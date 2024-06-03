https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/nijeryadaki-grevi-nedeniyle-tum-ulke-elektriksiz-kaldi-1084458389.html
Nijerya'daki grev nedeniyle tüm ülke elektriksiz kaldı
Nijerya'daki grev nedeniyle tüm ülke elektriksiz kaldı
Sputnik Türkiye
Nijerya'da, işçi sendiklarının artan hayat pahalığına karşı başlattığı süresiz grev nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T13:01+0300
2024-06-03T13:01+0300
2024-06-03T14:23+0300
dünya
nijerya
grev
genel grev
elektrik
elektrik kesintisi
afrika
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Nijerya Elektrik İletim Şirketi (TCN) Halkla İlişkileri Müdürü Ndidi Mbah, yaptığı açıklamada, TCN personelinin greve katılması nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.Mbah, grev nedeniyle farklı elektrik üretim istasyonlarında bazı üniteleri kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti.Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretin yükseltilmesini ve kaldırılan elektirik ücretlerindeki desteğin yeniden getirilmesini talep etmiş, hükümetin bu talebi reddetmesi üzerine ise dün süresiz greve gitme kararı almıştı.NLC ve TUC temsilcileri ile hükümet yetkilileri, grev yoluna gidilmemesi için dün bir araya gelmiş ancak görüşmeden olumlu sonuç alınamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/nijerya-hukumeti-ingiliz-somurgeciler-tarafindan-yazilan-milli-marsina-geri-donuyor-1084350724.html
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nijerya, grev, genel grev, elektrik, elektrik kesintisi, afrika
nijerya, grev, genel grev, elektrik, elektrik kesintisi, afrika
Nijerya'daki grev nedeniyle tüm ülke elektriksiz kaldı
13:01 03.06.2024 (güncellendi: 14:23 03.06.2024)
Nijerya'da, işçi sendiklarının artan hayat pahalığına karşı başlattığı süresiz grev nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Nijerya Elektrik İletim Şirketi (TCN) Halkla İlişkileri Müdürü Ndidi Mbah, yaptığı açıklamada, TCN personelinin greve katılması nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.
Mbah, grev nedeniyle farklı elektrik üretim istasyonlarında bazı üniteleri kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti.
Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretin yükseltilmesini ve kaldırılan elektirik ücretlerindeki desteğin yeniden getirilmesini talep etmiş, hükümetin bu talebi reddetmesi üzerine ise dün süresiz greve gitme kararı almıştı.
NLC ve TUC temsilcileri ile hükümet yetkilileri, grev yoluna gidilmemesi için dün bir araya gelmiş ancak görüşmeden olumlu sonuç alınamamıştı.