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Naci Görür İstanbul'da kendiliğinden yıkılan bina ardından uyardı: 'Depremde ne olur düşünemiyorum'
Naci Görür İstanbul'da kendiliğinden yıkılan bina ardından uyardı: 'Depremde ne olur düşünemiyorum'
Sputnik Türkiye
Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi ile ilgili açıklama yaptı. Görür, "Bugün binalar kendiliğinden... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Çöken binanın enkazında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır 8 kişi de yaralandı.Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de yıkılan bina ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/coken-binanin-enkazindan-12-saat-sonra-bir-kopek-canli-olarak-kurtarildi-1084444118.html
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Naci Görür İstanbul'da kendiliğinden yıkılan bina ardından uyardı: 'Depremde ne olur düşünemiyorum'

00:23 03.06.2024
© AA / Zehra TekeciProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AA / Zehra Tekeci
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Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi ile ilgili açıklama yaptı. Görür, "Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile" dedi.
İstanbul Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Çöken binanın enkazında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır 8 kişi de yaralandı.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de yıkılan bina ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar, Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge. Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarin depremde ne olur onu düşünemiyorum bile. Beni asıl ürküten şey, sayın büyükşehir belediye başkanımızın söyledikleri. Kendisi İstanbul’da hükümet organlarıyla iş birliği halinde İstanbul’u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz daha bir anlaşmanın olmamış olması ve ciddi, planlı ve sürekli bir çalışmanın başlamamış olması işin düşündürücü yanıdır. İstanbul halkı bunu not etmeli ve can güvenliklerinin gereği gözetim, denetim ve talep etme haklarını kullanmalıdırlar, sevgiyle"
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Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı
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