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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/meksikadaki-israil-buyukelciligine-molotof-kokteylli-saldiri-1084303024.html
Meksika’daki İsrail Büyükelçiliğine molotof kokteylli saldırı
Meksika’daki İsrail Büyükelçiliğine molotof kokteylli saldırı
Sputnik Türkiye
Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde toplanarak İsrail'in Refah'ta sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamı protesto eden... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T10:07+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
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filistin
filistin sorunu
protesto gösterisi
molotof kokteyli
israil büyükelçiliği
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Meksika’da yayın yapan haber kanalı Telediario, İsrail Büyükelçiliği önündeki eylemcilerle polis arasında çatışmaya dönüşen protesto gösterilerinde molotof kokteyli kullanıldığını aktarırken, saldırıda 4 emniyet görevlisinin yaralandığı bildirildi.Olay yerinden yapılan açıklamada, salı akşamı İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanan yaklaşık 80 kişinin kordonu aşmaya ve tel örgüleri yıkmaya çalıştığı belirtilirken, eylemden önce şehir polisi tarafından takviye edilen elçilik korumaları göz yaşartıcı gaz kullanmış, ardından protestocular tarafından kendilerine taş ve molotof kokteylleri atılmıştı.Demir bariyerlerle oluşturulan barikatı aşarak büyükelçiliğe girmeye çalışan Filistin destekçileri, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kolombiya-lideri-petrodan-bmye-cagri-baris-gucu-gonderin-1084301104.html
israil
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, protesto gösterisi, molotof kokteyli, israil büyükelçiliği, meksika
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, protesto gösterisi, molotof kokteyli, israil büyükelçiliği, meksika

Meksika’daki İsrail Büyükelçiliğine molotof kokteylli saldırı

10:07 29.05.2024
© AA / Daniel CardenasMeksika’daki İsrail Büyükelçiliğine molotof kokteylli saldırı
Meksika’daki İsrail Büyükelçiliğine molotof kokteylli saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AA / Daniel Cardenas
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Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde toplanarak İsrail'in Refah'ta sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamı protesto eden göstericiler ve polis arasında çatışma yaşanırken, göstericilerin molotof kokteylleriyle Büyükelçilik yerleşkesine saldırdığı bildirildi.
Meksika’da yayın yapan haber kanalı Telediario, İsrail Büyükelçiliği önündeki eylemcilerle polis arasında çatışmaya dönüşen protesto gösterilerinde molotof kokteyli kullanıldığını aktarırken, saldırıda 4 emniyet görevlisinin yaralandığı bildirildi.
Olay yerinden yapılan açıklamada, salı akşamı İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanan yaklaşık 80 kişinin kordonu aşmaya ve tel örgüleri yıkmaya çalıştığı belirtilirken, eylemden önce şehir polisi tarafından takviye edilen elçilik korumaları göz yaşartıcı gaz kullanmış, ardından protestocular tarafından kendilerine taş ve molotof kokteylleri atılmıştı.
Demir bariyerlerle oluşturulan barikatı aşarak büyükelçiliğe girmeye çalışan Filistin destekçileri, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
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