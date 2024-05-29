https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/ukrayna-krasnodara-bati-yapimi-silahlarla-saldirdi-1084306610.html

'Ukrayna, Krasnodar'a Batı yapımı silahlarla saldırdı'

'Ukrayna, Krasnodar'a Batı yapımı silahlarla saldırdı'

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Krasnodar Kray'da dahil Rusya topraklarına Batı yapımı silahlarla birkaç saldırı düzenlediği belirtildi. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T11:04+0300

2024-05-29T11:04+0300

2024-05-29T11:04+0300

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AFP, bir dizi Batılı kaynağına dayandırdığı haberinde, son günlerde sıkça tartışılan 'Rusya topraklarına Batı yapımı silahlarla saldırı düzenlenmesi' konusunun Kiev tarafından pratikte uygulandığını yazdı.Ajansa konuşan kaynaklar, Ukraynalı güçlerin kısa süre önce Krasnodar'a düzenlenen saldırı da dahil Rusya topraklarını Batı yapımı silahlarla birkaç kez vurduğunu söyledi.Kaynaklar, saldırılarda hangi tesislerin hedef alındığına dair bilgi vermedi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre Ukrayna ordusu, son dönemde Krasnodar Kray, Nijniy Novgorod, Samara ve Ryazan bölgeleri de dahil Rusya topraklarındaki petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırıları gerçekleştirdi.Daha önce Alman Bild gazetesine demeç veren kaynaklar, Kiev'in Almanya'dan gönderilen Patriot sistemlerinden birini Rusya topraklarını vurmak için en az bir kez kullandığını belirtmiş, bu duruma kızan Berlin ve Washignton'un Kiev'e bunun tekrarlanması halinde Patriot füzesi vermeyi durduracağı uyarısında bulunduğunu aktarmıştı.Telegraph gazetesinde yer verilen bir haberde de, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki hedeflere düzenlediği saldırıların ABD ve Avrupa’daki müttefikleri arasında anlaşmazlığa yol açtığı ifade edilmişti.Putin'den Stoltenberg'in çağrısına yanıtBatı yapımı silahlarla Rusya’ya saldırı düzenlenmesine izin verilmesi çağrısı yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun menzilli hassas silahların uzay istihbarat verileri olmadan kullanılamadığını vurgulamıştı.Putin, “Eğer o (Stoltenberg) Rusya topraklarını uzun menzilli hassas silahlarla vurma olasılığından bahsediyorsa, benim gibi sivil olmasına rağmen askeri ve siyasi bir örgütün (NATO) başındaki bir kişi olarak uzun menzilli hassas silahların uzay keşif ekipmanı olmadan kullanılamayacağını bilmelidir” demişti.İngiltere izin verdi, 'Blinken lobi yapıyor'ABD basınına yansıyan haberlere göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov Bölgesi’ndeki ilerleyişi karşısında Kiev, ABD silahlarıyla Rusya’yı vurma izni almak için Beyaz Saray'a baskı yaparken, Washington ise buna şimdilik karşı çıkıyor.New York Times (NYT) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya topraklarını Batı yapımı silahlarla vurma talebini son dönemde sıkça dile getirmesinin arkasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken var.NYT'ye konuşan kaynaklar, Rus ordusunun Harkov'a yönelik taarruzunu güçlendirmesi karşısında Blinken'in Kiev'e uygulanan 'saldırı yasağının' kaldırılması için lobi yürütmeye başladığını' kaydetmişti.NYT'nin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre Pentagon da, Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanabileceğini kabul etmişti.Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Londra'nın Kırım Yarımadası’nı Ukrayna'nın bir parçası olarak gördüğü için Kiev'e İngiltere tarafından sağlanan silahlarla Kırım'ı vurma izni verdiğini itiraf etmişti.Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyorRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ukraynanin-rusyaya-yonelik-saldirilari-natoyu-boldu-1083669534.html

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