https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/kucukcekmecede-coken-binanin-sahibi-tutuklandi-1084472478.html

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece çöken binayla ilgili yürütülen soruşturmada bina sahibi tutuklandı. 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T21:42+0300

2024-06-03T21:42+0300

2024-06-03T21:47+0300

küçükçekmece belediyesi

küçükçekmece

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Küçükçekmece'de dün bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Küçükçekmece'de dün bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.Savcı, bina sahibi H.M.G'yi tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.Yapılan işlemlerin ardından H.M.G tutuklanırken, döner dükkanını 2021’de tadilat yaparak faaliyete geçiren Ö. K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.- Sevk yazısında bina sahibinin kusurlu olduğu belirtildiSavcılığın sevk yazısında, şüpheli bina sahibi H.M.G'nin, zemin kattaki iş yeri sahiplerinin binanın sallandığına ilişkin beyanlarına karşın resmi mercilere binanın çürük olup olmadığı yönünde herhangi bir başvuruda bulunmadığına yer verildiği belirtildi.Şüphelinin, binada oturan ve çevredekilerin güvenliği açısından yapının sağlamlığı ve güçlendirilmesi için herhangi bir özel şirketle görüşme yapmadığı kaydedilen yazıda, bunun yanı sıra binanın resmi planlarında zemin kat üzerinde 3 kat gözükmesine rağmen fiilen zemin katın üzerinde 4 kat olduğunun görüldüğü ve bu hususun mülk sahibi tarafından bilindiği aktarıldı.Sevk yazısında, şüphelinin bu konu hakkında da inceleme veya imarı konusunda da resmi mercilere herhangi bir başvuruda bulunmadığı, bu eylemleriyle mülkü olan binanın yıkılmasında, içinde yaşayanların ölmesinde ve yaralanmasında kusurlu olduğu gerekçesiyle "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklaması talep edildiği bildirildi.Öte yandan bina enkazında yapılan ilk bilirkişi incelemelerine göre, bu aşamada kolon veya kiriş kesme yapılmadığının tespit edildiği ve incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/burdurda-diyaliz-tedavisi-krizi-entube-edilen-hastalardan-ikisi-hayatini-kaybetti-1084307055.html

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