https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/motosikletteki-celik-kasa-cinayeti-ortaya-cikardi-1084471487.html

Motosikletteki çelik kasa cinayeti ortaya çıkardı

Motosikletteki çelik kasa cinayeti ortaya çıkardı

Sputnik Türkiye

Mersin'de polisin şüphe üzerine durduğu motosiklet sürücüsünün verdiği adreste bir kadının cesedi bulundu. 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T20:35+0300

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türkiye

motosiklet

mersin

çelik

çelik

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kasa

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Mersin'in Yenişehir ilçesinde 40 yaşındaki kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki A.Y'yi durdurdu.Motosiklette içinde para olan parçalanmış çelik kasa taşındığını gören ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen A.Y, ifadesinde, kasanın Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden alındığını söyledi.Adrese giden polis, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibinden destek istedi.Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, 40 yaşındaki Şule Özlem Ural'ın cansız bedeniyle karşılaştı.Sağlık ekibinin incelemesinde boğulduğu belirlenen Ural'ın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından Afetevler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.Şüpheli A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240310/polis-memuru-eski-esi-tarafindan-oldurulen-mervegul-bayerin-annesi-kizinin-gelinligini-yakti-1081550500.html

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