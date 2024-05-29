https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/dunyanin-en-cok-ziyaret-edilen-sehirleri-belli-oldu-listede-turkiye-zirvede-1084297650.html
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu: Listede Türkiye zirvede
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu: Listede Türkiye zirvede
Sputnik Türkiye
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri listesi açıklandı. 4 şehrinden ikisinin Türkiye’den olduğu vurgulanırken, listenin gizli kahramanı olarak anılan bu... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T07:33+0300
2024-05-29T07:33+0300
2024-05-29T07:42+0300
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2023 yılının en çok seyahat edilen şehirleri listesi, gezginlerin en çok rağbet gösterdiği destinasyonları ve bu yerlerin neden bu kadar popüler olduğunu ortaya koyuyor.Bu şehirler, ziyaretçilerine tarih, sanat, gastronomi ve eğlence gibi birçok farklı alanda zengin deneyimler sunuyor.Her biri, kendine has özellikleri ve sunduğu benzersiz deneyimlerle öne çıkıyor. Dünyanın en çok seyahat edilen şehirleri arasında ilk 5'te Türkiye'den iki şehir bulunuyor.Dünyada en çok ziyaret edilen 4 şehirden ikisinin Türkiye’de olduğu belirtilirken, 'gizli kahramana' dikkat çekildi. Alman analiz şirketi Statista tarafından seyahat severler için hazırlanan bu listede, dünyanın dört bir yanından en çok ziyaret edilen 8 şehir bulunuyor.Türkiye'nin turizmdeki başarısını taçlandıran İstanbul ve Antalya, ziyaretçi sayılarına göre listenin üst sıralarında yer alarak dikkat çekiyor. Özellikle İstanbul'un zirvede yer alması, şehrin kültürel ve tarihi zenginliklerinin küresel çekiciliğini bir kez daha kanıtladı. Antalya ise doğal güzellikleri ve turistik olanaklarıyla dünyanın en popüler destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/cumhurbaskani-erdogan-onayladi-resmi-gazetede-yayinlandi-vize-yukumlulugu-karari-geri-geldi-1084296950.html
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şehir, ziyaret, türkiye, liste, antalya, istanbul, dünya, turizm, istatistik
şehir, ziyaret, türkiye, liste, antalya, istanbul, dünya, turizm, istatistik
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu: Listede Türkiye zirvede
07:33 29.05.2024 (güncellendi: 07:42 29.05.2024)
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri listesi açıklandı. 4 şehrinden ikisinin Türkiye’den olduğu vurgulanırken, listenin gizli kahramanı olarak anılan bu şehirler büyük ilgi çekti. Peki, bu şehirler hangileri?
2023 yılının en çok seyahat edilen şehirleri listesi, gezginlerin en çok rağbet gösterdiği destinasyonları ve bu yerlerin neden bu kadar popüler olduğunu ortaya koyuyor.
Bu şehirler, ziyaretçilerine tarih, sanat, gastronomi ve eğlence gibi birçok farklı alanda zengin deneyimler sunuyor.
Her biri, kendine has özellikleri ve sunduğu benzersiz deneyimlerle öne çıkıyor. Dünyanın en çok seyahat edilen şehirleri arasında ilk 5'te Türkiye'den iki şehir bulunuyor.
Dünyada en çok ziyaret edilen 4 şehirden ikisinin Türkiye’de olduğu belirtilirken, 'gizli kahramana' dikkat çekildi. Alman analiz şirketi Statista tarafından seyahat severler için hazırlanan bu listede, dünyanın dört bir yanından en çok ziyaret edilen 8 şehir bulunuyor.
1.İstanbul
(Türkiye) - 18.8 mi̇lyon zi̇yaretçi̇
2.Londra
(İngiltere) - 16.8 mi̇lyon zi̇yaretçi̇
3.Dubai
(Bi̇rleşi̇k Arap Emi̇rli̇kleri̇) - 16.5 mi̇lyon zi̇yaretçi̇
4.Antalya
(Türkiye) - 15.5 mi̇lyon zi̇yaretçi̇
5.Paris
(Fransa) - 14.7 mi̇lyon zi̇yaretçi̇
6.Hong Kong
(Çin) - 12.2 mi̇lyon zi̇yaretçi̇
7.Bangkok
(Tayland) - 11.7 mi̇lyon zi̇yaretçi̇
Türkiye'nin turizmdeki başarısını taçlandıran İstanbul ve Antalya, ziyaretçi sayılarına göre listenin üst sıralarında yer alarak dikkat çekiyor. Özellikle İstanbul'un zirvede yer alması, şehrin kültürel ve tarihi zenginliklerinin küresel çekiciliğini bir kez daha kanıtladı. Antalya ise doğal güzellikleri ve turistik olanaklarıyla dünyanın en popüler destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.