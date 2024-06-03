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Küresel hava yolu şirketlerinin bu yılki karı 30 milyar doları geçebilir
Küresel hava yolu şirketlerinin bu yılki karı 30 milyar doları geçebilir
Sputnik Türkiye
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), salgından en çok etkilenenlerin başında gelen hava yolu şirketlerinin bu yıl 30.5 milyar dolar kar elde etmesini... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T14:36+0300
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dünya
uluslararası hava taşımacılığı birliği (iata)
hava yolu
havayolu şirketi
havayolu şirketleri
ticari havayolu
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Küresel hava taşımacılığı sektörünün finansal görünümüne ilişkin raporunu yayımlayan IATA, hava yolu şirketlerinin kar beklentilerini, özellikle Avrupa'da son grevlere rağmen şirketlerin temel işçilik maliyetlerini kontrol altında tutması nedeniyle Aralık 2023'teki öngörü olan 25.7 milyar dolardan yukarı yönlü revize ederek 30.5 milyar dolara yükseltti.Hava taşımacılığındaki şirketlerin gelirlerinin, bu yıl geçen yıla göre yüzde 9.7 artarak 996 milyar dolarla rekor kıracağı öngörülürken, toplam harcamaların yüzde 9.4 artarak 936 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaşacağı tahmin edildi.Raporda, toplam yolcu sayısının 2024'te 4.96 milyara ulaşarak rekor kıracağı ve toplam hava kargo hacminin ise bu yıl 62 milyon tona çıkacağı öngörüldü.Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA’nın Genel Direktörü Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Belirsizliklerin arttığı bir dünyada hava yolu şirketleri karlılıklarını artırmaya devam ediyor.Son dönemde yaşanan derin COVID-19 dönemindeki kayıplar göz önüne alındığında, 2024'te beklenen toplam 30.5 milyar dolarlık net kar büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.Bu yıl rekor düzeyde yaklaşık 5 milyar hava yolcusu beklendiğini dile getiren Walsh, "Dahası, küresel ekonomi, müşterilere hava yoluyla ulaşan 8.3 trilyon dolarlık ticareti sağlamak için hava kargosuna güveniyor. Kuşkusuz havacılık, bireylerin ve ekonomilerin hedefleri ve refahı için hayati önem taşıyor. Hava yolu karlılığının güçlendirilmesi ve mali dayanıklılığın artırılması önemli" değerlendirmesinde bulundu.Walsh, hava yolu sektörünün sürdürülebilir kar yolunda ilerlediğini belirterek, buna rağmen kapatılması gereken büyük bir boşluk olduğunu sözlerine ekledi.Küresel havacılık şirketleri COVID-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 140 milyar dolar zarar etmişti.
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uluslararası hava taşımacılığı birliği (iata), hava yolu, havayolu şirketi, havayolu şirketleri, ticari havayolu, kargo
uluslararası hava taşımacılığı birliği (iata), hava yolu, havayolu şirketi, havayolu şirketleri, ticari havayolu, kargo

Küresel hava yolu şirketlerinin bu yılki karı 30 milyar doları geçebilir

14:36 03.06.2024
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAUNew York La Guardia Havaalanı
New York La Guardia Havaalanı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAU
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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), salgından en çok etkilenenlerin başında gelen hava yolu şirketlerinin bu yıl 30.5 milyar dolar kar elde etmesini beklediğini duyurdu.
Küresel hava taşımacılığı sektörünün finansal görünümüne ilişkin raporunu yayımlayan IATA, hava yolu şirketlerinin kar beklentilerini, özellikle Avrupa'da son grevlere rağmen şirketlerin temel işçilik maliyetlerini kontrol altında tutması nedeniyle Aralık 2023'teki öngörü olan 25.7 milyar dolardan yukarı yönlü revize ederek 30.5 milyar dolara yükseltti.
Hava taşımacılığındaki şirketlerin gelirlerinin, bu yıl geçen yıla göre yüzde 9.7 artarak 996 milyar dolarla rekor kıracağı öngörülürken, toplam harcamaların yüzde 9.4 artarak 936 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaşacağı tahmin edildi.
Raporda, toplam yolcu sayısının 2024'te 4.96 milyara ulaşarak rekor kıracağı ve toplam hava kargo hacminin ise bu yıl 62 milyon tona çıkacağı öngörüldü.
Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA’nın Genel Direktörü Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Belirsizliklerin arttığı bir dünyada hava yolu şirketleri karlılıklarını artırmaya devam ediyor.Son dönemde yaşanan derin COVID-19 dönemindeki kayıplar göz önüne alındığında, 2024'te beklenen toplam 30.5 milyar dolarlık net kar büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.
Bu yıl rekor düzeyde yaklaşık 5 milyar hava yolcusu beklendiğini dile getiren Walsh, "Dahası, küresel ekonomi, müşterilere hava yoluyla ulaşan 8.3 trilyon dolarlık ticareti sağlamak için hava kargosuna güveniyor. Kuşkusuz havacılık, bireylerin ve ekonomilerin hedefleri ve refahı için hayati önem taşıyor. Hava yolu karlılığının güçlendirilmesi ve mali dayanıklılığın artırılması önemli" değerlendirmesinde bulundu.
Walsh, hava yolu sektörünün sürdürülebilir kar yolunda ilerlediğini belirterek, buna rağmen kapatılması gereken büyük bir boşluk olduğunu sözlerine ekledi.
Küresel havacılık şirketleri COVID-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 140 milyar dolar zarar etmişti.
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