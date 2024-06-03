https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/bm-tum-ulkelere-filistini-tanima-cagrisinda-bulundu-1084459245.html
BM, tüm ülkelere Filistin'i tanıma çağrısında bulundu
BM, tüm ülkelere Filistin'i tanıma çağrısında bulundu
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (İHYK), Ortadoğu'da barışın sağlanması için tüm devletleri Filistin'i tanımaya çağırdı. 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T13:53+0300
2024-06-03T13:53+0300
2024-06-03T13:53+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin sorunu
filistin uzlaşısı
filistin sorunu
israil
israil-filistin
birleşmiş milletler (bm)
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (İHYK) tarafından yayımlanan BM Özel Raportörlerinin açıklamasında, Ortadoğu’da barışın sağlanması adına dünyadaki tüm devletlerin Filistin'i tanıması gerekliliğine vurgu yapılırken, belgede, “Tüm devletler BM üyesi 146 ülke örneğini takip ederek Filistin devletini tanımalı ve Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için ellerindeki tüm siyasi ve diplomatik imkânları kullanmalıdır” ifadelerine yer verildi.BM Özel Raportörleri, bu çağrının yerine getirilmesinin, Filistin'de ve tüm Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanması için temel gerekli bir koşul olduğuna ve aynı zamanda ‘Filistin halkının hak, özgürlük ve bağımsızlık için verdiği mücadelenin sonu’ olacağına inanırken, BM Genel Kurulu'nun 143'e karşı 9 oyla Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusu lehinde oy kullanmasının ardından Norveç, İrlanda ve İspanya tarafından Filistin'in tanınmasını memnuniyetle karşılandığı da kaydedildi.Belgede, “30 yılı aşkın bir süre önce imzalanan Oslo Anlaşması'ndan bu yana kalıcı barış ve işgalin sona ermesi ihtimali belirsizliğini korurken, siyasi çözümden vazgeçilemez. İki devletli çözüm, Filistin ve İsrail için barış ve güvenliğe giden ve yıllardır süregelen şiddet ve hoşnutsuzluk döngüsünden çıkış yolu olarak uluslararası alanda tanınan tek yol olmaya devam etmektedir” denildi.İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.Hangi NATO üyeleri Filistin’in tanıyorNATO üyesi olan Türkiye, Arnavutluk, İspanya, Bulgaristan, Çekya, İzlanda, İsveç, Macaristan, Norveç, Polonya, Karadağ, Slovenya, Slovakya, Romanya çeşitli tarihlerde Filistin Devletini resmen tanıdı.Hangi NATO üyeleri Filistin'i tanımıyorABD, Almanya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İtalya, Kanada, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya ise Filistin'i devlet olarak tanımıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/danimarka-parlamentosu-filistin-devletini-resmi-olarak-tanima-kararini-reddetti--1084286565.html
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filistin, israil-filistin sorunu, filistin uzlaşısı, filistin sorunu, israil, israil-filistin, birleşmiş milletler (bm)
filistin, israil-filistin sorunu, filistin uzlaşısı, filistin sorunu, israil, israil-filistin, birleşmiş milletler (bm)
BM, tüm ülkelere Filistin'i tanıma çağrısında bulundu
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (İHYK), Ortadoğu'da barışın sağlanması için tüm devletleri Filistin'i tanımaya çağırdı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (İHYK) tarafından yayımlanan BM Özel Raportörlerinin açıklamasında, Ortadoğu’da barışın sağlanması adına dünyadaki tüm devletlerin Filistin'i tanıması gerekliliğine vurgu yapılırken, belgede, “Tüm devletler BM üyesi 146 ülke örneğini takip ederek Filistin devletini tanımalı ve Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için ellerindeki tüm siyasi ve diplomatik imkânları kullanmalıdır” ifadelerine yer verildi.
BM Özel Raportörleri, bu çağrının yerine getirilmesinin, Filistin'de ve tüm Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanması için temel gerekli bir koşul olduğuna ve aynı zamanda ‘Filistin halkının hak, özgürlük ve bağımsızlık için verdiği mücadelenin sonu’ olacağına inanırken, BM Genel Kurulu'nun 143'e karşı 9 oyla Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusu lehinde oy kullanmasının ardından Norveç, İrlanda ve İspanya tarafından Filistin'in tanınmasını memnuniyetle karşılandığı da kaydedildi.
Belgede, “30 yılı aşkın bir süre önce imzalanan Oslo Anlaşması'ndan bu yana kalıcı barış ve işgalin sona ermesi ihtimali belirsizliğini korurken, siyasi çözümden vazgeçilemez. İki devletli çözüm, Filistin ve İsrail için barış ve güvenliğe giden ve yıllardır süregelen şiddet ve hoşnutsuzluk döngüsünden çıkış yolu olarak uluslararası alanda tanınan tek yol olmaya devam etmektedir” denildi.
İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.
Hangi NATO üyeleri Filistin’in tanıyor
NATO üyesi olan Türkiye, Arnavutluk, İspanya, Bulgaristan, Çekya, İzlanda, İsveç, Macaristan, Norveç, Polonya, Karadağ, Slovenya, Slovakya, Romanya çeşitli tarihlerde Filistin Devletini resmen tanıdı.
Hangi NATO üyeleri Filistin'i tanımıyor
ABD, Almanya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İtalya, Kanada, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya ise Filistin'i devlet olarak tanımıyor.