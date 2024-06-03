https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/japonyanin-batisinda-6-buyuklugunde-deprem-1084447725.html

Japonya’nın batısında 6 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın batısında 6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı. 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T08:38+0300

2024-06-03T08:38+0300

2024-06-03T08:38+0300

dünya

japonya

deprem

doğal afet

işikawa

meteoroloji

bina çökmesi

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Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası'nın kuzeydoğusu kıyısındaki Suzu kentinde 6 büyüklüğünde deprem yaşandı.Ajans, ilk aşamada açıkladığı 5.9 büyüklük değerini 6 olarak güncellerken, yerel saatle 06.31'de 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.Aynı bölgede yerel saatle 06.40'ta 4.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi.İşikava Eyalet Valiliğine göre depremlerde Noto Yarımadasında yer alan Wajima kentinde 5 bina çöktü.Yerel idare birimlerinin aktardığına göre depremlerde hayatını kaybeden olmadı.Sarsıntılar İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletlerde hissedildi.İşikava'da bulunan Şika Nükleer Santrali ile Niigata'da bulunan Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santralinde anormallik saptanmadı.East Japan Railway açıklamasına göre depremler nedeniyle Hokuriku ve Joetsu hızlı tren hatlarında geçici durdurmalar yaşandı.JMA, bölgede artçı sarsıntıların bir hafta sürebileceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/deprem-olmadan-bina-yikildi-uzmanlardan-kritik-uyari-geldi-yorgun-binada-mi-oturuyorsunuz-1084446174.html

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japonya, deprem, doğal afet, işikawa, meteoroloji, bina çökmesi