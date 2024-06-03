Deprem olmadan bina yıkıldı, uzmanlardan kritik uyarı geldi: 'Yorgun binada' mı oturuyorsunuz?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
09:04
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
8 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
09:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
11:09
4 dk
SESLİ HABER
NATO, Ukrayna’yı uyardı
11:20
4 dk
SESLİ HABER
John Lennon’un kayıp gitarı rekor fiyata satıldı
11:30
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
11:38
7 dk
SESLİ HABER
‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu eriyor: 35 binden fazla asker kaybetti
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
12:18
6 dk
SESLİ HABER
Almanya rekor vatandaşlık verdi: Türkler ikinci sırada
12:45
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
12:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
18:10
3 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
18:21
4 dk
SESLİ HABER
‘Biden’ı eleştirme talimatı verildi’
18:49
2 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:04
9 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
19:20
5 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
19:40
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
20:04
6 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşması tedirginlik uyandırdı
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyecekler
20:43
3 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
21:04
6 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
21:15
1 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
21:25
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
21:49
3 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
22:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
22:41
2 dk
SESLİ HABER
Askerlik yaşının düşürüleceği iddiası: ‘Gençleri ölüme göndermesi iğrenç’
23:04
2 dk
SESLİ HABER
Çekyalı gazeteci: Bu, Ukraynalılar için endişe verici bir sinyal
23:21
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
23:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/deprem-olmadan-bina-yikildi-uzmanlardan-kritik-uyari-geldi-yorgun-binada-mi-oturuyorsunuz-1084446174.html
Deprem olmadan bina yıkıldı, uzmanlardan kritik uyarı geldi: 'Yorgun binada' mı oturuyorsunuz?
Deprem olmadan bina yıkıldı, uzmanlardan kritik uyarı geldi: 'Yorgun binada' mı oturuyorsunuz?
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece’de bulunan dört katlı bir bina dün kendiliğinden çökmüştü. Binanın 1988 yılında standartlara uymadan, deniz kumuyla inşa edildiği, daha... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T07:21+0300
2024-06-03T07:21+0300
yorgunluk
bina
tarihi bina
bina çökmesi
çöken bina
kaçak bina
deprem
deprem
son depremler
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084430725_0:30:1813:1050_1920x0_80_0_0_722e10d5075a5ec2fcf2175f241d2e9a.jpg
Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı’nın kesişim noktasında bulunan dört katlı bir apartman, dün sabah saatlerinde çöktü.Yorgun bina ne demek?Yorgun bina, uzun yıllar boyunca maruz kaldığı çevresel ve fiziksel etkiler nedeniyle yapısal bütünlüğünü kaybetmiş, dayanıklılığı azalmış binalar için kullanılan bir terimdir. Bu tür binalar, zaman içinde çeşitli nedenlerle yıpranır ve güvenli kullanımı tehlikeye girebilir.Yorgun neden olur?'Bu binaların insandan ve eşyadan tahliye edilmesi gerekiyor'Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören, bakanlığın ve belediyelerin, yasal olarak binaların riskli olup olmadığını tespit etme olanağı olduğunu belirtti. Öngören “Bir binanın riskli olduğu tespit edilmişse bunların can ve mal güvenliği açısından boşaltılması lazım. Ön incelemeden sonra belediyelerin yaptığı tespitin sonucunda hiçbir şey yapılmayıp bunun vatandaşın inisiyatifine bırakıldığını görüyoruz. Riskli olduğu tespit edilirse bir an önce yasal sürelerin kullanılarak bu binaların insandan ve eşyadan tahliye edilmesi gerekiyor. Bu konuyu devletin üstlenmesi gerekiyor. Riskli binalarda yaşadığı tespit edilen kişiler, devlet eliyle Emlak Konut, TOKİ yapılarına kısa vadeli yerleştirilebilir" dedi.'Yaklaşık 300 bin yorgun bina var, 60 bine yakını ise çökmek üzere'İstanbul İnşaatçılar Derneği Genel Başkanı Engin Keçeli de riskli olduğu tespit edilen yapıların kamu gücüyle boşaltılıp bir önce dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, “Bu yönde yasal düzenleme yapılmalı. Bizim bu tespit edilmiş binalarda ‘Var mısınız, yok musunuz’ kısmını geçmemiz gerekiyor” dedi. Keçeli, İstanbul’da bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirterek, “Yaklaşık 300 bin yorgun bina var. 60 bine yakını ise çökmek üzere. Yoldan geçenlerin üzerine de düşebilir. Bunu insanların rızasına bırakmak doğru değil. İstanbul’da olağanüstü hal ilan edilmeli” değerlendirmesini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/naci-gorur-istanbulda-kendiliginden-yikilan-bina-ardindan-uyardi-depremde-ne-olur-dusunemiyorum-1084445375.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084430725_187:0:1627:1080_1920x0_80_0_0_cddcb90d80bb14b11eebae258db01224.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yorgun bina nedir, yorgun bina nasıl anlaşılır
yorgun bina nedir, yorgun bina nasıl anlaşılır

Deprem olmadan bina yıkıldı, uzmanlardan kritik uyarı geldi: 'Yorgun binada' mı oturuyorsunuz?

