kömür pazarının ana tedarikçisi, yüzde 45’lik payla Rusya olurken 2024’te yüzde 36’lık payla Avustralya ve yüzde 35’lik payla ABD oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/turkiyenin-ihracati-mayista-rekor-kirdi-1084457794.html

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