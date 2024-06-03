Türkiye'nin ihracatı mayısta rekor kırdı

Türkiye
Jose Mourinho'dan Ali Koç ve Aziz Yıldırım açıklaması
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
09:04
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
8 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
09:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
11:09
4 dk
SESLİ HABER
NATO, Ukrayna’yı uyardı
11:20
4 dk
SESLİ HABER
John Lennon’un kayıp gitarı rekor fiyata satıldı
11:30
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
11:38
7 dk
SESLİ HABER
‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu eriyor: 35 binden fazla asker kaybetti
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
12:18
6 dk
SESLİ HABER
Almanya rekor vatandaşlık verdi: Türkler ikinci sırada
12:45
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
12:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Psikanalist Dr. Bengi Düşgör: Şiirler, bilinç dışına giden yolu anlamanın bir başka aracıdır
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Banu Yüksel: Bence bir erkek, annesinden gördüğü ilgiyi tekrar görebilmek için pavyona gidiyor
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
18:10
3 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
18:21
4 dk
SESLİ HABER
‘Biden’ı eleştirme talimatı verildi’
18:49
2 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:04
9 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
19:20
5 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
19:40
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
20:04
6 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşması tedirginlik uyandırdı
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyecekler
20:43
3 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
21:04
6 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
21:15
1 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
21:25
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
21:49
3 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
22:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
22:41
2 dk
SESLİ HABER
Askerlik yaşının düşürüleceği iddiası: ‘Gençleri ölüme göndermesi iğrenç’
23:04
2 dk
SESLİ HABER
Çekyalı gazeteci: Bu, Ukraynalılar için endişe verici bir sinyal
23:21
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
23:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni vergi uygulamaları hükümetin gündeminde
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABER MASASI
Bakan Tekin, yeni müfredatı onayladı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/turkiyenin-ihracati-mayista-rekor-kirdi-1084457794.html
Türkiye'nin ihracatı mayısta rekor kırdı
Türkiye'nin ihracatı mayısta rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin ihracatı mayıs ayında yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar lira oldu. 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T12:41+0300
2024-06-03T13:20+0300
ekonomi
ihracat
ihracat
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083802510_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b66fdbc8b1396d61a920451ac13192f7.jpg
Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 24 milyar 75 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 10,3 azalışla 30 milyar 593 milyon dolara geriledi.Ticaret Bakanlığının mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat mayısta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 11,4 artarak 24 milyar 75 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 10,3 düşüşle 30 milyar 593 milyon dolar oldu.Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 1,9 azalışla 54 milyar 668 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 47,8 azalarak 6 milyar 518 milyon dolara geriledi.İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 15,3 puan artarak yüzde 78,7, enerji verileri hariç tutulduğunda 17,9 puan yükselişle yüzde 88,1, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 14,4 puan artarak yüzde 91,7 olarak belirlendi.Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracatGeçen ay en fazla ihracat yüzde 10,3 artış ve 12 milyar 214 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 13,5 yükseliş ve 8 milyar 502 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 1,5 artış ve 2 milyar 823 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,8 (22 milyar 816 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,1 (741 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,7 (405 milyon dolar) olarak kaydedildi.Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 902 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 475 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 448 milyon dolarla İngiltere geldi.İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,2 olarak hesaplandı.Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 933 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 952 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 742 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.İthalat verileriMayısta en çok ithalat yüzde 16,4 azalış ve 21 milyar 81 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 19,8 artış ve 4 milyar 920 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 5,4 azalış ve 4 milyar 510 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 82,9 ile imalat sanayisinde (25 milyar 349 milyon dolar), yüzde 10,5 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 211 milyon dolar), yüzde 3,6 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 109 milyon dolar) hesaplandı.Mayısta en fazla ithalat yapılan ülkeler 3 milyar 861 milyon dolarla Çin, 3 milyar 780 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 283 milyon dolarla Almanya oldu.İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 59,4 olarak kayıtlara geçti.Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 209 milyon dolarla Avrupa Birliği, 8 milyar 209 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 25 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 34,4 azaldıGTS kapsamında ocak-mayıs döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 106 milyar 914 milyon dolar, ithalat yüzde 9,3 azalışla 143 milyar 674 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 3,8 düşüşle 250 milyar 588 milyon dolar olarak hesaplandı.Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 34,4 azalarak 36 milyar 761 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,4 oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083802510_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3340d6407a2242203c947bf6b396ff54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ihracat, ihracat, son dakika
ihracat, ihracat, son dakika

Türkiye'nin ihracatı mayısta rekor kırdı

12:41 03.06.2024 (güncellendi: 13:20 03.06.2024)
© AFP 2023 / STRÇin otomobil ihracat
Çin otomobil ihracat - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AFP 2023 / STR
Abone ol
Türkiye'nin ihracatı mayıs ayında yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar lira oldu.
Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 24 milyar 75 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 10,3 azalışla 30 milyar 593 milyon dolara geriledi.
Ticaret Bakanlığının mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.
GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat mayısta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 11,4 artarak 24 milyar 75 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 10,3 düşüşle 30 milyar 593 milyon dolar oldu.
Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 1,9 azalışla 54 milyar 668 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 47,8 azalarak 6 milyar 518 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 15,3 puan artarak yüzde 78,7, enerji verileri hariç tutulduğunda 17,9 puan yükselişle yüzde 88,1, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 14,4 puan artarak yüzde 91,7 olarak belirlendi.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en fazla ihracat yüzde 10,3 artış ve 12 milyar 214 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 13,5 yükseliş ve 8 milyar 502 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 1,5 artış ve 2 milyar 823 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.
Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,8 (22 milyar 816 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,1 (741 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,7 (405 milyon dolar) olarak kaydedildi.
Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 902 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 475 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 448 milyon dolarla İngiltere geldi.
İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,2 olarak hesaplandı.
Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 933 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 952 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 742 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Mayısta en çok ithalat yüzde 16,4 azalış ve 21 milyar 81 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 19,8 artış ve 4 milyar 920 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 5,4 azalış ve 4 milyar 510 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.
Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 82,9 ile imalat sanayisinde (25 milyar 349 milyon dolar), yüzde 10,5 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 211 milyon dolar), yüzde 3,6 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 109 milyon dolar) hesaplandı.
Mayısta en fazla ithalat yapılan ülkeler 3 milyar 861 milyon dolarla Çin, 3 milyar 780 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 283 milyon dolarla Almanya oldu.
İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 59,4 olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 209 milyon dolarla Avrupa Birliği, 8 milyar 209 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 25 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 34,4 azaldı

GTS kapsamında ocak-mayıs döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 106 milyar 914 milyon dolar, ithalat yüzde 9,3 azalışla 143 milyar 674 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 3,8 düşüşle 250 milyar 588 milyon dolar olarak hesaplandı.
Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 34,4 azalarak 36 milyar 761 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,4 oldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала