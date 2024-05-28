https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/katardan-suriye-halkina-yardim-eli-1084264309.html

Katar'dan Suriye halkına yardım eli

Katar'dan Suriye halkına yardım eli

Sputnik Türkiye

İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk rolü üstlenerek Ortadoğu'da yanan ateşi söndürmeye çalışan Katar, Suriye halkına yönelik insani yardımlara 75 milyon... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T09:14+0300

2024-05-28T09:14+0300

2024-05-28T09:14+0300

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Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, Suriye konulu 8. Brüksel Konferansında konuştu.Hatır, net bir sayı vermeden ülkesinin daha önce yaptığı katkıları hatırlatarak, "Katar'ın kardeş Suriye halkı yararına insani çabalara ve müdahalelere destek olmak amacıyla 75 milyon dolar katkı sağlayacağını" söyledi.Katarlı Bakan, "insani krizlerin çokluğunun Suriye ve halkına yönelik vaadleri etkilememesini umduğunu" sözlerine ekledi.Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'Suriye'nin geleceğine destek' konulu 8'inci Brüksel Konferansı düzenlenmiş, konferansın ardından 7.5 milyar avro hibe ve kredinin taahhüt edildiği duyurulmuştu.Suriye'de 16 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaçBirleşmiş Milletler’de (BM), Suriye'de halihazırda 16.7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, bu rakamın 13 yıllık savaş sürecinde en yüksek düzeye ulaştığını bildirilmişti.Suriye'de siyasi ve insani durum hakkında düzenlenen oturumda konuşan BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de tüm gelişmelerin yanlış yönde gittiğini, güvenlik, insani durum, insan hakları ve siyasi alanda gerilemeler olduğunu dile getirmişti.Gazze'deki çatışmanın bölgesel etkilerinin ciddi endişe yarattığını kaydeden Pedersen, acilen insani ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.Pedersen, Suriye'de de gerginliğin azaltılması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca ulusal ateşkes için harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.Ülkedeki insani durumun kötüleştiğine işaret eden Pedersen, "16.7 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda. Bu, 13 yılın en yüksek düzeyi" dedi.Pedersen, Suriye'de savaş öncesi nüfusun yarısının yerinden edildiğini ve çoğunun güvenlik ve yaşam koşulları nedeniyle ülkelerine dönemediğini belirtti.Suriye Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de nisan ayında toplanması için çağrıda bulunduğunu anımsatan Pedersen, davetinin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) tarafından kabul edildiğini ancak Suriye rejimince reddedildiğini bildirdi.Destek çağrısıBM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya ise Suriye'de 7 milyon kişinin yerinden edildiğini, yaklaşık 13 milyon kişinin ise gıda yardımına muhtaç olduğunu dile getirdi.Son 5 yılda 5 yaş altı çocuklarda gıdasızlığın 3 kat arttığını aktaran Msuya, yarım milyondan fazla çocuğun bu nedenle tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.Msuya, insani yardıma muhtaç kişilerin rekor sayıya ulaşmasına rağmen fonların da rekor seviyede düştüğünü belirtti.İnsani yardım için desteğin artırılması çağrısında bulunan Msuya, Suriye'de aynı zamanda gıda fiyatları ve hayat pahalılığının çok ciddi bir şekilde artmaya devam ettiğine dikkati çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/suriye-lideri-esadin-esi-losemiye-yakalandi-1084047890.html

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suriye, suriye hükümeti, katar, insani yardım, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm)