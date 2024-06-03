https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/okan-buruk-icin-yazdi-sonra-sildi-zahadan--yeterince-icimde-tuttum-isyani-1084445802.html

Zaha'dan 'Yeterince içimde tuttum' isyanı: Okan Buruk için sert sözler yazıp sildi

Zaha'dan 'Yeterince içimde tuttum' isyanı: Okan Buruk için sert sözler yazıp sildi

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da beklentilerin altında bir performans sergileyen Wilfried Zaha, sosyal medyada verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. Zaha'nın, kendisine... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T06:45+0300

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Geçen sezon transfer edilen ve büyük umutlarla takıma katılan Zaha, beklenen performansı gösteremedi. Bu durum, taraftarların ve spor kamuoyunun eleştirilerine neden oldu.Sezon başında geldiği sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamayan Zaha'ya bir taraftar X hesabından, "Kendine yeni bir kulüp bul. Homurdanan her oyuncu satılmalı. Yıldız olduğunu düşündün ama Türk futbolcular karşısında ezildin. Kazandığın parayı hak ettiğini düşünüyor musun?" diye sordu.31 yaşındaki futbolcu, buna karşılık verdiği cevapta "4 aylık bir sakatlığın ardından formumu yakalamam ve her hafta gol atmaya başlamamın ardından tuhaf şekilde ocak ayından itibaren yedek kulübesinde oturtulmama ne dersiniz? Yeterince içimde tuttum" ifadelerini kullandı. Zaha, daha sonra bu cevabını sildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/aziz-yildirimdan-sert-cikis-onlari-uyariyorum-kadro-disi-birakirim--1084439105.html

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