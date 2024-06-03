https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/real-madrid-mbappeyi-kadrosuna-katti-1084472276.html
Real Madrid, Mbappe'yi kadrosuna kattı
Real Madrid, Mbappe'yi kadrosuna kattı
Sputnik Türkiye
Real Madrid, ransız forvet oyuncusu Mbappe'yi renklerine bağladı. 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T21:29+0300
2024-06-03T21:29+0300
2024-06-03T21:29+0300
spor
real madrid
real madrid
real madrid
kylian mbappe
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) şampiyonu Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Fransız milli futbolcu ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı.Monaco'dan ayrılarak 2017 yazında gittiği PSG'de 256 golle kulüp tarihinin en skorer futbolcusu olan Mbappe, 77 kez giydiği Fransa Milli Takımı formasıyla 2018'de dünya şampiyonluğu, 2022'de ise dünya ikinciliği yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/kylian-mbappe-psgdeki-maceram-sona-eriyor-yeni-bir-maceraya-ihtiyacim-var-1083695121.html
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real madrid, real madrid, real madrid, kylian mbappe
real madrid, real madrid, real madrid, kylian mbappe
Real Madrid, Mbappe'yi kadrosuna kattı
Real Madrid, ransız forvet oyuncusu Mbappe'yi renklerine bağladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) şampiyonu Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Fransız milli futbolcu ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Monaco'dan ayrılarak 2017 yazında gittiği PSG'de 256 golle kulüp tarihinin en skorer futbolcusu olan Mbappe, 77 kez giydiği Fransa Milli Takımı formasıyla 2018'de dünya şampiyonluğu, 2022'de ise dünya ikinciliği yaşadı.