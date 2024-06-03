https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/real-madridin-sampiyonlar-ligi-kutlamalarina-arda-guler-damga-vurdu-ancelotti-mikrofon-uzatti-1084449997.html

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kutlamalarına Arda Güler damga vurdu: Ancelotti mikrofon uzattı

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kutlamalarına Arda Güler damga vurdu: Ancelotti mikrofon uzattı

Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi'ni 15. kez kazanan Real Madrid, dün Madrid'de taraftarıyla buluştu. Cibeles Meydanı'nda başlayan kutlamalar daha sonra Santiago Bernabeu'da... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T09:33+0300

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spor

carlo ancelotti

arda güler

real madrid

real madrid

real madrid

ispanya

şampiyonluk

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Londra'da oynanan finalde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını 15. kez kazanan Real Madrid, dün tarihi zaferi taraftarıyla kutladı.Cibeles'te devam eden kutlamaların en çok konuşulan anı ise Carlo Ancelotti'nin mikrofonu Arda Güler'e vermesi ve bu sırada milli futbolcu için övgü dolu sözler kullanmasıydı.Ancelotti'nin takdimi sonrasında meydanı dolduran taraftarlar 'Güler, Güler' diye tempo tuttu.Arda İspanyolca seslendiGülerek sahnenin önüne gelen Arda Güler, Ancelotti'nin de 'Haydi' şeklinde ısrarları sonrası İspanyolca "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" dedi. Arda'nın sözleri sonrası taraftarlar coşarken Ancelotti de oyuncusuna sarıldı.

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carlo ancelotti, arda güler, real madrid, real madrid, real madrid, ispanya, şampiyonluk