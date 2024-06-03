https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/real-madrid-mbappeyi-kadrosuna-katti-1084472276.html

Real Madrid, Mbappe'yi kadrosuna kattı

Real Madrid, Mbappe'yi kadrosuna kattı

Sputnik Türkiye

Real Madrid, ransız forvet oyuncusu Mbappe'yi renklerine bağladı. 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T21:29+0300

2024-06-03T21:29+0300

2024-06-03T21:29+0300

spor

real madrid

real madrid

real madrid

kylian mbappe

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UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) şampiyonu Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Fransız milli futbolcu ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı.Monaco'dan ayrılarak 2017 yazında gittiği PSG'de 256 golle kulüp tarihinin en skorer futbolcusu olan Mbappe, 77 kez giydiği Fransa Milli Takımı formasıyla 2018'de dünya şampiyonluğu, 2022'de ise dünya ikinciliği yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/kylian-mbappe-psgdeki-maceram-sona-eriyor-yeni-bir-maceraya-ihtiyacim-var-1083695121.html

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real madrid, real madrid, real madrid, kylian mbappe