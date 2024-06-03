https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/mourinhonun-ilk-istegi-belli-oldu-fenerbahce-transfere-hazirlaniyor-1084456534.html
Mourinho'nun ilk isteği belli oldu: Fenerbahçe transfere hazırlanıyor
Mourinho'nun ilk isteği belli oldu: Fenerbahçe transfere hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Mourinho, Ülker Stadyumu'nda taraftarların yoğun katılımıyla... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T12:08+0300
2024-06-03T12:08+0300
2024-06-03T12:08+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
transfer
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
jose mourinho
istek
nacho fernandez
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084443256_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_663766887bd590792b3de211cd4e9004.jpg
Jose Mourinho, Real Madrid'de görev yaptığı dönemde altyapıdan A Takıma çıkardığı Nacho Fernandez'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'a karşı ilk 11'de forma giyen 34 yaşındaki stoper, Mourinho'nun transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.İlk transfer hedefi: Nacho Fernandez kimdir?2012 yılında Jose Mourinho tarafından Real Madrid A Takımı'na çıkarılan Nacho Fernandez, savunmanın her bölgesinde oynayabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu sezon 45 resmi maçta görev alan İspanyol futbolcu, özellikle David Alaba'nın sakatlığı sonrasında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.Transfer süreci ve görüşmelerFenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco, Nacho Fernandez'in menajeriyle temasa geçti. İspanyol deviyle sözleşmesi sona eren ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Nacho, EURO 2024 sonrasında geleceğiyle ilgili kesin kararını verecek. Mourinho'nun bu transferde bizzat devreye girerek Nacho'yu ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.Fenerbahçe'nin transfer planlarıMourinho'nun gelişinin ardından Fenerbahçe, birçok dünya yıldızıyla anılmaya başladı. Teknik direktör konusunu çözen Sarı-Lacivertliler, Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Nacho Fernandez transferinin gerçekleşmesi halinde, Fenerbahçe savunma hattını önemli ölçüde güçlendirmiş olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/mourinho-fatih-terimi-aradi-hic-dusunme-1084447947.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084443256_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1dfbad057f616cf63973dbfbe290aeff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jose mourinho fenerbahçe, nacho fernandez transfer, fenerbahçe transfer haberleri, real madrid nacho fernandez, jose mourinho transfer talepleri, fenerbahçe savunma güçlendirme, uefa euro 2024
jose mourinho fenerbahçe, nacho fernandez transfer, fenerbahçe transfer haberleri, real madrid nacho fernandez, jose mourinho transfer talepleri, fenerbahçe savunma güçlendirme, uefa euro 2024
Mourinho'nun ilk isteği belli oldu: Fenerbahçe transfere hazırlanıyor
Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Mourinho, Ülker Stadyumu'nda taraftarların yoğun katılımıyla gerçekleşen bir törenle resmi imzayı attı ve Sarı-Lacivertli renklere bağlandı. Tecrübeli hocanın ilk transfer talebi ise Real Madrid'de forma giyen Nacho Fernandez oldu.
Jose Mourinho, Real Madrid'de görev yaptığı dönemde altyapıdan A Takıma çıkardığı Nacho Fernandez'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'a karşı ilk 11'de forma giyen 34 yaşındaki stoper, Mourinho'nun transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.
İlk transfer hedefi: Nacho Fernandez kimdir?
2012 yılında Jose Mourinho tarafından Real Madrid A Takımı'na çıkarılan Nacho Fernandez, savunmanın her bölgesinde oynayabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu sezon 45 resmi maçta görev alan İspanyol futbolcu, özellikle David Alaba'nın sakatlığı sonrasında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.
Transfer süreci ve görüşmeler
Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco, Nacho Fernandez'in menajeriyle temasa geçti. İspanyol deviyle sözleşmesi sona eren ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Nacho, EURO 2024 sonrasında geleceğiyle ilgili kesin kararını verecek. Mourinho'nun bu transferde bizzat devreye girerek Nacho'yu ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin transfer planları
Mourinho'nun gelişinin ardından Fenerbahçe, birçok dünya yıldızıyla anılmaya başladı. Teknik direktör konusunu çözen Sarı-Lacivertliler, Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Nacho Fernandez transferinin gerçekleşmesi halinde, Fenerbahçe savunma hattını önemli ölçüde güçlendirmiş olacak.