07:21 03.06.2024
© AAKüçükçekmece
Küçükçekmece - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AA
Abone ol
İstanbul Küçükçekmece’de bulunan dört katlı bir bina dün kendiliğinden çökmüştü. Binanın 1988 yılında standartlara uymadan, deniz kumuyla inşa edildiği, daha sonra kaçak kat eklendiği kaydedilirken binanın 'yorgun bina' olduğu anlaşılmıştı. Uzman isimlerden 'yorgun bina' uyarısı geldi.
Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı’nın kesişim noktasında bulunan dört katlı bir apartman, dün sabah saatlerinde çöktü.

Yorgun bina ne demek?

Yorgun bina, uzun yıllar boyunca maruz kaldığı çevresel ve fiziksel etkiler nedeniyle yapısal bütünlüğünü kaybetmiş, dayanıklılığı azalmış binalar için kullanılan bir terimdir. Bu tür binalar, zaman içinde çeşitli nedenlerle yıpranır ve güvenli kullanımı tehlikeye girebilir.

Yorgun neden olur?

1.
Malzeme yorgunluğu: Binaların inşasında kullanılan malzemeler, yıllar içinde çeşitli yükler ve stresler altında kalarak dayanıklılığını yitirir. Bu durum, özellikle beton ve çelik yapı elemanlarında görülür.
2.
Çevresel faktörler: Nem, sıcaklık değişimleri, hava kirliliği ve kimyasal etkiler gibi çevresel faktörler, yapı malzemelerinin bozulmasına neden olabilir.
3.
Yetersiz bakım: Binaların düzenli bakım ve onarımlarının yapılmaması, zaman içinde yapı elemanlarının zayıflamasına yol açar.
4.
Depremler ve diğer doğal afetler: Özellikle deprem bölgelerinde, binalar sık sık sarsıntıya maruz kalarak yapısal bütünlüklerini kaybedebilirler.
5.
Aşırı kullanım: Binaların, projelendirilmiş kullanım ömrü ve kapasitesinin üzerinde kullanılması da yorgunluğa neden olabilir.

'Bu binaların insandan ve eşyadan tahliye edilmesi gerekiyor'

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören, bakanlığın ve belediyelerin, yasal olarak binaların riskli olup olmadığını tespit etme olanağı olduğunu belirtti. Öngören “Bir binanın riskli olduğu tespit edilmişse bunların can ve mal güvenliği açısından boşaltılması lazım. Ön incelemeden sonra belediyelerin yaptığı tespitin sonucunda hiçbir şey yapılmayıp bunun vatandaşın inisiyatifine bırakıldığını görüyoruz. Riskli olduğu tespit edilirse bir an önce yasal sürelerin kullanılarak bu binaların insandan ve eşyadan tahliye edilmesi gerekiyor. Bu konuyu devletin üstlenmesi gerekiyor. Riskli binalarda yaşadığı tespit edilen kişiler, devlet eliyle Emlak Konut, TOKİ yapılarına kısa vadeli yerleştirilebilir" dedi.

'Yaklaşık 300 bin yorgun bina var, 60 bine yakını ise çökmek üzere'

İstanbul İnşaatçılar Derneği Genel Başkanı Engin Keçeli de riskli olduğu tespit edilen yapıların kamu gücüyle boşaltılıp bir önce dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, “Bu yönde yasal düzenleme yapılmalı. Bizim bu tespit edilmiş binalarda ‘Var mısınız, yok musunuz’ kısmını geçmemiz gerekiyor” dedi. Keçeli, İstanbul’da bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirterek, “Yaklaşık 300 bin yorgun bina var. 60 bine yakını ise çökmek üzere. Yoldan geçenlerin üzerine de düşebilir. Bunu insanların rızasına bırakmak doğru değil. İstanbul’da olağanüstü hal ilan edilmeli” değerlendirmesini paylaştı.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
TÜRKİYE
Naci Görür İstanbul'da kendiliğinden yıkılan bina ardından uyardı: 'Depremde ne olur düşünemiyorum'
00:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала