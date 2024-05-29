https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/burdurda-diyaliz-tedavisi-krizi-entube-edilen-hastalardan-ikisi-hayatini-kaybetti-1084307055.html

Burdur'da diyaliz tedavisi krizi: Entübe edilen hastalardan biri daha hayatını kaybetti

Burdur'da diyaliz tedavisi krizi: Entübe edilen hastalardan biri daha hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Burdur Devlet Hastanesi’nde diyalize girdikten sonra tedavi altına alınan hastalardan biri daha yaşamını yitirdi. Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T11:13+0300

2024-05-29T11:13+0300

2024-05-29T11:29+0300

türkiye

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diyaliz

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yoğun bakım

hastane

özel hastane

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Burdur Devlet Hastanesi’nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü.Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak’ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti. Sevk edilen 33 hastanın 14’ü ise entübe edilmişti.Antalya'ya sevk edilen hasta hayatını kaybettiBurdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan hastalardan biri, sevk edildiği Antalya'daki hastanede hayatını kaybetti.Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde yaşanan olayın ardından Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakımda entübe edilen hastalardan Mehmet Demir (33) kurtarılamadı.İkinci kayıp da geldiAntalya Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastalardan Saniye Aksöz de bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.Aksöz’ün cenazesinin de Burdur merkez Kozluca köyünde defnedileceği belirtildi.Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, 31 hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.31 hastanın tedavisi sürüyorAntalya ve diğer illerdeki 2'si entübe durumdaki 31 hastanın tedavisi sürüyor.Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmıştı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı. Antalya'daki hastalardan 3'ü ve Afyonkarahisar'dakilerden biri entübe edilmişti.Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak, adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/hastaneye-kaldirilmisti-candan-tedavisinin-ardindan-cezaevine-geri-goturuldu-1084240185.html

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