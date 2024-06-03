https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/meksikanin-yeni-devlet-baskani-sheinbaum-1084452011.html

Meksika'nın yeni devlet başkanı Sheinbaum

Meksika'nın yeni devlet başkanı Sheinbaum

Sputnik Türkiye

Meksika'da düzenlenen devlet başkanı seçimlerini önde götüren 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum, zaferini ilan etti. Ülkenin mevcut lideri Andres Manuel Lopez... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T10:09+0300

2024-06-03T10:09+0300

2024-06-03T10:10+0300

politika

meksika

devlet başkanlığı seçimi

devlet başkanı

devlet başkanı seçimi

güney amerika

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Sandıkların yüzde 41'inden fazlasının açıldığı seçimin ilk sonuçlarına göre, Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) kadın adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, oyların yüzde 57,33'ünü alarak devlet başkanı seçiminde açık ara birinci giderken, Ulusal Yenilenme Hareketinin genel merkezinde gazetecilere zaferini ilan eden Sheinbaum, ilk sonuçlara göre, Devlet Başkanlığı yarışındaki fark yüzde 30'u aştığını vurgulayarak, “Güzel ülkemizin kamusal yaşamındaki dördüncü dönüşümü sürdürmek için bu tarihi seçimde bize oy vermeye karar veren milyonlarca Meksikalıya teşekkür etmek istiyorum” dedi.Meksika için Geniş Cephe adayı ve eski Hidalgo Belediye Başkanı Xochitl Galvez, yüzde 29,84 ile ikinci ve eski milletvekili Jorge Alvarez Maynez ise yüzde 10,48 ile üçüncü sırada yer alıyor.Sandık çıkış anketlerine göre, Sheinbaum'ın seçimleri kazanması beklenirken, Meksika basını, ülkenin ilk kadın devlet başkanı olarak tarihe geçecek olan Sheinbaum'ın kazandığını ilan etti.Sheinbaum, seçimleri kazanması halinde ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı olacak.Seçime katılımın yüzde 57 olduğu kaydedildi.Meksika'nın yeni devlet başkanı 1 Ekim'de görevi mevcut Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'dan devralacak.

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meksika

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meksika, devlet başkanlığı seçimi, devlet başkanı, devlet başkanı seçimi, güney amerika