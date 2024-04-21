https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/isvicre-konfederasyonu-baskaninin-yeniden-secilmesinin-ardindan-putine-mektup-yazdigi-ortaya-cikti-1082993619.html
İsviçre Konfederasyonu Başkanı’nın yeniden seçilmesinin ardından Putin'e mektup yazdığı ortaya çıktı
İsviçre Konfederasyonu Başkanı’nın yeniden seçilmesinin ardından Putin'e mektup yazdığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İsviçre'de yayımlanan Blick gazetesinin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Lorenz Frischknecht'e dayandırdığı haberine göre İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T14:22+0300
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2024-04-21T14:22+0300
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Blick'e konuşan yetkili, "Mektup, 22 Mart'ta Moskova'da meydana gelen terör saldırısı ve Rusya'nın çeşitli bölgelerini etkileyen son sel felaketinden etkilenenler için taziye dileklerini içeriyor” ifadelerini kullandı.Frischknecht'e göre mektup 'zor zamanlarda diyalog için bir çağrı' niteliği taşırken, Amherd’in mesajında uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nda yer alan ilkelere saygının ‘barış ve refaha ulaşmanın pusulası’ olması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.İsviçre Savunma Bakanlığı Sözcüsü, aynı zamanda mektubun Putin'e yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilmesi dolayısıyla bir tebrik olmadığını iletti.Rusya devlet başkanlığı seçimleri 15-17 Mart tarihleri arasında yapılmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oyların yüzde 87.28'ini alarak seçimlerden galip ayrılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/zaharova-rusya-zelenskiy-formulu-konulu-toplantiya-katilmayacak-1082685661.html
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isviçre, rusya, vladimir putin, rusya devlet başkanlığı seçimleri, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, diplomasi
isviçre, rusya, vladimir putin, rusya devlet başkanlığı seçimleri, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, diplomasi
İsviçre Konfederasyonu Başkanı’nın yeniden seçilmesinin ardından Putin'e mektup yazdığı ortaya çıktı
İsviçre'de yayımlanan Blick gazetesinin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Lorenz Frischknecht'e dayandırdığı haberine göre İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd’in, Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Putin'e bir mektup göndererek Moskova bölgesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili taziyelerini ilettiği aktarıldı.
Blick'e konuşan yetkili, "Mektup, 22 Mart'ta Moskova'da meydana gelen terör saldırısı ve Rusya'nın çeşitli bölgelerini etkileyen son sel felaketinden etkilenenler için taziye dileklerini içeriyor” ifadelerini kullandı.
Frischknecht'e göre mektup 'zor zamanlarda diyalog için bir çağrı' niteliği taşırken, Amherd’in mesajında uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nda yer alan ilkelere saygının ‘barış ve refaha ulaşmanın pusulası’ olması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.
İsviçre Savunma Bakanlığı Sözcüsü, aynı zamanda mektubun Putin'e yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilmesi dolayısıyla bir tebrik olmadığını iletti.
Rusya devlet başkanlığı seçimleri 15-17 Mart tarihleri arasında yapılmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oyların yüzde 87.28'ini alarak seçimlerden galip ayrılmıştı.