https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-militanlarin-ussunu-imha-etti-1084445692.html
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Suriye’de militanların üssünü imha etti
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Suriye’de militanların üssünü imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin El Tanf bölgesinden ayrılan militanların üssünü imha ettiğini bildirdi. 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T01:08+0300
2024-06-03T01:08+0300
2024-06-03T01:08+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus hava-uzay kuvvetleri
suriye
el tanf
rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
yuriy popov
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov, yaptığı açıklamada Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin El Tanf bölgesinden ayrılan ve Suriye’nin Humus vilayetindeki erişimi zor dağlık bölgelerde saklanan militanların üssünü imha ettiğini açıkladı.Popov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin saldırısı, El Tanf bölgesinden ayrılan ve Humus eyaletindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde saklanan militanların üssünü yok etti” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/katardan-suriye-halkina-yardim-eli-1084264309.html
rusya
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus hava-uzay kuvvetleri, suriye, el tanf, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, yuriy popov
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus hava-uzay kuvvetleri, suriye, el tanf, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, yuriy popov
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Suriye’de militanların üssünü imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin El Tanf bölgesinden ayrılan militanların üssünü imha ettiğini bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov, yaptığı açıklamada Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin El Tanf bölgesinden ayrılan ve Suriye’nin Humus vilayetindeki erişimi zor dağlık bölgelerde saklanan militanların üssünü imha ettiğini açıkladı.
Popov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin saldırısı, El Tanf bölgesinden ayrılan ve Humus eyaletindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde saklanan militanların üssünü yok etti” açıklamasında bulundu.