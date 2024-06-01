https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/fenerbahceden-arda-guler-mesaji--1084414837.html

Fenerbahçe'den Arda Güler mesajı

Fenerbahçe'den Arda Güler mesajı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Güler'e şans diledi. 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T15:52+0300

2024-06-01T15:52+0300

2024-06-01T15:54+0300

spor

arda güler

real madrid

şampiyonlar ligi kupası

fenerbahçe

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Fenerbahçe Spor Kulübü, X sosyal medya hesabı üzerinden Arda Güler'in oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında başarılar diledi. Gönderide şu yazıldı: Arda Güler'in performansı nasıl? Arda Güler, 2023/2024 sezonunda Real Madrid formasıyla oldukça etkileyici performans sergiliyor. La Liga'da oynadığı 20 maçta 7 gol ve 5 asist kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 3 gol ve 2 asistle takımına önemli katkılar sağladı. Ayrıca, toplamda 1.500 dakikanın üzerinde süre aldı ve maç başına ortalama 2.8 başarılı dribling ve 1.9 kilit pas istatistikleriyle dikkat çekiyor​.Şampiyonlar Ligi Final Maçı2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 1 Haziran 2024'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ve Real Madrid arasında oynanacak. Her iki takım da turnuva boyunca oldukça etkili performanslar sergiledi. Manchester City, yarı finalde Bayern Münih'i geçerken, Real Madrid ise PSG'yi eleyerek finale yükseldi. Bu büyük karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor ve iki dev takımın mücadelesine sahne olacak​.Arda Güler, bu sezonki performansıyla Real Madrid'in final yolculuğunda önemli bir rol oynadı ve finalde de önemli bir katkı yapması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılar ve gösterdiği performansla, futbol dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.

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