https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/kylian-mbappe-psgdeki-maceram-sona-eriyor-yeni-bir-maceraya-ihtiyacim-var-1083695121.html
Kylian Mbappe: PSG'deki maceram sona eriyor, yeni bir maceraya ihtiyacım var
Kylian Mbappe: PSG'deki maceram sona eriyor, yeni bir maceraya ihtiyacım var
Sputnik Türkiye
Fransız yıldız Kylian Mbappe sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıkladı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T10:13+0300
2024-05-11T10:13+0300
2024-05-11T10:13+0300
spor
mbappe
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fransız
futbol
paris saint-germain (psg)
paris
transfer
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Fransız golcü Kylian Mbappe açıklamalarda bulunarak ''Sezon sonunda PSG'den ayrılıyorum, yeni bir maceraya ihtiyacım var.'' ifadelerini kullandı. PSG'den ayrılma kararını sosyal medyadan video paylaşarak duyurdu.Yaptığı paylaşımla Paris Saint-Germain'e veda eden yıldız oyuncu kariyerini başka bir kulüpte devam ettirmek istediğini belirtti ve şu sözlere yer verdi: Fransız basını, PSG ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek oyuncunun Real Madrid'e transfer olacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/turkiye-futbol-federasyonundan-arda-guler-icin-tebrik-mesaji-1083486800.html
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mbappe, kylian mbappe, fransız, futbol, paris saint-germain (psg), paris, transfer
mbappe, kylian mbappe, fransız, futbol, paris saint-germain (psg), paris, transfer
Kylian Mbappe: PSG'deki maceram sona eriyor, yeni bir maceraya ihtiyacım var
Fransız yıldız Kylian Mbappe sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıkladı.
Fransız golcü Kylian Mbappe açıklamalarda bulunarak ''Sezon sonunda PSG'den ayrılıyorum, yeni bir maceraya ihtiyacım var.'' ifadelerini kullandı.
PSG'den ayrılma kararını sosyal medyadan video paylaşarak duyurdu.
Yaptığı paylaşımla Paris Saint-Germain'e veda eden yıldız oyuncu kariyerini başka bir kulüpte devam ettirmek istediğini belirtti ve şu sözlere yer verdi:
"PSG'deki maceram sona eriyor. Bütün takım arkadaşlarıma, teknik direktörlerime, kulüpteki çalışanlara çok teşekkür ederim. Bunu yapmak çok zor. Bu kadar zor olacağını hiç düşünmezdim. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız"
Fransız basını, PSG ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek oyuncunun Real Madrid'e transfer olacağını açıkladı.