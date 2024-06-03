https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/mourinhonun-ilk-istegi-belli-oldu-fenerbahce-transfere-hazirlaniyor-1084456534.html

Mourinho'nun ilk isteği belli oldu: Fenerbahçe transfere hazırlanıyor

Mourinho'nun ilk isteği belli oldu: Fenerbahçe transfere hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Mourinho, Ülker Stadyumu'nda taraftarların yoğun katılımıyla... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

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jose mourinho

istek

nacho fernandez

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Jose Mourinho, Real Madrid'de görev yaptığı dönemde altyapıdan A Takıma çıkardığı Nacho Fernandez'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'a karşı ilk 11'de forma giyen 34 yaşındaki stoper, Mourinho'nun transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.İlk transfer hedefi: Nacho Fernandez kimdir?2012 yılında Jose Mourinho tarafından Real Madrid A Takımı'na çıkarılan Nacho Fernandez, savunmanın her bölgesinde oynayabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu sezon 45 resmi maçta görev alan İspanyol futbolcu, özellikle David Alaba'nın sakatlığı sonrasında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.Transfer süreci ve görüşmelerFenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco, Nacho Fernandez'in menajeriyle temasa geçti. İspanyol deviyle sözleşmesi sona eren ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Nacho, EURO 2024 sonrasında geleceğiyle ilgili kesin kararını verecek. Mourinho'nun bu transferde bizzat devreye girerek Nacho'yu ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.Fenerbahçe'nin transfer planlarıMourinho'nun gelişinin ardından Fenerbahçe, birçok dünya yıldızıyla anılmaya başladı. Teknik direktör konusunu çözen Sarı-Lacivertliler, Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Nacho Fernandez transferinin gerçekleşmesi halinde, Fenerbahçe savunma hattını önemli ölçüde güçlendirmiş olacak.

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