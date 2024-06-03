https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/real-madridin-sampiyonlar-ligi-kutlamalarina-arda-guler-damga-vurdu-ancelotti-mikrofon-uzatti-1084449997.html
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kutlamalarına Arda Güler damga vurdu: Ancelotti mikrofon uzattı
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kutlamalarına Arda Güler damga vurdu: Ancelotti mikrofon uzattı
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi'ni 15. kez kazanan Real Madrid, dün Madrid'de taraftarıyla buluştu. Cibeles Meydanı'nda başlayan kutlamalar daha sonra Santiago Bernabeu'da... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T09:33+0300
2024-06-03T09:33+0300
2024-06-03T09:33+0300
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real madrid
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Londra'da oynanan finalde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını 15. kez kazanan Real Madrid, dün tarihi zaferi taraftarıyla kutladı.Cibeles'te devam eden kutlamaların en çok konuşulan anı ise Carlo Ancelotti'nin mikrofonu Arda Güler'e vermesi ve bu sırada milli futbolcu için övgü dolu sözler kullanmasıydı.Ancelotti'nin takdimi sonrasında meydanı dolduran taraftarlar 'Güler, Güler' diye tempo tuttu.Arda İspanyolca seslendiGülerek sahnenin önüne gelen Arda Güler, Ancelotti'nin de 'Haydi' şeklinde ısrarları sonrası İspanyolca "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" dedi. Arda'nın sözleri sonrası taraftarlar coşarken Ancelotti de oyuncusuna sarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/fenerbahceden-arda-guler-mesaji--1084414837.html
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carlo ancelotti, arda güler, real madrid, real madrid, real madrid, ispanya, şampiyonluk
carlo ancelotti, arda güler, real madrid, real madrid, real madrid, ispanya, şampiyonluk
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kutlamalarına Arda Güler damga vurdu: Ancelotti mikrofon uzattı
Şampiyonlar Ligi'ni 15. kez kazanan Real Madrid, dün Madrid'de taraftarıyla buluştu. Cibeles Meydanı'nda başlayan kutlamalar daha sonra Santiago Bernabeu'da devam etti. Cibeles Meydanı'ndaki kutlamalar sırasında Ancelotti'nin övgü dolu sözlerle mikrofonu Arda Güler'e vermesi ve on binlerce taraftarın tezahüratları kutlamalara damga vurdu.
Londra'da oynanan finalde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını 15. kez kazanan Real Madrid, dün tarihi zaferi taraftarıyla kutladı.
Cibeles'te devam eden kutlamaların en çok konuşulan anı ise Carlo Ancelotti'nin mikrofonu Arda Güler'e vermesi ve bu sırada milli futbolcu için övgü dolu sözler kullanmasıydı.
"Şimdi size çok özel birini takdim edeceğim. Çok özel bir çocuk: Arda Güler"
Ancelotti'nin takdimi sonrasında meydanı dolduran taraftarlar 'Güler, Güler' diye tempo tuttu.
Gülerek sahnenin önüne gelen Arda Güler, Ancelotti'nin de 'Haydi' şeklinde ısrarları sonrası İspanyolca "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" dedi. Arda'nın sözleri sonrası taraftarlar coşarken Ancelotti de oyuncusuna sarıldı.