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Nijerya hükümeti, İngiliz sömürgeciler tarafından yazılan milli marşa geri dönüyor
Nijerya hükümeti, İngiliz sömürgeciler tarafından yazılan milli marşa geri dönüyor
Sputnik Türkiye
Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, İngiliz sömürgeciler tarafından yazılan eski milli marşa dönülmesini öngören yasa tasarısını... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T14:56+0300
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1960'ta bağımsızlığını elde etmeden önce uzun yıllar İngiliz sömürgesi olarak kalan ülkede Senato Başkanı Godswill Akpabio, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Tinubu'nun, Senato tarafından kabul edilen ‘2024 Ulusal Marş Yasa Tasarısı’nı onayladığını belirtti.Tinubu, başkent Abuja'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Nijerya, seni selamlıyoruz" ifadesiyle başlayan marşın, ülkenin yeni milli marşı olarak kabul edildiğini söyledi.Ülkede bugüne kadar, 1967-1970 yıllarındaki iç savaşın ardından birliğin sağlanması için Nijeryalı Pa Odiase tarafından 1978'de yazılan ve "Kalkın ey yurttaşlar, Nijerya'nın çağrısına uyun" ifadesiyle başlayan milli marş kullanılıyordu.200’den fazla farklı etnik unsuru sınırlarında barındıran Nijerya'nın etnik ve kültürel olarak zengin demografik yapısı, ülkede birlikteliğin ve milli bilincin gelişmesini engellerken, ülkenin 1 Ekim 1960'ta bağımsızlığını kazandığı dönemde Nijerya'da yaşayan İngiliz Lillian Jean Williams tarafından yazılan milli marş 1960-1978'de kullanılmıştı.Hükümet yetkilileri, bu marşın Nijerya'nın ulusal kimliğinin ve birliğinin şekillenmesinde önemli rol oynayacağını savunurken, halk yeniden kullanılacak olmasına tepki gösteriyor.
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batı afrika, nijerya, nijer, ingiliz, ingiltere, sömürge, sömürgecilik, milli marş
batı afrika, nijerya, nijer, ingiliz, ingiltere, sömürge, sömürgecilik, milli marş

Nijerya hükümeti, İngiliz sömürgeciler tarafından yazılan milli marşa geri dönüyor

14:56 30.05.2024 (güncellendi: 14:57 30.05.2024)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINENijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, İngiliz sömürgeciler tarafından yazılan eski milli marşa dönülmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
1960'ta bağımsızlığını elde etmeden önce uzun yıllar İngiliz sömürgesi olarak kalan ülkede Senato Başkanı Godswill Akpabio, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Tinubu'nun, Senato tarafından kabul edilen ‘2024 Ulusal Marş Yasa Tasarısı’nı onayladığını belirtti.
Tinubu, başkent Abuja'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Nijerya, seni selamlıyoruz" ifadesiyle başlayan marşın, ülkenin yeni milli marşı olarak kabul edildiğini söyledi.
Ülkede bugüne kadar, 1967-1970 yıllarındaki iç savaşın ardından birliğin sağlanması için Nijeryalı Pa Odiase tarafından 1978'de yazılan ve "Kalkın ey yurttaşlar, Nijerya'nın çağrısına uyun" ifadesiyle başlayan milli marş kullanılıyordu.
200’den fazla farklı etnik unsuru sınırlarında barındıran Nijerya'nın etnik ve kültürel olarak zengin demografik yapısı, ülkede birlikteliğin ve milli bilincin gelişmesini engellerken, ülkenin 1 Ekim 1960'ta bağımsızlığını kazandığı dönemde Nijerya'da yaşayan İngiliz Lillian Jean Williams tarafından yazılan milli marş 1960-1978'de kullanılmıştı.
Hükümet yetkilileri, bu marşın Nijerya'nın ulusal kimliğinin ve birliğinin şekillenmesinde önemli rol oynayacağını savunurken, halk yeniden kullanılacak olmasına tepki gösteriyor.
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