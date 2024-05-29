https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/meksikadaki-israil-buyukelciligine-molotof-kokteylli-saldiri-1084303024.html
Meksika’daki İsrail Büyükelçiliğine molotof kokteylli saldırı
Meksika’daki İsrail Büyükelçiliğine molotof kokteylli saldırı
Sputnik Türkiye
Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde toplanarak İsrail'in Refah'ta sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamı protesto eden... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T10:07+0300
2024-05-29T10:07+0300
2024-05-29T10:07+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
filistin sorunu
protesto gösterisi
molotof kokteyli
israil büyükelçiliği
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Meksika’da yayın yapan haber kanalı Telediario, İsrail Büyükelçiliği önündeki eylemcilerle polis arasında çatışmaya dönüşen protesto gösterilerinde molotof kokteyli kullanıldığını aktarırken, saldırıda 4 emniyet görevlisinin yaralandığı bildirildi.Olay yerinden yapılan açıklamada, salı akşamı İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanan yaklaşık 80 kişinin kordonu aşmaya ve tel örgüleri yıkmaya çalıştığı belirtilirken, eylemden önce şehir polisi tarafından takviye edilen elçilik korumaları göz yaşartıcı gaz kullanmış, ardından protestocular tarafından kendilerine taş ve molotof kokteylleri atılmıştı.Demir bariyerlerle oluşturulan barikatı aşarak büyükelçiliğe girmeye çalışan Filistin destekçileri, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kolombiya-lideri-petrodan-bmye-cagri-baris-gucu-gonderin-1084301104.html
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gazze şeridi
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, protesto gösterisi, molotof kokteyli, israil büyükelçiliği, meksika
Meksika’daki İsrail Büyükelçiliğine molotof kokteylli saldırı
Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde toplanarak İsrail'in Refah'ta sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamı protesto eden göstericiler ve polis arasında çatışma yaşanırken, göstericilerin molotof kokteylleriyle Büyükelçilik yerleşkesine saldırdığı bildirildi.
Meksika’da yayın yapan haber kanalı Telediario, İsrail Büyükelçiliği önündeki eylemcilerle polis arasında çatışmaya dönüşen protesto gösterilerinde molotof kokteyli kullanıldığını aktarırken, saldırıda 4 emniyet görevlisinin yaralandığı bildirildi.
Olay yerinden yapılan açıklamada, salı akşamı İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanan yaklaşık 80 kişinin kordonu aşmaya ve tel örgüleri yıkmaya çalıştığı belirtilirken, eylemden önce şehir polisi tarafından takviye edilen elçilik korumaları göz yaşartıcı gaz kullanmış, ardından protestocular tarafından kendilerine taş ve molotof kokteylleri atılmıştı.
Demir bariyerlerle oluşturulan barikatı aşarak büyükelçiliğe girmeye çalışan Filistin destekçileri, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.