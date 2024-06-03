https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/okan-buruk-icin-yazdi-sonra-sildi-zahadan--yeterince-icimde-tuttum-isyani-1084445802.html
Zaha'dan 'Yeterince içimde tuttum' isyanı: Okan Buruk için sert sözler yazıp sildi
Zaha'dan 'Yeterince içimde tuttum' isyanı: Okan Buruk için sert sözler yazıp sildi
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da beklentilerin altında bir performans sergileyen Wilfried Zaha, sosyal medyada verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. Zaha'nın, kendisine... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T06:45+0300
2024-06-03T06:45+0300
2024-06-03T06:49+0300
zaha
spor
okan buruk
cevap
silme
sosyal medya
twitter
galatasaray
galatasaray sk
futbol
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Geçen sezon transfer edilen ve büyük umutlarla takıma katılan Zaha, beklenen performansı gösteremedi. Bu durum, taraftarların ve spor kamuoyunun eleştirilerine neden oldu.Sezon başında geldiği sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamayan Zaha'ya bir taraftar X hesabından, "Kendine yeni bir kulüp bul. Homurdanan her oyuncu satılmalı. Yıldız olduğunu düşündün ama Türk futbolcular karşısında ezildin. Kazandığın parayı hak ettiğini düşünüyor musun?" diye sordu.31 yaşındaki futbolcu, buna karşılık verdiği cevapta "4 aylık bir sakatlığın ardından formumu yakalamam ve her hafta gol atmaya başlamamın ardından tuhaf şekilde ocak ayından itibaren yedek kulübesinde oturtulmama ne dersiniz? Yeterince içimde tuttum" ifadelerini kullandı. Zaha, daha sonra bu cevabını sildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/aziz-yildirimdan-sert-cikis-onlari-uyariyorum-kadro-disi-birakirim--1084439105.html
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zaha, okan buruk, cevap, silme, sosyal medya, twitter , galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, sakatlık, sakatlık
zaha, okan buruk, cevap, silme, sosyal medya, twitter , galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, sakatlık, sakatlık
Zaha'dan 'Yeterince içimde tuttum' isyanı: Okan Buruk için sert sözler yazıp sildi
06:45 03.06.2024 (güncellendi: 06:49 03.06.2024)
Galatasaray'da beklentilerin altında bir performans sergileyen Wilfried Zaha, sosyal medyada verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. Zaha'nın, kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıt, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
Geçen sezon transfer edilen ve büyük umutlarla takıma katılan Zaha, beklenen performansı gösteremedi. Bu durum, taraftarların ve spor kamuoyunun eleştirilerine neden oldu.
Sezon başında geldiği sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamayan Zaha'ya bir taraftar X hesabından, "Kendine yeni bir kulüp bul. Homurdanan her oyuncu satılmalı. Yıldız olduğunu düşündün ama Türk futbolcular karşısında ezildin. Kazandığın parayı hak ettiğini düşünüyor musun?" diye sordu.
31 yaşındaki futbolcu, buna karşılık verdiği cevapta "4 aylık bir sakatlığın ardından formumu yakalamam ve her hafta gol atmaya başlamamın ardından tuhaf şekilde ocak ayından itibaren yedek kulübesinde oturtulmama ne dersiniz? Yeterince içimde tuttum" ifadelerini kullandı. Zaha, daha sonra bu cevabını sildi.